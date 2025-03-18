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Bekir Aksoy üçüncü kez baba oluyor! Müjdeyi böyle duyurdu

Doktorlar, Türk Malı, Çiçek Taksi, İnci Taneleri gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Bekir Aksoy, 2019 senesinde Nazife Orakçıoğlu ile dünayevine girmişti. 2 çocuk babası Aksoy’dan müjdeli haber geldi. Bekir Aksoy üçüncü kez baba olacağının müjdesini verdi.

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Giriş Tarihi :18 Mart 2025 , 11:52 Güncelleme Tarihi :18 Mart 2025 , 11:52
Bekir Aksoy üçüncü kez baba oluyor! Müjdeyi böyle duyurdu

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Doktorlar dizisinde canlandırdığı Suat karakteriyle hafızalara kazınan Bekir Aksoy, 2013-2017 yılları arasında Derya Çavuşoğlu ile evli kalmış ve Emir adında bir oğlu olmuştu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Aksoy, 2019 senesinde de Nazife Orakçıoğlu ile dünayevine girmişti. Çiftin, 'Asil' adını verdikleri bir oğulları dünyaya gelmişti.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Şimdilerde İnci Taneler' dizisinde Cenk karakterini canlandıran oyuncu Bekir Aksoy'dan müjdeli haber geldi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

3. KEZ BABA OLUYOR

Muhabir Online'ın haberine göre, dün akşam bir etkinlikte eşi ile birlikte boy gösteren ünlü oyuncu, üçüncü kez bebek sahibi olacaklarını açıkladı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

56 yaşındaki oyuncu "Kardeş geliyor" dedi. Çift, bebeklerinin cinsiyetini ise henüz açıklamadı.

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