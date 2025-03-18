Uzak Şehir’den final gibi ayrılık kararı! Gidişat baştan aşağı değişecek! Diziye veda eden isim...

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Ancak bu sahne sırasında beklenmedik bir olay yaşandı. Oyuncunun, tabakları sert bir şekilde yere fırlattığı an elinin kesildiği ortaya çıktı.

Hastaneye Kaldırıldı, Eline Dikiş Atıldı

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yaşanan kazanın ardından set ekibi hemen müdahale etti. Oyuncu hızla hastaneye götürüldü ve eline dikiş atıldı. Olayın ardından sağlık durumunun iyi olduğu ve çekimlere bir süre ara verildiği belirtildi.