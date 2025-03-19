Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur doğum günü paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü!

Arabesk müziğinin sevilen ismi 'Ferdi Baba' lakaplı Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 günü karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti.
Arabesk müziğinin sevilen ismi 'Ferdi Baba' lakaplı Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 günü karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti.
Acı haberiyle tüm Türkiye'yi yasa boğan Ferdi Tayfur'un vefatının ardından ise bir süre sular durulmadı. Ferdi Tayfur'un aile bireyleri arasında yaşanan tartışmalar uzun süre magazin manşetlerinde yer aldı.
Özellikle Ferdi Tayfur'un Necla Nazır ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Tuğçe Tayfur, babasının yeğenleriyle yaşadığı sorunlarla çok konuşuldu.
Şimdilerde üçüncü bebeğini kucağına almak için gün sayan ve riskli bir hamilelik süreci geçiren Tuğçe Tayfur, son olarak sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.
Yeni yaşını kutlayan ünlü isim, doğum gününden kareleri Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.
Tayfur, paylaşımına düştüğü notla merhum babası Ferdi Tayfur'un anmayı da ihmal etmedi.
Yayınladığı fotoğraf serisinin sonunda minik kızına yer veren Tuğçe Tayfur, şu ifadeleri kullandı: "Gerçek prenses son fotoğrafta. Ben bundan 8 yıl önce bugün bir kanadımı kaybettim, canımı anneannemi. Onu tanımanızı çok isterdim. Şimdi Lina'da onu görüyorum, öyle çok benziyor ki.
"BİR KANADIM DAHA GİTTİ"
Hayat tabii bu işte bir şekilde kalkıyorsun ayağa. Derken bu yıl bir kanadım daha gitti, babam... Türkiye koca bir değerini kaybetti, hayranları hayran oldukları kişiyi kaybetti, ben babamı kaybettim.
Zaman yine geçiyor ve ben yine sevdiklerimle dostlarımla ayağa kalkıyorum. Çünkü benim kanatlarım giderken bir taraftan da 3 tane evladıma kanat olmaya gayret ediyorum.
Bugün anladım ki benim çok ama çok güzel dostlarım var. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim, iyi ki varsınız. Doğum günümü kutlayan tüm sevenlerime de sonsuz sevgilerimi iletiyorum"
SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
Tuğçe Tayfur'un paylaşımı kısa sürede gündem olurken sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü.
Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Tuğçe Tayfur'un yeni yaşını kutlarken bir kısmı doğum günü kutlamasını ve paylaşımı eleştirdi.
MİNİK KIZI İLGİ ODAĞI OLDU
Öte yandan paylaşımında çocuklarına da yer veren Tuğçe Tayfur'un minik kızı ilgi odağı oldu.
İşte Ferdi Tayfur'un torunları...
Tuğçe Tayfur ve oğlu
Tuğçe Tayfur'un kızı ve eşi
"BABAMI BÖYLE HATIRLAYIN"
Tuğçe Tayfur, babasının vefatının ardından yaptığı ilk paylaşımda Ferdi Tayfur ile çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafı yayınlayarak şunları söylemişti:
"Babamı böyle hatırlayın. Gözlerinin içi gülerken, mutlu, hayat dolu… O benim ve kardeşlerim kadar belki daha fazla sizlerin babası oldu. O arabeskin prensi değil KRAL'ıydı.
İlk yaşadığı hastalıktan sonra sizlerin karşısına çıkmak istemedi 'hayranlarım beni filmlerimdeki kliplerimdeki gibi hatırlasın' dedi ve invizaya çekildi. O yüzden son görüntüleri medyaya yansısın istemezdi, eminim siz de emin olun. Benim babamla anılarımı anlatmaya defterler yetmez.
Biliyorum ki bir açıklama istiyorsunuz. Size sadece şunu diyebilirim ki babam bana son kez tebessüm etti, ben babamın yanakları al al yüzünde tebessümüyle vedalaşıp, uğurladım onu. Babamın bana yaptığı son babalığı anlatmayı çok isterdim.. Belki bir gün...Şimdi onun ihtiyacı olan tek şey dua..."