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Uzak Şehir'den final gibi ayrılık kararı! Gidişat baştan aşağı değişecek! Diziye veda eden isim...

Başrollerini Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın üstlendiği Uzak Şehir dizisinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dizinin reytinglerinde düşüş yaşandığına dair iddialar gündeme geldi. Bu sebepten dolayı bazı oyuncuların diziye veda edeceği de öne sürüldü. Peki Uzak Şehir dizisinde kimler ayrılacak? İşte son gelişmeler haberimizde.

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Giriş Tarihi :18 Mart 2025 , 12:48 Güncelleme Tarihi :18 Mart 2025 , 12:48
Uzak Şehir’den final gibi ayrılık kararı! Gidişat baştan aşağı değişecek! Diziye veda eden isim...

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Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisinde ayrılık haberleri gündeme geldi. Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrollerinde yer aldığı yapımda bazı oyuncuların veda edeceği öne sürüldü.

(Kaynak: Kanal D)(Kaynak: Kanal D)

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ayrılacak isimler henüz netleşmiş değil.

Yeni Oyuncu Kadroya Katıldı

Dizinin senaryosunu Gülizar Irmak kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız oturuyor.

(Kaynak: Kanal D)(Kaynak: Kanal D)

Son bölümlerde kadroya Nursel Köse de dahil oldu. Fikriye karakteriyle izleyici karşısına çıkacak olan Köse, Alya'nın (Sinem Ünsal) annesi rolünde yer aldı. Oyuncunun dizi setinden ilk kareleri sosyal medyada paylaşıldı.

(Kaynak: Kanal D)(Kaynak: Kanal D)

Son Bölümde Neler Yaşandı?

Dizinin son bölümünde Alya ve Cihan arasında gerilim tırmandı. Boşanma sürecinde duygularını açıkça ifade edemeyen ikili arasındaki çatışma büyürken, Mine'nin öfkesi de kontrolden çıktı.

(Kaynak: Kanal D)(Kaynak: Kanal D)

Alya'ya zarar vermek isteyen Mine, Cihan'ın geçmişine dair önemli bir sırrı ortaya çıkardı.

(Kaynak: Kanal D)(Kaynak: Kanal D)

Bu gelişmenin ardından Alya, gizlice sırrın peşine düştü ve Cihan'ı köşeye sıkıştırdı.

(Kaynak: Kanal D)(Kaynak: Kanal D)

Kadroda Kimler Yer Alıyor?

Uzak Şehir dizisinin oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Mine Kılıç, İlkay Kayku, Sinan Demirer ve Zeynep Kankonde gibi isimler bulunuyor.

(Kaynak: Kanal D)(Kaynak: Kanal D)

Diziden ayrılacak oyuncuların kim olduğu konusunda resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. Gelişmeler oldukça detaylar paylaşılacak.

Çekimler Esnasında Korku Dolu Anlar

Dizinin geçtiğimiz bölümlerinde, Mine Kılıç'ın canlandırdığı karakterin sinir krizi geçirdiği sahne izleyiciler tarafından konuşulmuştu.

(Kaynak: Instagram)(Kaynak: Instagram)

Ancak bu sahne sırasında beklenmedik bir olay yaşandı. Oyuncunun, tabakları sert bir şekilde yere fırlattığı an elinin kesildiği ortaya çıktı.

Hastaneye Kaldırıldı, Eline Dikiş Atıldı

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yaşanan kazanın ardından set ekibi hemen müdahale etti. Oyuncu hızla hastaneye götürüldü ve eline dikiş atıldı. Olayın ardından sağlık durumunun iyi olduğu ve çekimlere bir süre ara verildiği belirtildi.

(Kaynak: Instagram)(Kaynak: Instagram)

Dizinin çekim sürecinde yaşanan bu talihsiz kaza, set ortamlarının zaman zaman nasıl tehlikeli olabileceğini bir kez daha gösterdi.

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