Ferdi Tayfur’un damadı Muhammet Aydın’a soruşturma! Dolandırıcılık ve tehdit iddiası...

Aydın, İrem C. ile iş yerine sermaye ortaklığı karşılığında, eşinin işletmesinin yöneticiliğini yaparak kendi tekstil ürünlerini de burada satabileceğini söyleyip anlaştı.

Genç kadın, bir süre çalıştıktan sonra ödemelerin yapılmadığını belirtip şikayetçi oldu.

İrem C., Tuğçe Tayfur'un bünyesindeki tüm şubelerle ilgilendiğini, açılış ve düzenlemeleri yaptığını, kendi ürünlerini de burada satışa sunduğunu ifade etti.

Çalışmaları karşılığında kendisine ödeme yapılmadığını, tedarik ettiği ürünlerin parasını da alamadığı gibi bu durumu ilettiği Aydın'ın hakaret ve tehditlerine maruz kaldığını söyledi.

Savcılık, konuyla ilgili soruşturma başlattı.