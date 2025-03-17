DENİZ SEKİ: MUCİZE BEKLİYORDUM

Tanyeli'nin acı haberini alan Deniz Seki sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Deniz Seki şu ifadeleri kullandı:

Maalesef Tanyeli'mizi kaybetmişiz

Çok yoruldun ,çok savaştın ama çok kuvvetliydin canım Tanyeli'm.

Ben yine de bir mucize bekliyordum..

Sevenlerinin ve ailesinin başı sağ olsun.

Mekanın Cennet olsun.

Hoşçakal

TANYELİ KİMDİR?

Asıl adı Öznur Kral olan Tanyeli, İzmir'li ve 54 yaşındaydı. Anne ve babası kuzen olan Tanyeli, ailesi henüz o iki yaşında iken dağılmış ve çocukluk yıllarını Çocuk Esirgeme Kurumu'nda geçirmek zorunda kaldı. İlk evliliğini 14 yaşında yapan Tanyeli, henüz 15 yaşında iken Taylan ismini verdiği oğlu dünyaya geldi. İlk eşinden ayrılan Tanyeli, ikinci evliliğinden sonra 1996 yılından itibaren Avustralya'da yaşamaya başladı.

Ünlü oryantal Tanyeli, 2014 yılında Bursalı işadamı İlker Sünnili'yle nikâh masasına oturdu ve Bodrum'da aile arasında küçük bir törenle evlendi, ardından da Avustralya'da düğün yaptı.