Wanda Nara ve Icardi birbirine girdi! Çığlıklar havada uçuştu polis müdahale etti

Sesleri duyuldu ve kimsenin onları ülkeden çıkarmayacağına dair bir huzur içindeyim. Babalarıyla yeniden bir bağ kurabilecekler.

Kendi istedikleri gibi zararlı etkiler olmadan. Her zaman bu bağı güçlendirmek için çalışacağım, bunu adalete de ilettim.

Kötü niyetli kişilerin söylediklerine kapılmayın. Kızlarımı almak için asla kamu gücünü kullanmayacağını söyleyen aynı yargıç bu. Ben bir anne olarak buna da izin vermezdim"

ÇOCUKLARINI OKULDAN ALMAYA GİTTİ Bu paylaşımdan kısa süre sonra Icardi, kızlarını okuldan almaya gitti. Kızlarının yanında evcil hayvanların olduğunu gören futbolcu, soluğu Wanda Nara'nın yaşadığı binada aldı ve işler orada karıştı.