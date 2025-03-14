Erdal Beşikçioğlu’nun kızı Derin Beşikçioğlu gönlünü ünlü oyuncuya kaptırdı! İşte ilk kare!

Erdal Beşikçioğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan kızı Derin Beşikçioğlu, özel hayatıyla gündeme geldi.
Erdal Beşikçioğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan kızı Derin Beşikçioğlu, özel hayatıyla gündeme geldi.
Oyuncu Derin Beşikçioğlu, gönlünü meslektaşına kaptırdı. Derin Beşikçioğlu'nun Kaan Sevi ile aşk yaşadığı öğrenildi.
İlişkilerini bir süre gözlerden uzak yaşayan çift, aşklarını ilan etti.
Çift sosyal medya hesaplarından el ele yürüdükleri bir kareyi yayınlayarak çiçek emojisi koydu.
Kısa sürede gündem olan ünlü çifte sosyal medyadan "Mutluluklar" yorumları yağdı.
İşte Derin Beşikçioğlu - Kaan Sevi aşkının ilk karesi...