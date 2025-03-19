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MasterChef Danilo Zanna'nın nafaka davasında yeni karar! Giresunlu eski eşi Ebru Gündeş’e benzetilmişti

Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu ile jüri görevini üstlendiği MasterChef adlı yemek yarışmasıyla hafızalara kazınan İtalyan şef Danilo Zanna, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirmişti. Zanna, özellikle 9 yıl evli kaldığı eski eşi Tuğçe Demirbilek'le çok konuşulmuştu. Ünlü şefin Giresunlu eski eşi Ebru Gündeş'e benzetilmişti. Eski eşler arasında yeni bir gelişme yaşandı. Nafaka konusunda yaşanan anlaşmazlık üzerine Tuğçe Demirbilek yeniden mahkemenin yolunu tuttu. Ünlü şefin eski eşi ve oğlu için ödeyeceği rakam belli oldu.

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Giriş Tarihi :19 Mart 2025 , 10:36 Güncelleme Tarihi :19 Mart 2025 , 10:45
MasterChef Danilo Zanna’nın nafaka davasında yeni karar! Giresunlu eski eşi Ebru Gündeş’e benzetilmişti

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Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu ile üstlendiği MasterChef Türkiye yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran İtalyan şef Danilo Zanna, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirmişti. Zanna, özellikle 9 yıl evli kaldığı eski eşi Tuğçe Demirbilek'le çok konuşulmuştu.

MasterChef Danilo Zanna’nın nafaka davasında yeni karar! Giresunlu eski eşi Ebru Gündeş’e benzetilmişti

2021 yılında anlaşmalı olarak boşanan eski eşler arasında yeni bir gelişme yaşandı. Nafaka konusunda yaşanan anlaşmazlık üzerine Tuğçe Demirbilek yeniden mahkemenin yolunu tuttu. Ünlü şefin eski eşi ve oğlu için ödeyeceği rakam belli oldu.

MasterChef Danilo Zanna’nın nafaka davasında yeni karar! Giresunlu eski eşi Ebru Gündeş’e benzetilmişti

Sabah'ta yer alan habere göre; Tuğçe Demirbilek ve Danilo şef arasında süreç içerisinde yaşanan nafaka konusundaki anlaşmazlık üzerine Demirbilek mahkemenin yolunu tuttu. İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran Tuğçe Demirbilek nafakanın arttırılması için dava açtı.

MasterChef Danilo Zanna’nın nafaka davasında yeni karar! Giresunlu eski eşi Ebru Gündeş’e benzetilmişti

Geçtiğimiz ocak ayında görülen duruşmaya Danilo Zanna, Tuğçe Demirbilek ve taraf avukatları katıldı. Yapılan savunmaların ardında mahkeme heyeti nafaka davasını karara bağladı.

MasterChef Danilo Zanna’nın nafaka davasında yeni karar! Giresunlu eski eşi Ebru Gündeş’e benzetilmişti

Danilo Zanna'nın Tuğçe Demirbilek'e aylık 60 bin lira yoksulluk nafakası ödemesine hükmedildi.

MasterChef Danilo Zanna’nın nafaka davasında yeni karar! Giresunlu eski eşi Ebru Gündeş’e benzetilmişti

Ünlü şef 12 yaşındaki oğlu Zeno için de 30 bin iştirak nafakası ödemesine karar verildi.

MasterChef Danilo Zanna’nın nafaka davasında yeni karar! Giresunlu eski eşi Ebru Gündeş’e benzetilmişti

NE OLMUŞTU?

İtalyan şef Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek 2012 yılında evlenmiş, 2013 yılında oğulları dünyaya gelmişti. Yaşanan anlaşmazlığın ardından ünlü şef, eski eşi Tuğçe Demirbilek'e 'suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme nedeni ile' boşanma davası açmıştı.

MasterChef Danilo Zanna’nın nafaka davasında yeni karar! Giresunlu eski eşi Ebru Gündeş’e benzetilmişti

Danilo şef ve Demirbilek İstanbul Aile Mahkemesi'nde 2021 yılında görülen boşanma davasında anlaşmalı olarak boşanırken, mahkeme çiftin çocukları için ortak velayet kararı vermişti. Danilo Zanna böylelikle istediği zaman çocuğunu görebilecek, oğlunun eğitim ve tüm masraflarını karşılaması kararlaştırılmıştı.

MasterChef Danilo Zanna’nın nafaka davasında yeni karar! Giresunlu eski eşi Ebru Gündeş’e benzetilmişti

TANIŞMA HİKAYELERİ!

Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek, nafaka haberlerinin ardından gündem oldu. Eski çiftlerin tanışma hikayeleri de merak edildi.

MasterChef Danilo Zanna’nın nafaka davasında yeni karar! Giresunlu eski eşi Ebru Gündeş’e benzetilmişti

"GÖRDÜĞÜM EN GÜZEL KIZ"

Oğlunun annesine aşık olup Türkiye'de kalmaya karar veren Zanna, evli olduğu dönemde verdiği bir röportajda tanışma hikayelerini şöyle anlatmıştı: "Türkiye'ye arkadaşım çağırmıştı. Son gecemde beni Asmalımescit'te fasıla götürdü. Bağırarak şarkılar söylüyorduk, 'Ah İstanbul, İstanbul...' o sırada masaya bir kız arkadaşı geldi. Eveeet. Gördüğüm an ne güzel bir kız dedim.

