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Aramızdan ayrılalı 30 yıl oldu! Kerem Alışık ölüm yıldönümünde babası Sadri Alışık'ı andı

Yeşilçam'da canlandırdığı Turist Ömer karakteriyle hafızalara kazınan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan usta oyuncu Sadri Alışık, 30 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı. Alışık'ın kendisi gibi oyuncu olan oğlu Kerem Alışık ise duygusal bir paylaşımla babasını ölüm yıldönümünde andı.

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Giriş Tarihi :18 Mart 2025 , 16:03 Güncelleme Tarihi :18 Mart 2025 , 16:03
Aramızdan ayrılalı 30 yıl oldu! Kerem Alışık ölüm yıldönümünde babası Sadri Alışık’ı andı

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Yeşilçam'ın sevilen isimlerinden Sadri Alışık, 30 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı. Alışık'ın kendisi gibi oyuncu olan oğlu Kerem Alışık ise duygusal bir paylaşımla babasını ölüm yıldönümünde andı.

Aramızdan ayrılalı 30 yıl oldu! Kerem Alışık ölüm yıldönümünde babası Sadri Alışık’ı andı

64 yaşındaki oyuncu Kerem Alışık, şu ifadeleri kullandı: "Yolculuk bir sıcak selam ile başladı... Ve o selam bir selamdan bir fazlası oldu...

Aramızdan ayrılalı 30 yıl oldu! Kerem Alışık ölüm yıldönümünde babası Sadri Alışık’ı andı

Sadri Alışık her selam verdiğinde yüreğimizden kuşlar havalandı gökyüzüne... Şimdi Sadri Alışık'a her selam verdiğimizde gökyüzü kuşları yolluyor yüreğimize... Yokluğunda 30. yıl... Özlem, minnet, rahmet ve sevgiyle..."

Aramızdan ayrılalı 30 yıl oldu! Kerem Alışık ölüm yıldönümünde babası Sadri Alışık’ı andı

İşte o paylaşım...

Aramızdan ayrılalı 30 yıl oldu! Kerem Alışık ölüm yıldönümünde babası Sadri Alışık’ı andı

"GÖLGEDE KALANIN GÖLGESİ OLMAZ"

Az Önce Konuştum programına konuk olan Kerem Alışık, annesiyle babasının gölgesinde kalmamak için çok çabaladığını itiraf etmişti.

Aramızdan ayrılalı 30 yıl oldu! Kerem Alışık ölüm yıldönümünde babası Sadri Alışık’ı andı

Babasının Sadri Alışık, annesinin Çolpan İlhan, dayısının Atilla İlhan olması sebebiyle çok şanslı olduğunu dile getiren Kerem Alışık, bu durumun olumsuz yanlarını şöyle dile getirmişti: "Kendini kanıtlamak için iki kere mücadele ediyorsun.

Aramızdan ayrılalı 30 yıl oldu! Kerem Alışık ölüm yıldönümünde babası Sadri Alışık’ı andı

Çünkü aile şansından dolayı olumsuz düşünceler olabiliyor. Ben iyi not aldım, 'babasının oğlu' dediler.

Aramızdan ayrılalı 30 yıl oldu! Kerem Alışık ölüm yıldönümünde babası Sadri Alışık’ı andı

Profesyonel futbol oynadım yine öyle dediler. Bu yüzden onu aşmak için daha çok çabalıyorsun. Sonuçta gölgede kalanın gölgesi olmaz"

Aramızdan ayrılalı 30 yıl oldu! Kerem Alışık ölüm yıldönümünde babası Sadri Alışık’ı andı

"Ailemden dolayı önüme hep engeller çıktı" diyen Kerem Alışık, sabrın ve umut etmenin kendisi için çok önemli olduğunu söylemişti. "Ben zengin çocuğu mantığıyla büyümedim" diyen Kerem Alışık, hep varlık içinde yoklukla, sokakta büyüdüğünü belirtmişti.

Aramızdan ayrılalı 30 yıl oldu! Kerem Alışık ölüm yıldönümünde babası Sadri Alışık’ı andı

Kerem Alışık, hayattaki en büyük keşkesini "Benim babama sanatımla dokunamamam, babamın sanatımı görememesi sinemde yara. Bu benim en büyük pişmanlığımdır" sözleriyle anlattı.

Aramızdan ayrılalı 30 yıl oldu! Kerem Alışık ölüm yıldönümünde babası Sadri Alışık’ı andı

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