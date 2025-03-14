Zafer Algöz acı haberi duyurduğu paylaşımını neden sildi? Ortaya çıkan gerçek kahretti | Şinasi Yurtsever’in “Ölüyor muyum” sözleri...

PAYLAŞIMINI NEDEN SİLDİ?

Algöz'ün paylaşımını kısa süre içinde silmesinin nedeni çok geçmeden ortaya çıktı. Yurtsever'in annesinin ne kansere yakalandığından ne de vefat ettiğinden haberi olmadığı bu nedenle Zafer Algöz'ün paylaşımını sildiği öğrenildi.