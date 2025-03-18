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Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan sahnelere! Tanyeli’nin acı dolu hayatı filmleri aratmayacak cinsten!

Yaklaşık 2.5 senedir pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli, durumunun ağırlaşması üzerine 12 Mart'ta entübe edildi. Ünlü isimden acı haber ise dün geldi. Tanyeli, dün akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haberiyle sevenlerini yasa boğan ünlü ismin hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Merhum sanatçının acı dolu hayatı hikayesi ise "Filmleri aratmayacak cinsten" dedirtti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Mart 2025 , 09:05 Güncelleme Tarihi :18 Mart 2025 , 09:13
Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan sahnelere! Tanyeli’nin acı dolu hayatı filmleri aratmayacak cinsten!

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Geçirdiği mide ameliyatı sonrası pankreas kanseri olduğunu tesadüfen öğrenen ünlü oryantal Tanyeli, 2,5 yıldır süren mücadelesini kaybetti.

Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan sahnelere! Tanyeli’nin acı dolu hayatı filmleri aratmayacak cinsten!

Acı haberiyle sevenlerini yasa boğan ünlü ismin hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Merhum sanatçının acı dolu hayatı hikayesi ise "Filmleri aratmayacak cinsten" dedirtti. İşte Tanyeli'nin acı dolu hayat hikayesi...

Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan sahnelere! Tanyeli’nin acı dolu hayatı filmleri aratmayacak cinsten!

Asıl adı Öznur Kral olan Tanyeli, 1972 İzmir'de dünyaya geldi. Tanyeli henüz 2 yaşındayken teyze çocukları olan anne-babası yollarını ayırdı. Çocukluk yıllarını Çocuk Esirgeme Kurumu'nda geçirmek zorunda kalan Tanyeli'nin hayatla mücadelesi erken yaşlarda başladı.

Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan sahnelere! Tanyeli’nin acı dolu hayatı filmleri aratmayacak cinsten!

"BAKIMSIZLIKTAN VEREM OLDUM"

Bir yıl sonra bakımsızlıktan verem olan Tanyeli, "O yıllarda hatırladığım tek şey, soğuk bir odada açım diye ağladığım" diyerek şöyle anlatmıştı acı günlerini: "Annem ile babam boşanınca bana ve kardeşlerime bakıcı bir kadın bakmış.

Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan sahnelere! Tanyeli’nin acı dolu hayatı filmleri aratmayacak cinsten!

Ancak bizleri arayan soran olmadığı gibi, para gönderen de olmadı. Kadın, biz üç kardeşi alıp, İzmir'deki Çocuk Esirgeme Kurumu'na bırakmış. Çok uzun süre kardeşlerimle orada kaldım.

Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan sahnelere! Tanyeli’nin acı dolu hayatı filmleri aratmayacak cinsten!

O günleri hatırlamak bile istemiyorum. Çünkü o günlere ait aklıma gelen tek şey, soğuk bir odada açım diye ağlamam.

Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan sahnelere! Tanyeli’nin acı dolu hayatı filmleri aratmayacak cinsten!

Beş yaşındayken bakımsızlıktan verem oldum. Bir sabah öksürerek uyandım ve ağzımdan kan boşalınca apar topar devlet hastanesine yatırıldım. 1.5 yıl bu hastanede kaldım. Hastalık ve hastane dönemlerine ait bildiğim tek şey hemşireye 'anne' dediğim"

Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan sahnelere! Tanyeli’nin acı dolu hayatı filmleri aratmayacak cinsten!

"BABAM AYAKLARIMDAN ASIP DÖVERDİ"

Çok erken yaşlarda hayatın acı yüzüyle karşılaşan Tanyeli, ailesinden şiddet gördüğünü de sözlerine eklemişti: "Hastaneden çıktıktan sonra hep dışlandım. Önce anneannemin, sonra babaannemin, teyzemin yanında kalmaya başladım.

Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan sahnelere! Tanyeli’nin acı dolu hayatı filmleri aratmayacak cinsten!

Hepsi, 'Ben bakamam' dediği için arada sürüklenip duruyordum. Bu durum babam askerden gelip yeniden evleninceye kadar böyle sürdü. Bu kez üvey anne eziyeti başladı.

Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan sahnelere! Tanyeli’nin acı dolu hayatı filmleri aratmayacak cinsten!

