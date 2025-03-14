Boşanma iddiaları sonrası Ebru Gündeş’ten dikkat çeken paylaşım: “Herkesin gözü dışarıdadır”

Bu kez Ebru Gündeş 'ten dikkat çeken bir paylaşım geldi. Gündeş'in yaptığı paylaşım 'manidar' bulundu ve eşine gönderme yaptığı iddia edildi.

Kaynak: Sosyal medya

Montaigne'in bir sözünü alıntılayan ve eski bir fotoğrafının altına not düşen Gündeş, "Herkesin gözü dışarıdadır, ben gözümü içime çevirir, içimde gezdiririm. Herkes önüne bakar, ben içime bakarım: Benim işim gücüm kendimledir" ifadelerini kullandı.