Aramızdan ayrılalı 30 yıl oldu! Kerem Alışık ölüm yıldönümünde babası Sadri Alışık’ı andı

İşte o paylaşım...

"GÖLGEDE KALANIN GÖLGESİ OLMAZ" Az Önce Konuştum programına konuk olan Kerem Alışık, annesiyle babasının gölgesinde kalmamak için çok çabaladığını itiraf etmişti.

Babasının Sadri Alışık, annesinin Çolpan İlhan, dayısının Atilla İlhan olması sebebiyle çok şanslı olduğunu dile getiren Kerem Alışık, bu durumun olumsuz yanlarını şöyle dile getirmişti: "Kendini kanıtlamak için iki kere mücadele ediyorsun.

Çünkü aile şansından dolayı olumsuz düşünceler olabiliyor. Ben iyi not aldım, 'babasının oğlu' dediler.