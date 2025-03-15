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Ferdi Tayfur’un damadı Muhammet Aydın’a soruşturma! Dolandırıcılık ve tehdit iddiası...

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ile 2023 yılında nikah masasına oturan Muhammet Aydın, dolandırıcılık iddiasıyla gündeme geldi. Tekstilci İrem C., MuhammedtAydın'ın kendisini çalıştırıp ödeme yapmadığını ve tehdit ettiğini öne sürerek soluğu mahkemede aldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :15 Mart 2025 , 09:10 Güncelleme Tarihi :15 Mart 2025 , 09:14
Ferdi Tayfur’un damadı Muhammet Aydın’a soruşturma! Dolandırıcılık ve tehdit iddiası...

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Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un eşi ünlü sanatçının kızı Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammet Aydın, büyük bir dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

Ferdi Tayfur’un damadı Muhammet Aydın’a soruşturma! Dolandırıcılık ve tehdit iddiası...

Tekstilci İrem C., Aydın'ın kendisini çalıştırıp ödeme yapmadığını, hatta tehdit ettiğini öne sürerek savcılığa başvurdu. İrem C., "Ürünlerimi alıp beni çalıştırdıktan sonra dolandırdı" dedi.

Ferdi Tayfur’un damadı Muhammet Aydın’a soruşturma! Dolandırıcılık ve tehdit iddiası...

Sabah'ta yer alan habere göre; Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın, eşi Tuğçe Tayfur'un tekstil markası için geçen yıl İrem C. ile iş görüşmesi yaptı.

Ferdi Tayfur’un damadı Muhammet Aydın’a soruşturma! Dolandırıcılık ve tehdit iddiası...

Aydın, İrem C. ile iş yerine sermaye ortaklığı karşılığında, eşinin işletmesinin yöneticiliğini yaparak kendi tekstil ürünlerini de burada satabileceğini söyleyip anlaştı.

Ferdi Tayfur’un damadı Muhammet Aydın’a soruşturma! Dolandırıcılık ve tehdit iddiası...

Genç kadın, bir süre çalıştıktan sonra ödemelerin yapılmadığını belirtip şikayetçi oldu.

Ferdi Tayfur’un damadı Muhammet Aydın’a soruşturma! Dolandırıcılık ve tehdit iddiası...

İrem C., Tuğçe Tayfur'un bünyesindeki tüm şubelerle ilgilendiğini, açılış ve düzenlemeleri yaptığını, kendi ürünlerini de burada satışa sunduğunu ifade etti.

Ferdi Tayfur’un damadı Muhammet Aydın’a soruşturma! Dolandırıcılık ve tehdit iddiası...

Çalışmaları karşılığında kendisine ödeme yapılmadığını, tedarik ettiği ürünlerin parasını da alamadığı gibi bu durumu ilettiği Aydın'ın hakaret ve tehditlerine maruz kaldığını söyledi.

Ferdi Tayfur’un damadı Muhammet Aydın’a soruşturma! Dolandırıcılık ve tehdit iddiası...

Savcılık, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Ferdi Tayfur’un damadı Muhammet Aydın’a soruşturma! Dolandırıcılık ve tehdit iddiası...

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