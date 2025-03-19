SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur doğum günü paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü!

2 Ocak 2025 günü karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabında doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Ferdi Tayfur'un Necla Nazır ile birlikteliğinden dünyaya gelen Tuğçe Tayfur, paylaşımında merhum babasını anmayı da ihmal etmedi. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan paylaşım, Tayfur'un takipçilerini ikiye böldü. İşte Tuğçe Tayfur'un doğum günü paylaşımı ve gelen yorumlardan bazıları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Mart 2025 , 11:33 Güncelleme Tarihi :19 Mart 2025 , 11:38
Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur doğum günü paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Arabesk müziğinin sevilen ismi 'Ferdi Baba' lakaplı Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 günü karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur doğum günü paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü!

Acı haberiyle tüm Türkiye'yi yasa boğan Ferdi Tayfur'un vefatının ardından ise bir süre sular durulmadı. Ferdi Tayfur'un aile bireyleri arasında yaşanan tartışmalar uzun süre magazin manşetlerinde yer aldı.

Tuğçe Tayfur'un paylaşımı olay oldu!

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur doğum günü paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü!

Özellikle Ferdi Tayfur'un Necla Nazır ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Tuğçe Tayfur, babasının yeğenleriyle yaşadığı sorunlarla çok konuşuldu.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur doğum günü paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü!

Şimdilerde üçüncü bebeğini kucağına almak için gün sayan ve riskli bir hamilelik süreci geçiren Tuğçe Tayfur, son olarak sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur doğum günü paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü!

Yeni yaşını kutlayan ünlü isim, doğum gününden kareleri Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur doğum günü paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü!

Tayfur, paylaşımına düştüğü notla merhum babası Ferdi Tayfur'un anmayı da ihmal etmedi.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur doğum günü paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü!

Yayınladığı fotoğraf serisinin sonunda minik kızına yer veren Tuğçe Tayfur, şu ifadeleri kullandı: "Gerçek prenses son fotoğrafta. Ben bundan 8 yıl önce bugün bir kanadımı kaybettim, canımı anneannemi. Onu tanımanızı çok isterdim. Şimdi Lina'da onu görüyorum, öyle çok benziyor ki.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur doğum günü paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü!

"BİR KANADIM DAHA GİTTİ"

Hayat tabii bu işte bir şekilde kalkıyorsun ayağa. Derken bu yıl bir kanadım daha gitti, babam... Türkiye koca bir değerini kaybetti, hayranları hayran oldukları kişiyi kaybetti, ben babamı kaybettim.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur doğum günü paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü!

Zaman yine geçiyor ve ben yine sevdiklerimle dostlarımla ayağa kalkıyorum. Çünkü benim kanatlarım giderken bir taraftan da 3 tane evladıma kanat olmaya gayret ediyorum.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur doğum günü paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü!

Bugün anladım ki benim çok ama çok güzel dostlarım var. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim, iyi ki varsınız. Doğum günümü kutlayan tüm sevenlerime de sonsuz sevgilerimi iletiyorum"

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur doğum günü paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü!

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Tuğçe Tayfur'un paylaşımı kısa sürede gündem olurken sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur doğum günü paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü!

Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Tuğçe Tayfur'un yeni yaşını kutlarken bir kısmı doğum günü kutlamasını ve paylaşımı eleştirdi.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur doğum günü paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü!

MİNİK KIZI İLGİ ODAĞI OLDU

Öte yandan paylaşımında çocuklarına da yer veren Tuğçe Tayfur'un minik kızı ilgi odağı oldu.

İşte Ferdi Tayfur'un torunları...

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur doğum günü paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü!

Tuğçe Tayfur ve oğlu

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur doğum günü paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü!

Tuğçe Tayfur'un kızı ve eşi

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur doğum günü paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü!

