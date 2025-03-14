Adile Naşit’in yeğeni yoğun bakıma alınmıştı! Oyuncu Naşit Özcan’ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama!

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"DURUMU STABİL"

Özcan'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Sevgili dostlar Naşit 5 gün önce beyin kanaması geçirdi, şu anda Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda. İki gündür entübe ama bilinci yerinde... Maalesef ziyaret yok... Naşit'in durumu stabil, uzun bir süreç olacak gibi görünüyor, o iyi olsun da önemli olan o. Her açıdan çok iyi bakılıyor"