Can Borcu’nun Emel’i Mine Tugay hayranlarını endişelendirdi: Kaburgası çatlak, belinde disk kayması olan...”

ATV'nin sevilen dizisi Can Borcu'nda Emel karakterini canlandıran ünlü oyuncu Mine Tugay, hem performansı hem de güzelliğiyle sık sık adından söz ettirdi.
ATV'nin sevilen dizisi Can Borcu'nda Emel karakterini canlandıran ünlü oyuncu Mine Tugay, hem performansı hem de güzelliğiyle sık sık adından söz ettirdi.
Pürüzsün cildi ve formda haliyle genç kızlara taş çıkaran 46 yaşındaki oyuncu, bu sefer sosyal medya hesabından duyurduğu kötü haberle gündeme geldi.
Oyuncu Mine Tugay, son paylaşımına düştüğü notla hayranlarını endişelendirdi.
Mine Tugay, son paylaşımına "Kaburgası da çatlak, belinde disk kayması olan ağrılı, canı sıkkın bir gazi" notunu düştü.
Sağlık sorunları yaşayan Mine Tugay'a "Geçmiş olsun" mesajları yağdı.
İşte Mine Tugay'ın o paylaşımı...