MasterChef Danilo Zanna’nın nafaka davasında yeni karar! Giresunlu eski eşi Ebru Gündeş’e benzetilmişti

TANIŞMA HİKAYELERİ! Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek, nafaka haberlerinin ardından gündem oldu. Eski çiftlerin tanışma hikayeleri de merak edildi.

"GÖRDÜĞÜM EN GÜZEL KIZ" Oğlunun annesine aşık olup Türkiye'de kalmaya karar veren Zanna, evli olduğu dönemde verdiği bir röportajda tanışma hikayelerini şöyle anlatmıştı: "Türkiye'ye arkadaşım çağırmıştı. Son gecemde beni Asmalımescit'te fasıla götürdü. Bağırarak şarkılar söylüyorduk, 'Ah İstanbul, İstanbul...' o sırada masaya bir kız arkadaşı geldi. Eveeet. Gördüğüm an ne güzel bir kız dedim.

"TAM FINDIK GİBİYDİ" Gözleri, saçları, davranışları... İtalyan'ım zaten, bizi bilirsin, hemen atladım. Eşim Giresunlu, o zamanlar anlamını bilmiyordum ama şimdi şöyle tarif edebilirim, 'Tam fındık gibiydi'. Beni çok etkiledi.

Fasıldan bir arkadaşımızın evinde eğlenmeye devam ettik. Sabaha karşı otelime gitmek için evden çıktım. Baktım param yok. Bankamatik buldum. Kartı koydum, yuttu. Param olmadığı için, arkadaşımın evine geri döndüm. İşte, Tuğçe bana orada yardım etti.