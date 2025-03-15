Dizi setinde kaza geçiren Aras Bulut İynemli ameliyata alındı!

Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'den kötü haber geldi. Dizi setinde kaza geçiren İynemli, hayranlarını korkuttu.
Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'den kötü haber geldi. Dizi setinde kaza geçiren İynemli, hayranlarını korkuttu.
Kadrosunda Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Seda Akman gibi isimlerin yer aldığı Deha dizisinin başrolünü üstlenen Aras Bulut İynemli, aksiyon sahnesi çekilirken talihsiz bir olay yaşadı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ayak bileğinde bir kırık oluşan oyuncunun ameliyata alındı.
Ameliyatı başarılı geçen ve evinde dinlenen İynemli'nin, en kısa sürede tedavisi tamamlayıp sete geri dönmeyi beklediği aktarıldı.