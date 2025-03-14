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Zembilli’nin gençleri bakın aslen nereli! Emre Dinler, Özgür Cem Tuğluk, Sude Zülal Güler...

Cuma akşamları ATV ekranlarında yayınlanan Zembilli dizisi deneyimli oyuncularının yanı sıra genç kadrosuyla da dikkat çekiyor. Toros Dağları'nın eteklerinde bir Yörük kasabası olan Zembilli'nin hikayesini izleyici ile buluşturan dizinin oyuncularının memleketleri de merak ediliyor. İşte Zembilli kasabasının gençlerinin gerçek memleketleri...

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Giriş Tarihi :14 Mart 2025 , 15:46 Güncelleme Tarihi :14 Mart 2025 , 17:13
Zembilli’nin gençleri bakın aslen nereli! Emre Dinler, Özgür Cem Tuğluk, Sude Zülal Güler...

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ATV'nin sevilen dizilerinden Zembilli, hem oyuncu kadrosu hem de sürükleyici hikayesiyle izleyicilerin beğenisini topladı.

Zembilli’nin gençleri bakın aslen nereli! Emre Dinler, Özgür Cem Tuğluk, Sude Zülal Güler...

Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölüm öncesi ise dizinin genç yetenekleri gündem oldu. Emre Dinler, Özgür Cem Tuğluk, Sude Zülal Güler gibi isimlerin yer aldığı dizinin oyuncularının özellikle memleketleri merak edildi.

İşte Yörük kasabası Zembilli'nin genç yeteneklerinin memleketleri...

Zembilli’nin gençleri bakın aslen nereli! Emre Dinler, Özgür Cem Tuğluk, Sude Zülal Güler...

Özgür Cem Tuğluk

İstanbul

Zembilli’nin gençleri bakın aslen nereli! Emre Dinler, Özgür Cem Tuğluk, Sude Zülal Güler...

Dilaray Yeşilyaprak

İstanbul

Zembilli’nin gençleri bakın aslen nereli! Emre Dinler, Özgür Cem Tuğluk, Sude Zülal Güler...

Yalçın Hafızoğlu

Babası Samsun, annesi Üsküp, Makedonya göçmenidir.

Zembilli’nin gençleri bakın aslen nereli! Emre Dinler, Özgür Cem Tuğluk, Sude Zülal Güler...

Emre Dinler

Hatay

Zembilli’nin gençleri bakın aslen nereli! Emre Dinler, Özgür Cem Tuğluk, Sude Zülal Güler...

Damlasu İkizoğlu

Antalya

Zembilli’nin gençleri bakın aslen nereli! Emre Dinler, Özgür Cem Tuğluk, Sude Zülal Güler...

Atakan Hoşgören

İstanbul

Zembilli’nin gençleri bakın aslen nereli! Emre Dinler, Özgür Cem Tuğluk, Sude Zülal Güler...

Sude Zülal Güler

Aslen Makedonya kökenlidir.

Zembilli’nin gençleri bakın aslen nereli! Emre Dinler, Özgür Cem Tuğluk, Sude Zülal Güler...

Melis Özçimen

İzmir

Zembilli’nin gençleri bakın aslen nereli! Emre Dinler, Özgür Cem Tuğluk, Sude Zülal Güler...

Aykut Yılmaz

İstanbul

Zembilli’nin gençleri bakın aslen nereli! Emre Dinler, Özgür Cem Tuğluk, Sude Zülal Güler...

Melisa Bostancıoğlu

Ankara

Zembilli’nin gençleri bakın aslen nereli! Emre Dinler, Özgür Cem Tuğluk, Sude Zülal Güler...

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