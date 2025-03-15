Şeyma Subaşı’nın takipçileriyle imtihanı! Günden güne azalıyor!

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, son dönemlerde özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla sık sık gündem oldu. Ünlü ismin özellikle 5 ay evli kaldığı eski eşi Mohammed Alsaloussi ile ilgili söyledikleri dikkat çekti.
Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, son dönemlerde özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla sık sık gündem oldu. Ünlü ismin özellikle 5 ay evli kaldığı eski eşi Mohammed Alsaloussi ile ilgili söyledikleri dikkat çekti.
Subaşı, konuk olduğu bir programda 5 aylık evliliği ve eski eşi Mohammed Alsaloussi hakkında şu sözleri sarf etti:
"Benim bir dönemim var. Herkes biliyor, ikinci kocamla alakalı olan bir şey.
Aynaya baktığımda şunu dedim; nasıl ben kendi değerlerimi bu kadar düşürebilirim? Nasıl bu adamın bana bunları söylemesine ve bunları yapmasına izin veririm? O dönemi ben çok ağır yaşadım. Ama o karanlık dönemden o kadar güzel çıktım ki. Çok acıydı. Çok ağladım. Kendime saygım kalmadı. Düşünsene aynaya bakıyorsun ve kendini sevmiyorsun.
"ADAM SOSYOPAT"
Ama karşındaki adam o kadar deli, sosyopat bir şey ki, seni her şeyle kandırabiliyor. Allah bizi bunlardan korusun. Benim en büyük duam bu"
İlişki sırasında kendine olan saygısını kaybettiğini dile getiren Subaşı, bu kez takipçileriyle gündeme geldi. Ünlü ismin günden güne azalan takipçi sayısı dikkatlerden kaçmadı.
Sabah'tan Bülent Cankurt, Şeyma Subaşı'nın düşen takipçi sayısına dikkat çekerek şu satırları kaleme aldı: "Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'nın takipçileriyle yıldızı barışmıyor!
Hatırlarsınız; Şeyma, 6 Şubat 2023'teki deprem felaketine duyarsız kalmıştı.
Mohammed Alsaloussi ile St. Moritz tatilinden, New York'taki gelinlik provası ve restoranlardan paylaşım yapan Şeyma'ya en büyük cezayı takipçileri kesmiş, 3.3 milyon olan takipçi sayısı 2.9 milyona düşmüştü.
Önceki gün baktığımda gördüm ki, 100 bin takipçi daha kaybetmiş. Hafta içinde Mohammed Alsaloussi ile beş ay süren evliliğinde neler çektiğini anlatması, yeniden gündeme gelip kalan takipçilerini korumak için olabilir mi, diye düşünmeden edemedim"