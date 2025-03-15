Ferdi Tayfur’un damadı Muhammet Aydın’a soruşturma! Dolandırıcılık ve tehdit iddiası...

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un eşi ünlü sanatçının kızı Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammet Aydın, büyük bir dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.
Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un eşi ünlü sanatçının kızı Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammet Aydın, büyük bir dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.
Tekstilci İrem C., Aydın'ın kendisini çalıştırıp ödeme yapmadığını, hatta tehdit ettiğini öne sürerek savcılığa başvurdu. İrem C., "Ürünlerimi alıp beni çalıştırdıktan sonra dolandırdı" dedi.
Sabah'ta yer alan habere göre; Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın, eşi Tuğçe Tayfur'un tekstil markası için geçen yıl İrem C. ile iş görüşmesi yaptı.
Aydın, İrem C. ile iş yerine sermaye ortaklığı karşılığında, eşinin işletmesinin yöneticiliğini yaparak kendi tekstil ürünlerini de burada satabileceğini söyleyip anlaştı.
Genç kadın, bir süre çalıştıktan sonra ödemelerin yapılmadığını belirtip şikayetçi oldu.
İrem C., Tuğçe Tayfur'un bünyesindeki tüm şubelerle ilgilendiğini, açılış ve düzenlemeleri yaptığını, kendi ürünlerini de burada satışa sunduğunu ifade etti.
Çalışmaları karşılığında kendisine ödeme yapılmadığını, tedarik ettiği ürünlerin parasını da alamadığı gibi bu durumu ilettiği Aydın'ın hakaret ve tehditlerine maruz kaldığını söyledi.
Savcılık, konuyla ilgili soruşturma başlattı.