Üvey annem, babama kızdığı için beni ve kardeşlerimi her gün döverdi. Babam da çalışmadığı için kuru ekmeği ıslatıp, üzerine toz şeker ekip yerdik. Babam, bize resmen işkence yapardı. Kardeşlerim ve ben çok ağır şeyler yaşadık.

Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan sahnelere! Tanyeli’nin acı dolu hayatı filmleri aratmayacak cinsten!

Diyelim ki sokaktan eve biraz geç geldik. Hemen kapının eşiğine iki tane çivi çakar, başımız aşağı gelecek şekilde ayaklarımızdan iple sallandırır, tabanlarımız şişene kadar vururdu. Sonra da acı çekmemiz için tuzlu su hazırlar, ayaklarımızı bu suyun içine sokardı.

Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan sahnelere! Tanyeli’nin acı dolu hayatı filmleri aratmayacak cinsten!

Hiç unutmuyorum Rum yalısında oturuyoruz, bu yalının da kileri vardı. İçeride dana burnu dediğimiz böcekler gezerdi. Bizleri sabaha kadar orada bırakırdı. Yine bir gün attığı dayaktan burnum kırıldı. Bir gün de 12, 13 yaşındayım. Makarna yaptım. Makarna iyi pişmediği için, babam tencereyi başımdan aşağı geçirmişti. Her tarafım yanık içindeydi. O halimle bile dayak yiyordum"

Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan sahnelere! Tanyeli’nin acı dolu hayatı filmleri aratmayacak cinsten!

15 YAŞINDA ANNE OLDU

Tanyeli çocukluğu gibi ergenliğini de yaşayamadı. Yıllar geçse de acı kaderi değişmeyen ünlü isim 14 yaşında ilk evliliğini yaptı ve henüz 15'indeyken anne oldu.

Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan sahnelere! Tanyeli’nin acı dolu hayatı filmleri aratmayacak cinsten!

15 yaşındayken oğlu Taylan'ı dünyaya getiren ve o yıllarda maddi zorluk yaşayan Tanyeli, erkenden çalışma hayatına atıldı. Ünlü oryantal o yılları şöyle anlatmıştı: "15 yaşında İzmir Alsancak'ta bir mağazada çalışıyordum. Gecekonduda oturuyorduk. Tuvaleti bile dışarıdaydı.

Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan sahnelere! Tanyeli’nin acı dolu hayatı filmleri aratmayacak cinsten!

Oğluma mama almak zorundaydım. Anneannem bakardı Taylan'a, ben de gündüz çalışmaya giderdim. Teyzem de İzmir'de bu camiaya kostüm diken biriydi o bana, 'anneni herkes tanıyor git dans et' dedi. Burası gündüz kadın matinesiydi. Orada dans ettim"

Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan sahnelere! Tanyeli’nin acı dolu hayatı filmleri aratmayacak cinsten!

Tanyeli'nin küçük yaşta yaptığı evliliği uzun sürmedi 19 ayın sonunda eşi ile yollarını ayırdı.

Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan sahnelere! Tanyeli’nin acı dolu hayatı filmleri aratmayacak cinsten!

"BÜTÜN GAZETELER BENİ YAZDI"

Dansıyla kısa sürede tüm dikkatleri üzerine çeken Tanyeli, bir süre sonra İzmir'den İstanbul'a geldi. Asıl yükselişi İstanbul'da yaşayan ünlü isim, kariyer yolculuğunu şöyle anlatmıştı: "İstanbul'a gidersem daha geniş kitlelere ulaşabileceğim söylendi. Ünlülerin menajeri 'Ziya Akel ve Orhan Alkan' dediler. Adresi istedim ve gittim.

Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan sahnelere! Tanyeli’nin acı dolu hayatı filmleri aratmayacak cinsten!

17 yaşındaydım. Her gün gidiyordum o ofise. Bana bir tane iş verseler ne kadar iyi olduğumu göreceklerdi. 1-2 ay kimse görmedi beni. Bir gün orada ofis işlerini yapan Ali'ye telefon geldi. 'Prenses Margaret'e dans edecek oryantal seçmeleri olacak ona git' dedi. Sevgili Ayşegül o gün beni seçti. Dans ettim ertesi gün bütün gazeteler beni yazdı"

Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan sahnelere! Tanyeli’nin acı dolu hayatı filmleri aratmayacak cinsten!

