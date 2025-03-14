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Zafer Algöz acı haberi duyurduğu paylaşımını neden sildi? Ortaya çıkan gerçek kahretti | Şinasi Yurtsever’in “Ölüyor muyum” sözleri...

Kardeş Payı, İşler Güçler, Yabancı Damat, Düğün Dernek, Çalgı Çengi gibi birçok projede yer alan ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever, 51 yaşında aramızdan ayrıldı. Ünlü oyuncunun acı haberini ise meslektaşı Zafer Algöz duyurdu. Ancak Algöz, vefat haberinin duyurduğu paylaşımı kısa bir süre sonra sayfasından kaldırdı. Algöz'ün paylaşımı apar topar silmesindeki acı gerçek ise çok geçmeden ortaya çıktı. Öte yandan vefat haberiyle sevenlerini yasa boğan Şinasi Yurtsever'in ölümünden sonra ortaya çıkan sözleri sosyal medyada gündem oldu.

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Giriş Tarihi :14 Mart 2025 , 12:19 Güncelleme Tarihi :14 Mart 2025 , 12:40
Zafer Algöz acı haberi duyurduğu paylaşımını neden sildi? Ortaya çıkan gerçek kahretti | Şinasi Yurtsever’in Ölüyor muyum sözleri...

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1997-2000 yılları arasında yayımlanan Küçük İbo dizisindeki Selçuk karakteriyle tanınan Şinasi Yurtsever, ardından Yılan Hikayesi, Kınalı Kar, Avrupa Yakası, Yabancı Damat, Bir Bulut Olsam Kardeş Payı, İşler Güçler, Yabancı Damat, Düğün Dernek, Çalgı Çengi gibi birçok projede yer aldı.

Zafer Algöz acı haberi duyurduğu paylaşımını neden sildi? Ortaya çıkan gerçek kahretti | Şinasi Yurtsever’in Ölüyor muyum sözleri...

Oyunculuk performansıyla büyük beğeni toplayan Şinasi Yurtsever'den önceki gün acı haber geldi. Şinasi Yurtsever bir süredir gizlediği mide kanserine yenik düşerek 51 yaşında vefat etti.

Zafer Algöz acı haberi duyurduğu paylaşımını neden sildi? Ortaya çıkan gerçek kahretti | Şinasi Yurtsever’in Ölüyor muyum sözleri...

ZAFET ALGÖZ DUYURDU

Ünlü oyuncunun acı haberini ise meslektaşı Zafer Algöz duyurdu. Ünlü oyuncu, "Yine ailemizden birini kaybettik. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

Zafer Algöz acı haberi duyurduğu paylaşımını neden sildi? Ortaya çıkan gerçek kahretti | Şinasi Yurtsever’in Ölüyor muyum sözleri...

Ancak Algöz, vefat haberinin duyurduğu paylaşımı kısa bir süre sonra sayfasından kaldırdı.

Zafer Algöz acı haberi duyurduğu paylaşımını neden sildi? Ortaya çıkan gerçek kahretti | Şinasi Yurtsever’in Ölüyor muyum sözleri...

PAYLAŞIMINI NEDEN SİLDİ?

Algöz'ün paylaşımını kısa süre içinde silmesinin nedeni çok geçmeden ortaya çıktı. Yurtsever'in annesinin ne kansere yakalandığından ne de vefat ettiğinden haberi olmadığı bu nedenle Zafer Algöz'ün paylaşımını sildiği öğrenildi.

Zafer Algöz acı haberi duyurduğu paylaşımını neden sildi? Ortaya çıkan gerçek kahretti | Şinasi Yurtsever’in Ölüyor muyum sözleri...

"ÖLÜYOR MUYUM"

Öte yandan vefat haberiyle sevenlerini yasa boğan Şinasi Yurtsever'in ölümünden sonra ortaya çıkan son sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Zafer Algöz acı haberi duyurduğu paylaşımını neden sildi? Ortaya çıkan gerçek kahretti | Şinasi Yurtsever’in Ölüyor muyum sözleri...

2017 senesinde bir programa konuk olan ünlü oyuncu, program sunucusunun sohbet sırasında 'Son filmin' demesi üzerine esprili bir yanıt verdi.

Zafer Algöz acı haberi duyurduğu paylaşımını neden sildi? Ortaya çıkan gerçek kahretti | Şinasi Yurtsever’in Ölüyor muyum sözleri...

Şinasi Yurtsever program sunucusunun lafı üzerine, "Son filmin derken? Ölüyor muyum?" ifadelerini kullandı.

Zafer Algöz acı haberi duyurduğu paylaşımını neden sildi? Ortaya çıkan gerçek kahretti | Şinasi Yurtsever’in Ölüyor muyum sözleri...

Ünlü oyuncunun o görüntüleri, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve "İçine doğmuş gibi" yorumları yapıldı.

Zafer Algöz acı haberi duyurduğu paylaşımını neden sildi? Ortaya çıkan gerçek kahretti | Şinasi Yurtsever’in Ölüyor muyum sözleri...

SON PAYLAŞIM: SON OYUN!

Şinasi Yurtsever'in sosyal medya üzerinden yaptığı son paylaşım da dikkat çekti. Meslektaşlarıyla verdiği pozunu yayınlayan Yurtsever'in paylaşımına 'son oyun' etiketini koyması "Acı tesadüf" dedirtti.

Zafer Algöz acı haberi duyurduğu paylaşımını neden sildi? Ortaya çıkan gerçek kahretti | Şinasi Yurtsever’in Ölüyor muyum sözleri...

İşte Şinasi Yurtsever'in son paylaşımı...

Zafer Algöz acı haberi duyurduğu paylaşımını neden sildi? Ortaya çıkan gerçek kahretti | Şinasi Yurtsever’in Ölüyor muyum sözleri...

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Zafer Algöz acı haberi duyurduğu paylaşımını neden sildi? Ortaya çıkan gerçek kahretti | Şinasi Yurtsever’in Ölüyor muyum sözleri...
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