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Boşanma iddiaları sonrası Ebru Gündeş’ten dikkat çeken paylaşım: “Herkesin gözü dışarıdadır”

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, 9 ay önce Murat Özdemir ile evlendi. Dubai’de dünyaevine giren ünlü çift, geçen günlerde boşanma iddialarıyla gündem oldu. Bu haberlerin üstüne Gündeş'in yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı. İşte Ebru Gündeş’in kısa sürede gündem olan manidar paylaşımı...

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Giriş Tarihi :14 Mart 2025 , 13:10 Güncelleme Tarihi :14 Mart 2025 , 13:10
Boşanma iddiaları sonrası Ebru Gündeş’ten dikkat çeken paylaşım: Herkesin gözü dışarıdadır

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Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, kendisinden 12 yaş küçük Murat Osman Özdemir ile 9 ay önce dünyaevine girdi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Evlilik sürecinde birçok kez boşanma iddialarıyla gündeme gelen Gündeş, çıkan haberlere "Mutluyuz" diyerek karşılık verdi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Dubai'de dünyaevine giren ünlü çift, geçen günlerde bir kez daha boşanma iddialarıyla gündem oldu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Bu kez Ebru Gündeş'ten dikkat çeken bir paylaşım geldi. Gündeş'in yaptığı paylaşım 'manidar' bulundu ve eşine gönderme yaptığı iddia edildi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Montaigne'in bir sözünü alıntılayan ve eski bir fotoğrafının altına not düşen Gündeş, "Herkesin gözü dışarıdadır, ben gözümü içime çevirir, içimde gezdiririm. Herkes önüne bakar, ben içime bakarım: Benim işim gücüm kendimledir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

İşte Ebru Gündeş'in o paylaşımı...

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