Bekir Aksoy üçüncü kez baba oluyor! Müjdeyi böyle duyurdu

Doktorlar dizisinde canlandırdığı Suat karakteriyle hafızalara kazınan Bekir Aksoy, 2013-2017 yılları arasında Derya Çavuşoğlu ile evli kalmış ve Emir adında bir oğlu olmuştu.
Doktorlar dizisinde canlandırdığı Suat karakteriyle hafızalara kazınan Bekir Aksoy, 2013-2017 yılları arasında Derya Çavuşoğlu ile evli kalmış ve Emir adında bir oğlu olmuştu.
Aksoy, 2019 senesinde de Nazife Orakçıoğlu ile dünayevine girmişti. Çiftin, 'Asil' adını verdikleri bir oğulları dünyaya gelmişti.
Şimdilerde İnci Taneler' dizisinde Cenk karakterini canlandıran oyuncu Bekir Aksoy'dan müjdeli haber geldi.
3. KEZ BABA OLUYOR
Muhabir Online'ın haberine göre, dün akşam bir etkinlikte eşi ile birlikte boy gösteren ünlü oyuncu, üçüncü kez bebek sahibi olacaklarını açıkladı.
56 yaşındaki oyuncu "Kardeş geliyor" dedi. Çift, bebeklerinin cinsiyetini ise henüz açıklamadı.