Zafer Algöz acı haberi duyurduğu paylaşımını neden sildi? Ortaya çıkan gerçek kahretti | Şinasi Yurtsever’in “Ölüyor muyum” sözleri...

1997-2000 yılları arasında yayımlanan Küçük İbo dizisindeki Selçuk karakteriyle tanınan Şinasi Yurtsever, ardından Yılan Hikayesi, Kınalı Kar, Avrupa Yakası, Yabancı Damat, Bir Bulut Olsam Kardeş Payı, İşler Güçler, Yabancı Damat, Düğün Dernek, Çalgı Çengi gibi birçok projede yer aldı.
Oyunculuk performansıyla büyük beğeni toplayan Şinasi Yurtsever'den önceki gün acı haber geldi. Şinasi Yurtsever bir süredir gizlediği mide kanserine yenik düşerek 51 yaşında vefat etti.
ZAFET ALGÖZ DUYURDU
Ünlü oyuncunun acı haberini ise meslektaşı Zafer Algöz duyurdu. Ünlü oyuncu, "Yine ailemizden birini kaybettik. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.