SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Safiye Soyman’dan 30 yıllık dostu Seda Sayan’la ilgili şaşırtan itiraf! “Beni kullanıyor”

Türk Sanat Müziği sanatçısı Safiye Soyman, kariyerinin yanı sıra Faik Öztürk ile sürdürdüğü mutlu birliktelik ve Seda Sayan'la kurduğu yakın dostlukla da sık sık adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı, son olarak 30 yıllık dostu Seda Sayan ile ilgili söyledikleriyle gündem oldu. Soyman'ın Seda Sayan itirafı dikkat çekti. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Mart 2025 , 09:15 Güncelleme Tarihi :19 Mart 2025 , 09:28
Safiye Soyman’dan 30 yıllık dostu Seda Sayan’la ilgili şaşırtan itiraf! Beni kullanıyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türk Sanat Müziği sanatçısı Safiye Soyman, kariyerinin yanı sıra Faik Öztürk ile sürdürdüğü mutlu birliktelik ve Seda Sayan'la kurduğu yakın dostlukla sık sık adından söz ettirdi.

Safiye Soyman’dan 30 yıllık dostu Seda Sayan’la ilgili şaşırtan itiraf! Beni kullanıyor

Seda Sayan da yakın dostu gibi hem kariyeri hem de özel hayatıyla çok konuşulurken geçirdiği estetik operasyonlarıyla da magazin gündeminde sık sık yer aldı.

Safiye Soyman’dan 30 yıllık dostu Seda Sayan’la ilgili şaşırtan itiraf! Beni kullanıyor

Fransız askısı ile yüzünü gerdiren ve gençlik iksiri olarak en son yüzüne sünnet derisi enjekte ettiren Sayan, geçen aylarda da yeni doğan bebeklerin göbek bağından yapılan 'Altın Eksozom' yöntemini denemeye başladığını duyurdu.

Safiye Soyman’dan 30 yıllık dostu Seda Sayan’la ilgili şaşırtan itiraf! Beni kullanıyor

Son zamanlarda Safiye Soyman da yakın arkadaşı Seda Sayan ile birlikte estetik yaptırmaya başladı.

Safiye Soyman’dan 30 yıllık dostu Seda Sayan’la ilgili şaşırtan itiraf! Beni kullanıyor

Soyman'dan estetik adına hemen hemen her yöntemi deneyen Seda Sayan'la ilgili şaşırtıcı bir itiraf geldi.

Safiye Soyman’dan 30 yıllık dostu Seda Sayan’la ilgili şaşırtan itiraf! Beni kullanıyor

Sabah'ta yer alan habere göre; Safiye Soyman önceki akşam Tarabya'da görüntülendi.

Safiye Soyman’dan 30 yıllık dostu Seda Sayan’la ilgili şaşırtan itiraf! Beni kullanıyor

"BENİ KOBAY OLARAK KULLANIYOR"

Seda Sayan'la birlikte sık sık estetik yaptıran Soyman, "Seda, beni kobay olarak kullanıyor. Önce ben yaptırıyorum. Sonra diyorum ki burası çok iyi Sedacığım. Sonra o da gidiyor yaptırıyor" dedi.

Safiye Soyman’dan 30 yıllık dostu Seda Sayan’la ilgili şaşırtan itiraf! Beni kullanıyor

ÜNLÜLERİN ESTETİKSİZ HALLERİ

Tüm bunların ardından Seda Sayan'ın estetiksiz hali de merak konusu oldu. İşte Seda Sayan başta olmak üzere ünlü isimlerin estetikle gelen değişimleri...

