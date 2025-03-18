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Sanat camiası yasta! Ünlülerden Tanyeli’ye veda paylaşımları! Zara, Ebru Gündeş, Sibel Can, Alişan...

Asıl adı Öznur Kral olan ve 2,5 senedir pankreas kanseriyle mücadele eden oryantal Tanyeli, birkaç gün önce entübe edilmişti. Tanyeli, dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Ünlü oryantalin acı haberi sanat camiasını yasa boğdu. Zara, Ebru Gündeş, Sibel Can, Alişan gibi isimlerden paylaşımlar peş peşe geldi. Ünlü isimler yaşadıkları derin üzüntüyü sosyal medya hesaplarında paylaştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Mart 2025 , 09:42 Güncelleme Tarihi :18 Mart 2025 , 10:50
Sanat camiası yasta! Ünlülerden Tanyeli’ye veda paylaşımları! Zara, Ebru Gündeş, Sibel Can, Alişan...

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Uzun süredir pankreas kanseri nedeniyle tedavi gören oryantal Tanyeli hayatını kaybetti. Sanat dünyasını yasa boğan ölüm sonrası Zara, Ebru Gündeş, Sibel Can, Alişan gibi isimlerden paylaşımlar peş peşe geldi. Ünlü isimler yaşadıkları derin üzüntüyü sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Sanat camiası yasta! Ünlülerden Tanyeli’ye veda paylaşımları! Zara, Ebru Gündeş, Sibel Can, Alişan...

Zara

"Güzeller güzelim o güzel ruhun nur olsun"

Sanat camiası yasta! Ünlülerden Tanyeli’ye veda paylaşımları! Zara, Ebru Gündeş, Sibel Can, Alişan...

Seray Sever

"Canım benim nur içinde yat. Tanışma şansına eriştiğim en güçlü kadın. Hepimizin hayatına dokunan güzel dostum. Seni Rabbime emanet ettim"

Sanat camiası yasta! Ünlülerden Tanyeli’ye veda paylaşımları! Zara, Ebru Gündeş, Sibel Can, Alişan...

Safiye Soyman

"Ah ah Tanyelim vefatın... Yaktın bizi tekrar bize geri döneceğine inanmıştık kalkacağına hep. Düşünüyordum iyi olacağını biraz ümit vermiştin bize. Mekanın cennet olsun canım arkadaşım seni herkes çok sevdi hep kalbimizde yaşayacaksın. Seni hiç unutmayacağız"

Sanat camiası yasta! Ünlülerden Tanyeli’ye veda paylaşımları! Zara, Ebru Gündeş, Sibel Can, Alişan...

Armağan Çağlayan

"Tanışalı o kadar uzun zaman oldu ki… Ne zaman olduğunu hatırlamıyorum. Bu kadar uzun tanışıklıklarda çok fazla şey yaşanıp, çok fazla şey paylaşılıyor. Hangisini anlatsam, eksik kalır diğerleri…. Sabrın, azmin, tevekkülün, hayata tutunman, ve en son hastane odasında ki dansın hep aklımın bir köşesinde olacak Tanyeli. Üzgün değilim. Kahroluyorum. Önce Metin şimdi sen. Bize bunu yapmasaydınız keşke… Yattığın yer incitmesin… Nur ol."

Sanat camiası yasta! Ünlülerden Tanyeli’ye veda paylaşımları! Zara, Ebru Gündeş, Sibel Can, Alişan...

Alişan

"Mekanın cennet olsun. Sabırlar diliyorum önce ailene, sevenlerine dostlarına..."

Sanat camiası yasta! Ünlülerden Tanyeli’ye veda paylaşımları! Zara, Ebru Gündeş, Sibel Can, Alişan...

Demet Akalın

"O gün konuştuklarımız... Bir şeyi bekledin gitmek için. Neydi bilmiyorum. Rahat uyu kuzum, deli kuzum"

Sanat camiası yasta! Ünlülerden Tanyeli’ye veda paylaşımları! Zara, Ebru Gündeş, Sibel Can, Alişan...

Melek Baykal

"Başımız sağolsun çok üzgünüm çok. Huzur içinde uyu sevgili Tanyeli"

Sanat camiası yasta! Ünlülerden Tanyeli’ye veda paylaşımları! Zara, Ebru Gündeş, Sibel Can, Alişan...

Deniz Seki

"Maalesef Tanyeli'mizi kaybetmişiz. Çok yoruldun ,çok savaştın ama çok kuvvetliydin canım Tanyeli'm. Ben yine de bir mucize bekliyordum. Sevenlerinin ve ailesinin başı sağ olsun. Mekanın Cennet olsun. Hoşçakal #tanyeli"

Sanat camiası yasta! Ünlülerden Tanyeli’ye veda paylaşımları! Zara, Ebru Gündeş, Sibel Can, Alişan...

Ebru Gündeş

"Her zaman bu gülen yüzünle kalbimde yaşayacaksın.. Mekanın cennet olsun Canım Tanyelim..."

Sanat camiası yasta! Ünlülerden Tanyeli’ye veda paylaşımları! Zara, Ebru Gündeş, Sibel Can, Alişan...

Sibel Can

"Çok üzgünüm. Canım Tanyeli'ciğim, güzel kalbinle hep hatırlanacaksın. Huzur içinde uyu, mekanın cennet olsun. Ailene ve sevdiklerine sabır diliyorum"

Sanat camiası yasta! Ünlülerden Tanyeli’ye veda paylaşımları! Zara, Ebru Gündeş, Sibel Can, Alişan...

Demet Şener

"Huzur içinde uyu güzel yürekli Tanyeli"

Sanat camiası yasta! Ünlülerden Tanyeli’ye veda paylaşımları! Zara, Ebru Gündeş, Sibel Can, Alişan...

Selen Görgüzel

"Şimdi huzurla uyu Tanyeli'm... Artık acılar yok, mücadele yok, savaşmak yok. Sadece sonsuz bir huzur var. Seni hiç unutmayacağım. Hep özlemle, sevgiyle hep kalbimde olacaksın"

Sanat camiası yasta! Ünlülerden Tanyeli’ye veda paylaşımları! Zara, Ebru Gündeş, Sibel Can, Alişan...

Cenk Eren

Sanat camiası yasta! Ünlülerden Tanyeli’ye veda paylaşımları! Zara, Ebru Gündeş, Sibel Can, Alişan...

Pınar Altuğ

Sanat camiası yasta! Ünlülerden Tanyeli’ye veda paylaşımları! Zara, Ebru Gündeş, Sibel Can, Alişan...

Yonca Evcimik

"Canım arkadaşım... Son ana kadar savaşçı ruhunla direndin. Çok üzgünüm… Senin bu zorlu süreçte hayata dört elle tutunman ve güzel enerjin çoğu insana örnek oldu. Mekanın cennet olsun güzel arkadaşım benim."

Sanat camiası yasta! Ünlülerden Tanyeli’ye veda paylaşımları! Zara, Ebru Gündeş, Sibel Can, Alişan...

Emine Ün

Sanat camiası yasta! Ünlülerden Tanyeli’ye veda paylaşımları! Zara, Ebru Gündeş, Sibel Can, Alişan...

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