Safiye Soyman’dan 30 yıllık dostu Seda Sayan’la ilgili şaşırtan itiraf! “Beni kullanıyor”

Son zamanlarda Safiye Soyman da yakın arkadaşı Seda Sayan ile birlikte estetik yaptırmaya başladı.

Soyman'dan estetik adına hemen hemen her yöntemi deneyen Seda Sayan'la ilgili şaşırtıcı bir itiraf geldi.

Sabah'ta yer alan habere göre; Safiye Soyman önceki akşam Tarabya'da görüntülendi.

"BENİ KOBAY OLARAK KULLANIYOR" Seda Sayan'la birlikte sık sık estetik yaptıran Soyman, "Seda, beni kobay olarak kullanıyor. Önce ben yaptırıyorum. Sonra diyorum ki burası çok iyi Sedacığım. Sonra o da gidiyor yaptırıyor" dedi.