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Can Borcu’nun Emel’i Mine Tugay hayranlarını endişelendirdi: Kaburgası çatlak, belinde disk kayması olan...”

ATV’nin sevilen dizisi Can Borcu’nda Emel karakterini canlandıran ünlü oyuncu Mine Tugay, son paylaşımına düştüğü notla hayranlarını endişelendirdi. Sağlık sorunları yaşayan Mine Tugay’a “Geçmiş olsun” mesajları yağdı.

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Giriş Tarihi :15 Mart 2025 , 13:12 Güncelleme Tarihi :15 Mart 2025 , 13:31
Can Borcu’nun Emel’i Mine Tugay hayranlarını endişelendirdi: Kaburgası çatlak, belinde disk kayması olan...

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ATV'nin sevilen dizisi Can Borcu'nda Emel karakterini canlandıran ünlü oyuncu Mine Tugay, hem performansı hem de güzelliğiyle sık sık adından söz ettirdi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Pürüzsün cildi ve formda haliyle genç kızlara taş çıkaran 46 yaşındaki oyuncu, bu sefer sosyal medya hesabından duyurduğu kötü haberle gündeme geldi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Oyuncu Mine Tugay, son paylaşımına düştüğü notla hayranlarını endişelendirdi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Mine Tugay, son paylaşımına "Kaburgası da çatlak, belinde disk kayması olan ağrılı, canı sıkkın bir gazi" notunu düştü.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Sağlık sorunları yaşayan Mine Tugay'a "Geçmiş olsun" mesajları yağdı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

İşte Mine Tugay'ın o paylaşımı...

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