Safiye Soyman’dan 30 yıllık dostu Seda Sayan’la ilgili şaşırtan itiraf! “Beni kullanıyor”

Türk Sanat Müziği sanatçısı Safiye Soyman, kariyerinin yanı sıra Faik Öztürk ile sürdürdüğü mutlu birliktelik ve Seda Sayan'la kurduğu yakın dostlukla sık sık adından söz ettirdi.
Türk Sanat Müziği sanatçısı Safiye Soyman, kariyerinin yanı sıra Faik Öztürk ile sürdürdüğü mutlu birliktelik ve Seda Sayan'la kurduğu yakın dostlukla sık sık adından söz ettirdi.
Seda Sayan da yakın dostu gibi hem kariyeri hem de özel hayatıyla çok konuşulurken geçirdiği estetik operasyonlarıyla da magazin gündeminde sık sık yer aldı.
Fransız askısı ile yüzünü gerdiren ve gençlik iksiri olarak en son yüzüne sünnet derisi enjekte ettiren Sayan, geçen aylarda da yeni doğan bebeklerin göbek bağından yapılan 'Altın Eksozom' yöntemini denemeye başladığını duyurdu.
Son zamanlarda Safiye Soyman da yakın arkadaşı Seda Sayan ile birlikte estetik yaptırmaya başladı.
Soyman'dan estetik adına hemen hemen her yöntemi deneyen Seda Sayan'la ilgili şaşırtıcı bir itiraf geldi.
Sabah'ta yer alan habere göre; Safiye Soyman önceki akşam Tarabya'da görüntülendi.
"BENİ KOBAY OLARAK KULLANIYOR"
Seda Sayan'la birlikte sık sık estetik yaptıran Soyman, "Seda, beni kobay olarak kullanıyor. Önce ben yaptırıyorum. Sonra diyorum ki burası çok iyi Sedacığım. Sonra o da gidiyor yaptırıyor" dedi.
ÜNLÜLERİN ESTETİKSİZ HALLERİ
Tüm bunların ardından Seda Sayan'ın estetiksiz hali de merak konusu oldu. İşte Seda Sayan başta olmak üzere ünlü isimlerin estetikle gelen değişimleri...