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Adile Naşit'in yeğeni yoğun bakıma alınmıştı! Oyuncu Naşit Özcan'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama!

Adile Naşit'in kendisi gibi oyuncu olan yeğeni Naşit Özcan, geçen şubat ayında geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Naşit Özcan’ın sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yapıldı. İşte Naşit Özcan'ın son sağlık durumu...

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Giriş Tarihi :14 Mart 2025 , 13:26 Güncelleme Tarihi :14 Mart 2025 , 13:26
Adile Naşit’in yeğeni yoğun bakıma alınmıştı! Oyuncu Naşit Özcan’ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama!

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Adile Naşit'in kendisi gibi oyuncu olan yeğeni Naşit Özcan, geçen şubat ayında geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yoğun bakıma alındı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

"DURUMU STABİL"

Özcan'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Sevgili dostlar Naşit 5 gün önce beyin kanaması geçirdi, şu anda Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda. İki gündür entübe ama bilinci yerinde... Maalesef ziyaret yok... Naşit'in durumu stabil, uzun bir süreç olacak gibi görünüyor, o iyi olsun da önemli olan o. Her açıdan çok iyi bakılıyor"

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

YENİ AÇIKLAMA

Yoğun bakımda tedavisi devam eden Naşit Özcan'ın sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Özcan'ın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada ünlü oyuncunun son durumu aktarıldı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Instagram'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Merhabalar herkese, Naşit'in durumu stabil... Yoğun bakımda hala... Bilinç dalgalanıyor arada" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Açıklamanın devamında "İyi enerji ve dualarınızı bekliyoruz" denilerek dua istendi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Adile Naşit'in kardeşi Selim Naşit Özcan'ın oğlu olan oyuncu Naşit Özcan, 'Yargı' dizisinde 'Başsavcı Ertuğrul' karakterine hayat vermişti.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

"İKİNİZİ DE ÇOK ÖZLEDİM"

Naşit Özcan sosyal medya hesabında "İkinizi de çok özledim. Halamın kokusunu, babamın öğütlerini" notuyla paylaşım yapmıştı.

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