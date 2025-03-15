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Dizi setinde kaza geçiren Aras Bulut İynemli ameliyata alındı!

Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, başrolünü sütlendiği dizinin setinde korkutan bir kaza geçirdi. Apar topar hastaneye kaldırılan Aras Bulut İynemli, ameliyata alındı. İşte Aras Bulut İynemli’nin son sağlık durumu...

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Giriş Tarihi :15 Mart 2025 , 10:10 Güncelleme Tarihi :15 Mart 2025 , 10:10
Dizi setinde kaza geçiren Aras Bulut İynemli ameliyata alındı!

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Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'den kötü haber geldi. Dizi setinde kaza geçiren İynemli, hayranlarını korkuttu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Kadrosunda Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Seda Akman gibi isimlerin yer aldığı Deha dizisinin başrolünü üstlenen Aras Bulut İynemli, aksiyon sahnesi çekilirken talihsiz bir olay yaşadı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ayak bileğinde bir kırık oluşan oyuncunun ameliyata alındı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Ameliyatı başarılı geçen ve evinde dinlenen İynemli'nin, en kısa sürede tedavisi tamamlayıp sete geri dönmeyi beklediği aktarıldı.

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