Boşanma iddiaları sonrası Ebru Gündeş’ten dikkat çeken paylaşım: “Herkesin gözü dışarıdadır”

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, kendisinden 12 yaş küçük Murat Osman Özdemir ile 9 ay önce dünyaevine girdi.
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, kendisinden 12 yaş küçük Murat Osman Özdemir ile 9 ay önce dünyaevine girdi.
Evlilik sürecinde birçok kez boşanma iddialarıyla gündeme gelen Gündeş, çıkan haberlere "Mutluyuz" diyerek karşılık verdi.
Dubai'de dünyaevine giren ünlü çift, geçen günlerde bir kez daha boşanma iddialarıyla gündem oldu.
Bu kez Ebru Gündeş'ten dikkat çeken bir paylaşım geldi. Gündeş'in yaptığı paylaşım 'manidar' bulundu ve eşine gönderme yaptığı iddia edildi.
Montaigne'in bir sözünü alıntılayan ve eski bir fotoğrafının altına not düşen Gündeş, "Herkesin gözü dışarıdadır, ben gözümü içime çevirir, içimde gezdiririm. Herkes önüne bakar, ben içime bakarım: Benim işim gücüm kendimledir" ifadelerini kullandı.
İşte Ebru Gündeş'in o paylaşımı...