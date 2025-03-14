Zembilli’nin gençleri bakın aslen nereli! Emre Dinler, Özgür Cem Tuğluk, Sude Zülal Güler...

ATV'nin sevilen dizilerinden Zembilli, hem oyuncu kadrosu hem de sürükleyici hikayesiyle izleyicilerin beğenisini topladı.

Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölüm öncesi ise dizinin genç yetenekleri gündem oldu. Emre Dinler, Özgür Cem Tuğluk, Sude Zülal Güler gibi isimlerin yer aldığı dizinin oyuncularının özellikle memleketleri merak edildi.

İşte Yörük kasabası Zembilli'nin genç yeteneklerinin memleketleri...