Safiye Soyman’dan 30 yıllık dostu Seda Sayan’la ilgili şaşırtan itiraf! Beni kullanıyor

Seda Sayan

Safiye Soyman’dan 30 yıllık dostu Seda Sayan’la ilgili şaşırtan itiraf! Beni kullanıyor

Çağla Şıkel

Safiye Soyman’dan 30 yıllık dostu Seda Sayan’la ilgili şaşırtan itiraf! Beni kullanıyor

Hadise

Safiye Soyman’dan 30 yıllık dostu Seda Sayan’la ilgili şaşırtan itiraf! Beni kullanıyor

Fahriye Evcen

Safiye Soyman’dan 30 yıllık dostu Seda Sayan’la ilgili şaşırtan itiraf! Beni kullanıyor

Şükran Ovalı

Safiye Soyman’dan 30 yıllık dostu Seda Sayan’la ilgili şaşırtan itiraf! Beni kullanıyor

Ebru Şallı

Safiye Soyman’dan 30 yıllık dostu Seda Sayan’la ilgili şaşırtan itiraf! Beni kullanıyor

Pınar Altuğ

Safiye Soyman’dan 30 yıllık dostu Seda Sayan’la ilgili şaşırtan itiraf! Beni kullanıyor

Hande Ataizi

Safiye Soyman’dan 30 yıllık dostu Seda Sayan’la ilgili şaşırtan itiraf! Beni kullanıyor

Nesrin Cavadzade

Safiye Soyman’dan 30 yıllık dostu Seda Sayan’la ilgili şaşırtan itiraf! Beni kullanıyor

Özge Ulusoy

Safiye Soyman’dan 30 yıllık dostu Seda Sayan’la ilgili şaşırtan itiraf! Beni kullanıyor

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | İBB’ye yolsuzluk soruşturması! Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı! Savcılık gerekçesini açıkladı
CHP’li belediyelere kent uzlaşısı operasyonu! Resul Emrah Şahan ve Mahir Polat’a gözaltı: İmamoğlu’nun Kandil santrali mercek altında
Türk Telekom
İsmail Saymaz gözaltına alındı! Gezi Parkı sanıkları ile irtibatı tespit edildi
Ekrem İmamoğlu’nun diploması iptal edildi! İstanbul Üniversitesi duyurdu... Belgeler savcılığa ve YÖK’e gönderilecek
CANLI | İsrail ateşkesi bozdu: Yüzlerce şehit! Gazze’ye gece boyunca saldırı: Mülteci kampına topçu ateşi
CHP’lilerden TBMM’de İmamoğlu sabotajı: İptal edilen diplomayı bahane ederek kürsüyü işgal ettiler
Kutup havası 48 ili vuracak! İstanbul’da bugün kar yağacak mı? Meteoroloji saat verdi: Fırtına ile kuvvetlenecek!
Yönetmelik taslağını ilk kez TAKVİM duyurmuştu: Yarı zamanlı çalışmada kapsam genişliyor! Kimler eklendi? Nasıl çalışılacak?
Kayıtsız şartsız Mourinho: Yönetimin Portekizli teknik adama güveni sonsuz!
Başkan Erdoğan’dan siyonist rejime sert tepki: Terör devleti İsrail
Ekrem İmamoğlu’nun şaibeli yatay geçiş haberini ilk kez Kenan Kıran gündeme getirdi TAKVİM manşete taşıdı!
Trump ve Putin arasındaki kritik görüşme 2,5 saat sürdü! İki lider anlaştı yol haritası hazır
Başkan Erdoğan’dan Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni’nde önemli açıklamalar
Galatasaray’dan Fenerbahçe’nin yıldızına kanca! Bedavaya imza atabilir
CHP’de Özgür Özel’i sallayan yok! İzmir’de tam gaz nepotizm... Yengesini memur kadrosundan belediyede işe sokturdu
Başkan Erdoğan’dan peş peşe telefonlar... Dünya İsrail’e dur demeli!
AK Parti - MHP - DEM görüşmesinin arka planı! İmralı’ya 4. tur için başvuru yapıldı: PKK’nın fesih kongresi için öngörülen tarih ne?
Galatasaray’dan çılgın transfer! Gardi’ye tam yetki verildi
Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay 21 yıllık eski eşi Kuruluş Osman’ın yıldızı çıktı!