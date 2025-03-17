Gönül Dağı için 6. sezon bileti kesildi mi? Son bölüm tarihi verildi! Vedasıyla kalpleri dağlayacak

Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış bozkır öykülerinden uyarlanan Gönül Dağı, Anadolu'nun kırsal yaşamını ekrana taşırken Gedelli adlı küçük bir kasabada yaşayan üç kuzenin hayatını merkezine alıyor. Çocukluklarından beri icat yapma ve teknolojik araçları tamir etme merakı olan bu üç kuzenin hikayesi izleyicilere samimi bir atmosfer sunuyor. Ancak dizinin beşinci sezonunun sonlarına gelindiği ve 6. sezonunun durumu hakkında soru işaretlerinin arttığı şu dönemde izleyiciler merakla yeni gelişmeleri bekliyor.