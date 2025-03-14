Yurtsever'in vefat haberini alan sevenleri, " Şinasi Yurtsever neden öldü?" sorusunu araştırmaya başladı. Ünlü oyuncunun bir süredir mide kanseriyle mücadele ettiği öğrenildi.

Ünlü oyuncunun eşi Ferihan Kaya, yayınladığı mesajda "Kıymetlimiz Şinasi Yurtsever'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun. Merhumun cenazesi 15 Mart Cumartesi günü saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek anma töreninin ardından saat 13.20'de (öğle namazı) Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde (Levent) cenaze törenini müteakip Zincirlikuyu Mezarlığına defnedilecektir" ifadelerine yer verildi.

Şinasi Yurtsever 'in cenaze töreni programı belli oldu. Oyuncunun eşi Ferihan Yurtsever, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"Tiyatro ve ekranların sevilen ismi Şinasi Yurtsever'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Rol aldığı projelerle izleyicilerin gönlünde yer edinen değerli sanatçıyı daima saygı ve sevgiyle hatırlayacağız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz."

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 51 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Şinasi Yurtsever için taziye mesajı yayımladı.

Öte yandan Pelin Yurtsever ile evli olan Şinasi Yurtsever evlilik yıl dönümünü, "Sevgilim,arkadaşım,dostum biricik eşimle 18 yılı doldurduk. Beraber büyüdük. Onsuz bir hayatı düşünemiyorum. Nice yıllarımız olsun sevgili karım. Allah seni başımdan eksik etmesin. Baş tacım" mesajıyla kutlamıştı.

Öte yandan ünlü oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar dikkat çekti. Oyuncu Şinasi Yurtsever , Cengiz Bozkurt ve Engin Günaydın ile yer aldığı fotoğrafı "Güzel dostluklar" notu ile paylaşmıştı.

Şinasi Yurtsever. (Instagram)

ŞİNASİ YURTSEVER KİMDİR?

Erzincan'da 16 Temmuz 1973'te dünyaya gelen Yurtsever, Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. Yurtsever televizyon ekranlarındaki oyunculuk kariyerine "Başka İstanbul Yok", "Hemşerim" ve "Küçük İbo" dizilerindeki rolleriyle adım attı.

Yurtsever, "Yılan Hikayesi", "Kınalı Kar", "Alacakaranlık", "Avrupa Yakası", "Yabancı Damat", "Bir Bulut Olsam", "Sen de Gitme", "İşler Güçler" ve "Kardeş Payı"nın aralarında olduğu birçok popüler dizide de oynadı.

Sinemaya 2003 yılında "Yazı Tura" filmindeki "Basri" karakteriyle adım atan Yurtsever, birçok sinema filminde de rol aldı. 2011'de "Çalgı Çengi" filminde nakliyatçı rolünü ve 2013'te "Düğün Dernek" filminde "Yılmaz" karakterini canlandırdı.