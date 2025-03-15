Şeyma Subaşı’nın takipçileriyle imtihanı! Günden güne azalıyor!

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"ADAM SOSYOPAT"

Ama karşındaki adam o kadar deli, sosyopat bir şey ki, seni her şeyle kandırabiliyor. Allah bizi bunlardan korusun. Benim en büyük duam bu"

İlişki sırasında kendine olan saygısını kaybettiğini dile getiren Subaşı, bu kez takipçileriyle gündeme geldi. Ünlü ismin günden güne azalan takipçi sayısı dikkatlerden kaçmadı.