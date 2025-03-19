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Eşref Rüya’nın Irmak’ı Ceren Benderlioğlu ile Emir Benderlioğlu’nun kızına bakın! “Zamanla annesine daha çok benziyor”

Eşref Rüya dizisinde Irmak karakteriyle izleyici karşısına çıkan Ceren Benderlioğlu, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Ömür karakterini canlandırdığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde birlikte rol aldığı eşi Emir Benderlioğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, bu kez sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncunun özellikle ailesiyle yaptığı paylaşımlar ilgi gördü. Ceren Benderlioğlu ile Emir Benderlioğlu'nun kızı Nur'u görenler ise hayran kaldı. Öte yandan Nur için "Zamanla annesine daha çok benziyor" yorumu yapıldı.

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Giriş Tarihi :19 Mart 2025 , 16:11 Güncelleme Tarihi :19 Mart 2025 , 17:33
Eşref Rüya’nın Irmak’ı Ceren Benderlioğlu ile Emir Benderlioğlu’nun kızına bakın! Zamanla annesine daha çok benziyor

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Ömür karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ceren Benderlioğlu, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.

Eşref Rüya’nın Irmak’ı Ceren Benderlioğlu ile Emir Benderlioğlu’nun kızına bakın! Zamanla annesine daha çok benziyor

Şimdilerde Eşref Rüya dizisinde Irmak karakteriyle izleyici karşısına çıkan Ceren Benderlioğlu, 2010 yılında meslektaşı emir Benderlioğlu ile evlendi.

Eşref Rüya’nın Irmak’ı Ceren Benderlioğlu ile Emir Benderlioğlu’nun kızına bakın! Zamanla annesine daha çok benziyor

Ünlü çiftin bu evlilikten Nur adını verdikleri bir kızı oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan Ceren Benderlioğlu ise kızı ve eşine paylaşımlarında sık sık yer verdi.

Eşref Rüya’nın Irmak’ı Ceren Benderlioğlu ile Emir Benderlioğlu’nun kızına bakın! Zamanla annesine daha çok benziyor

Ceren Benderlioğlu ile Emir Benderlioğlu'nun kızı Nur'u görenler ise hayran kaldı.

Eşref Rüya’nın Irmak’ı Ceren Benderlioğlu ile Emir Benderlioğlu’nun kızına bakın! Zamanla annesine daha çok benziyor

Öte yandan Nur için "Zamanla annesine daha çok benziyor" yorumu yapıldı.

Eşref Rüya’nın Irmak’ı Ceren Benderlioğlu ile Emir Benderlioğlu’nun kızına bakın! Zamanla annesine daha çok benziyor

İşte Ceren Benderlioğlu başta olmak üzere ünlülerin çocukları...

Eşref Rüya’nın Irmak’ı Ceren Benderlioğlu ile Emir Benderlioğlu’nun kızına bakın! Zamanla annesine daha çok benziyor

Pınar Aylin ve kızı

Eşref Rüya’nın Irmak’ı Ceren Benderlioğlu ile Emir Benderlioğlu’nun kızına bakın! Zamanla annesine daha çok benziyor

Emine Ün ve kızı

Eşref Rüya’nın Irmak’ı Ceren Benderlioğlu ile Emir Benderlioğlu’nun kızına bakın! Zamanla annesine daha çok benziyor

Pınar Altuğ ve kızı

Eşref Rüya’nın Irmak’ı Ceren Benderlioğlu ile Emir Benderlioğlu’nun kızına bakın! Zamanla annesine daha çok benziyor

Aydan Şener ve kızı

Eşref Rüya’nın Irmak’ı Ceren Benderlioğlu ile Emir Benderlioğlu’nun kızına bakın! Zamanla annesine daha çok benziyor

Esra Erol ve oğulları

Eşref Rüya’nın Irmak’ı Ceren Benderlioğlu ile Emir Benderlioğlu’nun kızına bakın! Zamanla annesine daha çok benziyor

Tolgahan Sayışman ve çocukları

Eşref Rüya’nın Irmak’ı Ceren Benderlioğlu ile Emir Benderlioğlu’nun kızına bakın! Zamanla annesine daha çok benziyor

Görkem Sevindik ve oğlu

Eşref Rüya’nın Irmak’ı Ceren Benderlioğlu ile Emir Benderlioğlu’nun kızına bakın! Zamanla annesine daha çok benziyor

CEREN BENDERLİOĞLU

Eşref Rüya’nın Irmak’ı Ceren Benderlioğlu ile Emir Benderlioğlu’nun kızına bakın! Zamanla annesine daha çok benziyor

CEREN BENDERLİOĞLU VE KIZI

Eşref Rüya’nın Irmak’ı Ceren Benderlioğlu ile Emir Benderlioğlu’nun kızına bakın! Zamanla annesine daha çok benziyor

CEREN BENDERLİOĞLU VE KIZI

Eşref Rüya’nın Irmak’ı Ceren Benderlioğlu ile Emir Benderlioğlu’nun kızına bakın! Zamanla annesine daha çok benziyor

CEREN BENDERLİOĞLU VE KIZI

Eşref Rüya’nın Irmak’ı Ceren Benderlioğlu ile Emir Benderlioğlu’nun kızına bakın! Zamanla annesine daha çok benziyor

CEREN BENDERLİOĞLU VE KIZI

Eşref Rüya’nın Irmak’ı Ceren Benderlioğlu ile Emir Benderlioğlu’nun kızına bakın! Zamanla annesine daha çok benziyor

Mesut Akusta ve kızı

Eşref Rüya’nın Irmak’ı Ceren Benderlioğlu ile Emir Benderlioğlu’nun kızına bakın! Zamanla annesine daha çok benziyor

Demet Akalın ve kızı

Eşref Rüya’nın Irmak’ı Ceren Benderlioğlu ile Emir Benderlioğlu’nun kızına bakın! Zamanla annesine daha çok benziyor

Bengü ve çocukları

Eşref Rüya’nın Irmak’ı Ceren Benderlioğlu ile Emir Benderlioğlu’nun kızına bakın! Zamanla annesine daha çok benziyor

Kenan Sofuoğlu ve çocukları

Eşref Rüya’nın Irmak’ı Ceren Benderlioğlu ile Emir Benderlioğlu’nun kızına bakın! Zamanla annesine daha çok benziyor

Eser Eyüboğlu ve oğulları

Eşref Rüya’nın Irmak’ı Ceren Benderlioğlu ile Emir Benderlioğlu’nun kızına bakın! Zamanla annesine daha çok benziyor

Wilma Elles ve çocukları

Eşref Rüya’nın Irmak’ı Ceren Benderlioğlu ile Emir Benderlioğlu’nun kızına bakın! Zamanla annesine daha çok benziyor

Danilo Zanna ve oğlu

Eşref Rüya’nın Irmak’ı Ceren Benderlioğlu ile Emir Benderlioğlu’nun kızına bakın! Zamanla annesine daha çok benziyor

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