"BABAMI BÖYLE HATIRLAYIN"

Tuğçe Tayfur, babasının vefatının ardından yaptığı ilk paylaşımda Ferdi Tayfur ile çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafı yayınlayarak şunları söylemişti:

"Babamı böyle hatırlayın. Gözlerinin içi gülerken, mutlu, hayat dolu… O benim ve kardeşlerim kadar belki daha fazla sizlerin babası oldu. O arabeskin prensi değil KRAL'ıydı.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur doğum günü paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü!

İlk yaşadığı hastalıktan sonra sizlerin karşısına çıkmak istemedi 'hayranlarım beni filmlerimdeki kliplerimdeki gibi hatırlasın' dedi ve invizaya çekildi. O yüzden son görüntüleri medyaya yansısın istemezdi, eminim siz de emin olun. Benim babamla anılarımı anlatmaya defterler yetmez.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur doğum günü paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü!

Biliyorum ki bir açıklama istiyorsunuz. Size sadece şunu diyebilirim ki babam bana son kez tebessüm etti, ben babamın yanakları al al yüzünde tebessümüyle vedalaşıp, uğurladım onu. Babamın bana yaptığı son babalığı anlatmayı çok isterdim.. Belki bir gün...Şimdi onun ihtiyacı olan tek şey dua..."

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur doğum günü paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li İBB’ye geniş çaplı operasyon! İmamoğlu ve kurduğu Ekosistemdeki 100’den fazla kişiye gözaltı: İsim isim tam liste
MHP lideri Devlet Bahçeli’den Ekrem İmamoğlu açıklaması: Hiç kimse hesap sorulamaz değildir | Türk yargısına güvenim tamdır
Türk Telekom
Aslı Baykal’dan İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin açıklama: Temiz siyaset için büyük adımlar | CHP’ye kurultay çağrısı
CANLI TAKİP | İBB’ye yolsuzluk ve terör soruşturması! Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı! Savcılık gerekçesini açıkladı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltı öncesi son görüntüsü... Selim İmamoğlu’ndan tehdit: Devran dönecek
Balya balya paradan kule dikenler alındı! İmamoğlu’ndan sonra Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz’a gözaltı: Suçtan elde edilen para aklandı
Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı anlarda Mansur Yavaş’ın Tayvan’da olduğu ortaya çıktı: Bilet ayarlayamadık
Ateşkes bitti Itamar döndü! Aşırı sağcı Ben Gvir yeniden bakan oluyor
CHP’li belediyelere kent uzlaşısı operasyonu! Resul Emrah Şahan ve Mahir Polat’a gözaltı: İmamoğlu’nun Kandil santrali mercek altında
Kennedy dosyası açıldı! Sansürsüz yüzlerce sayfa: İşte suikastın arka planı
İsmail Saymaz gözaltına alındı! Gezi Parkı sanıkları ile irtibatı tespit edildi
Ekrem İmamoğlu’nun diploması iptal edildi! İstanbul Üniversitesi duyurdu... Belgeler savcılığa ve YÖK’e gönderilecek
CANLI | İsrail ateşkesi bozdu: Yüzlerce şehit! Gazze’ye gece boyunca saldırı: Mülteci kampına topçu ateşi
CHP’lilerden TBMM’de İmamoğlu sabotajı: İptal edilen diplomayı bahane ederek kürsüyü işgal ettiler
Kutup havası 48 ili vuracak! İstanbul’da bugün kar yağacak mı? Meteoroloji saat verdi: Fırtına ile kuvvetlenecek!
Yönetmelik taslağını ilk kez TAKVİM duyurmuştu: Yarı zamanlı çalışmada kapsam genişliyor! Kimler eklendi? Nasıl çalışılacak?
Kayıtsız şartsız Mourinho: Yönetimin Portekizli teknik adama güveni sonsuz!
Galatasaray’dan Fenerbahçe’nin yıldızına kanca! Bedavaya imza atabilir
Galatasaray’dan çılgın transfer! Gardi’ye tam yetki verildi