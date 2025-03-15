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Wanda Nara ve Icardi birbirine girdi! Çığlıklar havada uçuştu polis müdahale etti

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, boşanma sürecinde olduğu eşi Wanda Nara ile sık sık magazin manşetlerinde yer aldı. İkili son olarak şoke eden bir olayla gündeme geldi. Wanda Nara ve Mauro Icardi birbirine girdi. Wanda Nara'nın çocuklarının Arjantin'de kalacağını söylediği velayet açıklamasından saatler sonra Icardi okuldan çocuklarını almaya gitti ve ortalık karıştı. Çığlıkların koptuğu olay sonrası Icardi kaçmak zorunda kaldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :15 Mart 2025 , 11:37 Güncelleme Tarihi :15 Mart 2025 , 11:51
Wanda Nara ve Icardi birbirine girdi! Çığlıklar havada uçuştu polis müdahale etti

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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, boşanma sürecinde olduğu eşi Wanda Nara ile yaşadığı sorunlarla sık sık magazin gündeminde yer aldı.

Wanda Nara ve Icardi birbirine girdi! Çığlıklar havada uçuştu polis müdahale etti

Boşanma aşamasında olan ikili, özellikle kızlarının velayeti konusunda sürekli gerilim yaşadı. Wanda Nara da dün yaptığı paylaşımda velayet konusunda açıklık getirdi.

Wanda Nara ve Icardi birbirine girdi! Çığlıklar havada uçuştu polis müdahale etti

Nara, kızlarının ülkeden çıkarılmayacağına dair güvence aldığını sosyal medyadan duyurdu. Nara, şunları söyledi:

"Arjantin adaletine ve avukatlarıma teşekkürler. Bugün, kızlarımın talep ettiği güvencelere sahip oldum ve ben bir anne olarak onlara destek oldum.

Wanda Nara ve Icardi birbirine girdi! Çığlıklar havada uçuştu polis müdahale etti

Sesleri duyuldu ve kimsenin onları ülkeden çıkarmayacağına dair bir huzur içindeyim. Babalarıyla yeniden bir bağ kurabilecekler.

Wanda Nara ve Icardi birbirine girdi! Çığlıklar havada uçuştu polis müdahale etti

Kendi istedikleri gibi zararlı etkiler olmadan. Her zaman bu bağı güçlendirmek için çalışacağım, bunu adalete de ilettim.

Wanda Nara ve Icardi birbirine girdi! Çığlıklar havada uçuştu polis müdahale etti

Kötü niyetli kişilerin söylediklerine kapılmayın. Kızlarımı almak için asla kamu gücünü kullanmayacağını söyleyen aynı yargıç bu. Ben bir anne olarak buna da izin vermezdim"

Wanda Nara ve Icardi birbirine girdi! Çığlıklar havada uçuştu polis müdahale etti

ÇOCUKLARINI OKULDAN ALMAYA GİTTİ

Bu paylaşımdan kısa süre sonra Icardi, kızlarını okuldan almaya gitti. Kızlarının yanında evcil hayvanların olduğunu gören futbolcu, soluğu Wanda Nara'nın yaşadığı binada aldı ve işler orada karıştı.

Wanda Nara ve Icardi birbirine girdi! Çığlıklar havada uçuştu polis müdahale etti

"BUNUN İÇİN ÇOK ÇALIŞTIK"

LAM'a (América TV) göre Nara, Icardi'nin binayı terk etmesi için bağırmaya başladı. "Avukatlardan biri ona 'Mauro, sana yalvarıyorum, bunun için çok çalıştık'" dedi.

Wanda Nara ve Icardi birbirine girdi! Çığlıklar havada uçuştu polis müdahale etti

ÇIĞLIKLAR KOPTU

Eski eşinin yaşadığı binaya geldiğini gören Wanda Nara avukatını ve polisi aradı. Avukat, Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında yaşanan gergin olayla ilgili olarak "O bir deli, bir boğuşma oldu ve her şey kayıt altında" diye ekledi.

Wanda Nara ve Icardi birbirine girdi! Çığlıklar havada uçuştu polis müdahale etti

Wanda Nara'nın o sırada çığlıklar attığı görüldü.

Wanda Nara ve Icardi birbirine girdi! Çığlıklar havada uçuştu polis müdahale etti

YAŞANANLAR ARJANTİN BASININDA

Yaşananları aktaran bir Arjantli gazeteci şu ifadeleri kullandı: "Kızları almak için okula gitti, kızların evcil hayvanları da vardı ama onları istemiyordu.

Wanda Nara ve Icardi birbirine girdi! Çığlıklar havada uçuştu polis müdahale etti

Mauro da hayvanları bırakmak için eski eşinin yaşadığı Chateau Libertador'a gitti.

Wanda Nara ve Icardi birbirine girdi! Çığlıklar havada uçuştu polis müdahale etti

Ancak tüm bunlar büyük bir gerginliğe yol açtı ve olay yerine polis ilee Buenos Aires Halk Sağlığı Acil Servisi'nin müdahale etmesiyle sonuçlandı.

Wanda Nara ve Icardi birbirine girdi! Çığlıklar havada uçuştu polis müdahale etti

Icardi'nin çok kaygılı ve tedirgin olduğu, hatta asansöre kendini kilitlediği ve bunun da Wanda'yı umutsuzluğa sürüklediği bildirildi. Üç-dört polis vardı.

Wanda Nara ve Icardi birbirine girdi! Çığlıklar havada uçuştu polis müdahale etti

Mauro en küçük kızıyla birlikte asansörde kilitli kaldı. Wanda Nara diğer tarafta çığlık atıp ağlıyordu.

Wanda Nara ve Icardi birbirine girdi! Çığlıklar havada uçuştu polis müdahale etti

Polis, Mauro'ya, ortaya çıkan durum nedeniyle kızlarla birlikte gidemeyeceğini söyledi.

Wanda Nara ve Icardi birbirine girdi! Çığlıklar havada uçuştu polis müdahale etti

ICARDI KAÇTI

Çok kötü şeyler oldu, itmeler, kapı çarpmaları oldu, küçük kızlar ağladı. Mauro daha sonra kaçtı"

Wanda Nara ve Icardi birbirine girdi! Çığlıklar havada uçuştu polis müdahale etti

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