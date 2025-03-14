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Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin Beşikçioğlu gönlünü ünlü oyuncuya kaptırdı! İşte ilk kare!

Oyuncu Erdal Beşikçioğlu’nun kızı Derin Beşikçioğlu özel hayatıyla gündeme geldi. Babası gibi meslek olarak oyunculuğu tercih eden Derin Beşikçioğlu, gönlünü meslektaşına kaptırdı. Ünlü çiftten ilk kare de geldi. Derin Beşikçioğlu bakın hangi oyuncuyla aşk yaşıyor...

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Giriş Tarihi :14 Mart 2025 , 10:53 Güncelleme Tarihi :14 Mart 2025 , 10:59
Erdal Beşikçioğlu’nun kızı Derin Beşikçioğlu gönlünü ünlü oyuncuya kaptırdı! İşte ilk kare!

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Erdal Beşikçioğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan kızı Derin Beşikçioğlu, özel hayatıyla gündeme geldi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Oyuncu Derin Beşikçioğlu, gönlünü meslektaşına kaptırdı. Derin Beşikçioğlu'nun Kaan Sevi ile aşk yaşadığı öğrenildi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

İlişkilerini bir süre gözlerden uzak yaşayan çift, aşklarını ilan etti.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Çift sosyal medya hesaplarından el ele yürüdükleri bir kareyi yayınlayarak çiçek emojisi koydu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Kısa sürede gündem olan ünlü çifte sosyal medyadan "Mutluluklar" yorumları yağdı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

İşte Derin Beşikçioğlu - Kaan Sevi aşkının ilk karesi...

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