MasterChef Danilo Zanna’nın nafaka davasında yeni karar! Giresunlu eski eşi Ebru Gündeş’e benzetilmişti

"TAM FINDIK GİBİYDİ"

Gözleri, saçları, davranışları... İtalyan'ım zaten, bizi bilirsin, hemen atladım. Eşim Giresunlu, o zamanlar anlamını bilmiyordum ama şimdi şöyle tarif edebilirim, 'Tam fındık gibiydi'. Beni çok etkiledi.

MasterChef Danilo Zanna’nın nafaka davasında yeni karar! Giresunlu eski eşi Ebru Gündeş’e benzetilmişti

Fasıldan bir arkadaşımızın evinde eğlenmeye devam ettik. Sabaha karşı otelime gitmek için evden çıktım. Baktım param yok. Bankamatik buldum. Kartı koydum, yuttu. Param olmadığı için, arkadaşımın evine geri döndüm. İşte, Tuğçe bana orada yardım etti.

MasterChef Danilo Zanna’nın nafaka davasında yeni karar! Giresunlu eski eşi Ebru Gündeş’e benzetilmişti

EYFEL KULESİ'NDE EVLİLİK TEKLİFİ

Başka bir sorun olursa diye telefon numarasını da verdi. Öyle bağlantı kurmuş olduk. 1.5 sene uzaktan sevgili olduk. Birkaç kere ben Türkiye'ye geldim, bazen de o yanıma geldi. O zamanlar, 'Evleneceğiz, bir çocuğumuz ve bir köpeğimiz olacak' demiştim. Sözümü tuttum. Eyfel Kulesi'nde evlilik teklifi"

MasterChef Danilo Zanna’nın nafaka davasında yeni karar! Giresunlu eski eşi Ebru Gündeş’e benzetilmişti

Zanna, "Evlenmeye nasıl karar nasıl verdiniz?" sorusuna da şöyle karşılık vermişti: "İş için Güney Afrika'ya gittim. Mesafe artınca Tuğçe'nin morali bozuldu tabii. Ciddi olmadığımı düşündü. Paris'te buluşmayı teklif ettim.

MasterChef Danilo Zanna’nın nafaka davasında yeni karar! Giresunlu eski eşi Ebru Gündeş’e benzetilmişti

Eyfel Kulesi'nin üst katındaki restoranı kapatıp orada evlenme teklif ettim. Beş ay sonra İtalya'da, ardından Türkiye'de evlendik.

MasterChef Danilo Zanna’nın nafaka davasında yeni karar! Giresunlu eski eşi Ebru Gündeş’e benzetilmişti

Kına gecesi de yaptım, hamama da gittik. Annem-babam kız isteme için Türkiye'ye geldi. Babamın eline bir kâğıt verip 'Bunu ezberlenmen lazım' dedim.

MasterChef Danilo Zanna’nın nafaka davasında yeni karar! Giresunlu eski eşi Ebru Gündeş’e benzetilmişti

"TUZLU KAHVE İÇTİM"

Ardından tuzlu kahvemi içtim. Bu arada Çin'de bir otelde iş bulmuştum. Oraya taşınacaktık. Tam gideceğiz, eşim hamile kaldı. 'Çin'de hayat zor olur' diyerek Türkiye'de kalmaya karar verdik"

MasterChef Danilo Zanna’nın nafaka davasında yeni karar! Giresunlu eski eşi Ebru Gündeş’e benzetilmişti

EBRU GÜNDEŞ'E BENZETİLDİ

Öte yandan Danilo Zanna'nın eski eşi Tuğçe Demirbilek, sosyal medya kullanıcıları tarafından Ebru Gündeş'e benzetilmişti.

MasterChef Danilo Zanna’nın nafaka davasında yeni karar! Giresunlu eski eşi Ebru Gündeş’e benzetilmişti

Bir sosyal medya kullanıcısı "Ebru Gündeş sandım" derken bir başkası "Naif ve güzel kadın" yorumunda bulunmuştu.

MasterChef Danilo Zanna’nın nafaka davasında yeni karar! Giresunlu eski eşi Ebru Gündeş’e benzetilmişti

İşte Danilo Zanna'nın eski eşi Tuğçe Demirbilek...

MasterChef Danilo Zanna’nın nafaka davasında yeni karar! Giresunlu eski eşi Ebru Gündeş’e benzetilmişti

Danilo Zanna'nın eski eşi Tuğçe Demirbilek ve oğlu Tibet Zanna

MasterChef Danilo Zanna’nın nafaka davasında yeni karar! Giresunlu eski eşi Ebru Gündeş’e benzetilmişti

Danilo Zanna'nın eski eşi Tuğçe Demirbilek ve oğlu Tibet Zanna

MasterChef Danilo Zanna’nın nafaka davasında yeni karar! Giresunlu eski eşi Ebru Gündeş’e benzetilmişti

Danilo Zanna'nın oğlu Tibet Zanna

MasterChef Danilo Zanna’nın nafaka davasında yeni karar! Giresunlu eski eşi Ebru Gündeş’e benzetilmişti

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