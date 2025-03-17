Ahmet Kural ve Hande Soral’lı Gassal yeni bölüm tarihi! Gassal 2. sezon ne zaman?

Tabii platformunun ilgiyle takip edilen dizisi Gassal , ikinci sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. İzleyiciler tarafından merakla beklenen Gassal 2. sezon fragmanı yayınlandı ve dizinin yeni sezonunda yaşanacaklara dair ipuçları verdi.

Fotoğraflar: Youtube

GASSAL 2. SEZON FRAGMANI YAYINLANDI

Dizinin merakla beklenen 2. sezon fragmanı Tabii platformunda yayınlandı. Fragmanda dikkat çeken detaylardan biri, başarılı oyuncu Hande Soral'ın kadroya katılması oldu. Yeni sezonda Gassal rolünü üstlenen Soral, dizinin hikayesine farklı bir soluk getirecek. Bunun yanı sıra, fragmanın sonunda ünlü şarkıcı Bayhan'ın Seni Anan Benim İçin Doğurmuş şarkısını seslendirmesi izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü.

GASSAL 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dizinin ikinci sezon çekimleri tamamlandı ve yeni sezonun çok yakında yayınlanacağı duyuruldu. Ancak, kesin yayın tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Önümüzdeki günlerde dizinin yayın tarihinin duyurulması bekleniyor.