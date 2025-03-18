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Acı tesadüf! Tanyeli’nin annesi Yeşilçam yıldızı çıktı! Meğer aynı kaderi yaşamışlar! İşte vasiyeti...

Uzun süredir kanser tedavisi gören oryantal Tanyeli, 54 yaşında hayatını kaybetti. Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Tanyeli'nin annesinin Yeşilçam yıldızı olduğu öğrenilirken anne-kızın ortak kaderi yürek burktu. Öte yandan merhum sanatçının vasiyeti de ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :18 Mart 2025 , 11:27 Güncelleme Tarihi :18 Mart 2025 , 12:38
Acı tesadüf! Tanyeli’nin annesi Yeşilçam yıldızı çıktı! Meğer aynı kaderi yaşamışlar! İşte vasiyeti...

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Asıl adı Öznur Kral olan ve 2,5 senedir pankreas kanseriyle mücadele eden 54 yaşındaki oryantal Tanyeli, 7 Şubat'ta sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda sağlık durumuyla ilgili, "Hastanedeyim, Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah" ifadelerini kullanmıştı.

Acı tesadüf! Tanyeli’nin annesi Yeşilçam yıldızı çıktı! Meğer aynı kaderi yaşamışlar! İşte vasiyeti...

Sağlık durumuyla ilgili sık sık sosyal medya üzerinden takipçilerini bilgilendiren Tanyeli'nin uzun bir süre paylaşım yapmaması ise takipçilerinin dikkatinden kaçmamış ve sevenlerini endişelendirmişti.

Acı tesadüf! Tanyeli’nin annesi Yeşilçam yıldızı çıktı! Meğer aynı kaderi yaşamışlar! İşte vasiyeti...

Kısa bir süre sonra ise Tanyeli'nin entübe edildiği öğrenilmişti.

Ünlü isim, dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Acı tesadüf! Tanyeli’nin annesi Yeşilçam yıldızı çıktı! Meğer aynı kaderi yaşamışlar! İşte vasiyeti...

Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Tanyeli'nin hayatı merak edilirken annesinin Yeşilçam yıldızı olduğu ortaya çıktı. Anne-kızın ortak kaderi ise yürek burktu.

Acı tesadüf! Tanyeli’nin annesi Yeşilçam yıldızı çıktı! Meğer aynı kaderi yaşamışlar! İşte vasiyeti...

ANNESİ YEŞİLÇAM YILDIZI ÇIKTI

Sinema, sahne sanatçısı Dolgun Sezer, Oryantal Tanyeli'nin annesi olduğu öğrenildi.

Acı tesadüf! Tanyeli’nin annesi Yeşilçam yıldızı çıktı! Meğer aynı kaderi yaşamışlar! İşte vasiyeti...

AYNI KADERİ PAYLAŞTILAR

Dolgun Sezer'in pankreas kanseri tedavisi gördüğü İstanbul'dan Bodrum'a giderken Bursa'da hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Bodrum'a götürülen cenazesi, Ortakent Mezarlığı'nda defnedildi.

Acı tesadüf! Tanyeli’nin annesi Yeşilçam yıldızı çıktı! Meğer aynı kaderi yaşamışlar! İşte vasiyeti...

2023 yılında ağabeyini de kanser nedeniyle kaybeden Tanyeli, en büyük tesellilerinin annesinin hastalık nedeniyle çok acı çekmeden yaşamını yitirmesi olduğunu belirterek şunları söylemişti: "Doktorlara yalvarıyorum ne olur, insanların hiç beklemediği bir anda kapısını çalan bu illet hastalığa bir çare bulsunlar. Annem tedavi görüp İstanbul'dan Bodrum'a gelirken Bursa yakınlarında eşimin memleketinde yaşamını yitirdi. Ayrıca bu mübarek ayda yine mübarek Cuma gününde yaşamını yitirdi. Acımız tarifsiz ama bu günler insanın acısını biraz hafifletiyor. Annem gülümseyerek yaşama veda etti. Bugün yanımda olan tüm dostlarıma teşekkür ediyorum"

Acı tesadüf! Tanyeli’nin annesi Yeşilçam yıldızı çıktı! Meğer aynı kaderi yaşamışlar! İşte vasiyeti...

VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Tanyeli'nin ölümünün ardından daha önce bıraktığı vasiyeti de ortaya çıktı. Ünlü oryantalin vasiyeti üzerine 2015'te kendisi gibi kansere yenilen annesi Yeşilçam yıldızı Dolgun Sezer'in yanına defnedileceği belli oldu.

Acı tesadüf! Tanyeli’nin annesi Yeşilçam yıldızı çıktı! Meğer aynı kaderi yaşamışlar! İşte vasiyeti...

CENAZE TÖRENİ PROGRAMI

Tanyeli'nin cenaze töreni programı belli oldu. Cenaze ile ilgili bilgileri eşi sosyal medyadan paylaştı.

Acı tesadüf! Tanyeli’nin annesi Yeşilçam yıldızı çıktı! Meğer aynı kaderi yaşamışlar! İşte vasiyeti...

Sünneli, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Sevgilim Eşim Tanyeli Özruh Sünneli 2,5 yıllık yaşam mücadelesini kaybetmiştir. Cenazesi 18 Mart Salı günü öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Camiinde kılınacak ardından Bodrum aile mezarlığına defnedilecektir" ifadelerini kullandı.

Acı tesadüf! Tanyeli’nin annesi Yeşilçam yıldızı çıktı! Meğer aynı kaderi yaşamışlar! İşte vasiyeti...

ACI TESADÜF

Öte yandan eşinin hastalık sürecinde kendisini bir an bile yalnız bırakmadığını söyleyen Tanyeli, İlker Sünneli'nin eski eşini kanserden kaybettiğini açıklamıştı.

Acı tesadüf! Tanyeli’nin annesi Yeşilçam yıldızı çıktı! Meğer aynı kaderi yaşamışlar! İşte vasiyeti...

Tanyeli, geçen aylarda şu açıklamayı yapmıştı: "Hayatımda ilk defa kendimi düşünür oldum, çok hırçınlaştım, çok öfkeli anlarım oldu. Bu süreci yaşayan kadar yaşayanın yanında olmak da çok, çok ağır bir süreç. Çünkü katlanmak çok zor. Fiziksel olarak değişiyoruz ve bazen ruh hali olarak değişiklikler yaşıyoruz.

Acı tesadüf! Tanyeli’nin annesi Yeşilçam yıldızı çıktı! Meğer aynı kaderi yaşamışlar! İşte vasiyeti...

Bu süreçte birkaç kez eşime dedim ki 'Git kendine bak, kendi hayatını kur. Ben kendime katlanamıyorum başkasının bana katlanması daha zor.' Ama gitmedi, o eski eşini de kanserden kaybetti. Çok talihsiz bir adam bu süreci benimle de yaşıyor ama yine de bırakmadı beni. Gitmedi bir yere. Onun için çok zor ama ben güçlüyüm, Allah'ın izniyle atlatacağım"

Acı tesadüf! Tanyeli’nin annesi Yeşilçam yıldızı çıktı! Meğer aynı kaderi yaşamışlar! İşte vasiyeti...

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