Kıvrak figürleriyle ön plana çıkan Tanyeli, seçildiği o günden şöyle bahsetmişti: "Orada çok güzel giyinen oryantaller vardı. Benim belimde şal bile yoktu, param da yoktu. Afrikalı gibi kemiklerim sayılıyordu.

Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan sahnelere! Tanyeli’nin acı dolu hayatı filmleri aratmayacak cinsten!

Bana gelince sıra hep arkaya geçiyordum. Tam çıktım, 'çok özür dilerim şalımı arabada unutmuşum' dedim, araba nerde otobüsle gitmiştim ama içeriden şal getirdiler. Diğerlerinden farklıydı dansım. Hint figürlerine çok çalışırdım. O ruhumdaki hikaye beden dilime geçmişti. Öyle hayatım değişti"

Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan sahnelere! Tanyeli’nin acı dolu hayatı filmleri aratmayacak cinsten!

O günden sonra şöhret basamaklarını hızla tırmanan Tanyeli 1999 yılında Kanat Kıral'la evlendi. Bu evlilikten de Teoman adını verdiği bir oğlu oldu, 2006 yılında boşandı.

Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan sahnelere! Tanyeli’nin acı dolu hayatı filmleri aratmayacak cinsten!

Üçüncü evliliğini 2009'da Alexandros Syropoulos ile yaptı, 2011 yılında boşandı. 2014 yılında Bursalı iş adamı İlker Sünneli ile nikâh masasına oturdu.

Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan sahnelere! Tanyeli’nin acı dolu hayatı filmleri aratmayacak cinsten!

Aradan yıllar geçti ama Tanyeli'nin çocukluğuna dair kabuslar bitmedi. Sosyal medya hesabından çocukluk fotoğraflarını paylaşan ünlü oryantal, yaşadığı acıları şu sözlerle dile getirmişti;

"Neden gülümsüyorsun çocuk? Beni gülümsetecek pek bir anım yok, hatta hiç yoktu gibi... Yine de içimde gereğinden fazla iyimserlik. Pollyanna gibi küçücük çocuk, dev gibi insanlar.

Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan sahnelere! Tanyeli’nin acı dolu hayatı filmleri aratmayacak cinsten!

Dünya o zamanda günlük güneşlik değildi. Çocukluk işte ağladığın çığlık attığın, yerden kalkardım. Ay dede ve güneş anne hayali ile gülümserdim. Anne 12 yaşına kadar hiç tanımadığım bir hayaldi. Yalnızlık içinde bıdı bıdı konuşan, kurtarma ekibi bekler gibi 'mucizeler' beklerdim. Çünkü mucizelere inandım rüyalarımda.

Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan sahnelere! Tanyeli’nin acı dolu hayatı filmleri aratmayacak cinsten!

Kurtarıcım olan Allah'a neler anlatırdım neler... O zaman çocukluk işte, ses çıkartırsam 'Allah baba kızar' denirdi bana. Ben de beni 'sevsin' diye ne çok konuşurdum Allah'la. Ayçiçekleri papatyaları ve gelincikleri için teşekkür ediyordum hep...

Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan sahnelere! Tanyeli’nin acı dolu hayatı filmleri aratmayacak cinsten!

Güneşi, ay ve yemyeşil ağaçları ve çiçekleri görünce çok mutlu olurdum. Rüyamda ne hediyeler vardı, 'ak sakallı dede' sanırdım rüyamda benimle konuşanı. Periler masalındaymışım gibi... Gözlerimi sımsıkı yummaya devam eder ve rüyada kalmak için, bu dünyaya, bu devlerin işkencesine kesinlikle uyanmak istemezdim.

Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan sahnelere! Tanyeli’nin acı dolu hayatı filmleri aratmayacak cinsten!

Kanayan moraran acının kaç rengi var hatırlamıyorum ama tek hatırladığım masal gibi rüyalarım. Tek kurtarıcım 'O' olduğunu daha o zaman idrak etmişim. O günden bugüne değişmeyen bıdı bıdı bıdı hep konuşurum hep. Mucizeler kapısı açan Rabbim'e her nefesim dua'da zikirde çok şükür"

Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan sahnelere! Tanyeli’nin acı dolu hayatı filmleri aratmayacak cinsten!

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