Eşref Rüya’nın Irmak’ı Ceren Benderlioğlu ile Emir Benderlioğlu’nun kızına bakın! “Zamanla annesine daha çok benziyor”

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Ömür karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ceren Benderlioğlu, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.

Ünlü çiftin bu evlilikten Nur adını verdikleri bir kızı oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan Ceren Benderlioğlu ise kızı ve eşine paylaşımlarında sık sık yer verdi.