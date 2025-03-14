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Kardeş Payı'nın Hilmi'si Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti! Cenaze töreni belli oldu | Başkan Erdoğan'dan taziye

Kardeş Payı dizisinde Ahmet Kural ve Murat Cemcir ile kamera karşına geçen ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever, 51 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından Zafer Algöz duyurdu. "Şinasi Yurtsever neden öldü?" soruları sevenleri tarafından araştırılırken oyuncunun bir süredir mide kanseriyle mücadele ettiği öğrenildi. Başkan Erdoğan, Yurtsever'in vefatı hakkında taziye mesajı yayımladı. Öte yandan Şinasi Yurtsever'in cenaze töreni programı belli oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :13 Mart 2025 , 18:42 Güncelleme Tarihi :14 Mart 2025 , 15:18
Kardeş Payı’nın Hilmi’si Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti! Cenaze töreni belli oldu | Başkan Erdoğan’dan taziye

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Tiyatro ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden Şinasi Yurtsever, 51 yaşında hayatını kaybetti. Kardeş Payı, İşler Güçler ve birçok projede rol alan usta oyuncunun vefat haberi, sanat dünyasında büyük üzüntü yarattı.

(Takvim.com.tr)(Takvim.com.tr)

Acı haberi,meslektaşı Zafer Algöz sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

"Yine ailemizden birini yitirdik…Çok üzgünüm…Başımız sağ olsun..Allah rahmet eylesin.."

Başkan Erdoğan'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)Başkan Erdoğan'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE

Başkan Erdoğan, Yurtsever'in vefatı hakkında taziye mesajı yayımladı. Erdoğan paylaşımında, "Değerli oyuncu Şinasi Yurtsever'in vefatından büyük bir üzüntü duydum.

Milletimizin ilgiyle takip ettiği oyuncumuza Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine, çalışma arkadaşlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Murat Cemcir ve Şinasi Yurtsever. (Sosyal Medya)Murat Cemcir ve Şinasi Yurtsever. (Sosyal Medya)

ŞİNASİ YURTSEVER'İN HASTALIĞI NEYDİ?

Yurtsever'in vefat haberini alan sevenleri, "Şinasi Yurtsever neden öldü?" sorusunu araştırmaya başladı. Ünlü oyuncunun bir süredir mide kanseriyle mücadele ettiği öğrenildi.

Şinasi Yurtsever'in cenaze töreni programı belli oldu | Kaynak: Sosyal medyaŞinasi Yurtsever'in cenaze töreni programı belli oldu | Kaynak: Sosyal medya

CENAZE TÖRENİ BELLİ OLDU

Şinasi Yurtsever'in cenaze töreni programı belli oldu. Oyuncunun eşi Ferihan Yurtsever, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Ünlü oyuncunun eşi Ferihan Kaya, yayınladığı mesajda "Kıymetlimiz Şinasi Yurtsever'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun. Merhumun cenazesi 15 Mart Cumartesi günü saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek anma töreninin ardından saat 13.20'de (öğle namazı) Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde (Levent) cenaze törenini müteakip Zincirlikuyu Mezarlığına defnedilecektir" ifadelerine yer verildi.

(Instagram)(Instagram)

SON PAYLAŞIMI 24 GÜN ÖNCE

Öte yandan ünlü oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar dikkat çekti. Oyuncu Şinasi Yurtsever, Cengiz Bozkurt ve Engin Günaydın ile yer aldığı fotoğrafı "Güzel dostluklar" notu ile paylaşmıştı.

(Instagram)(Instagram)

EŞİ İLE 18. YIL DÖNÜMLERİNİ KUTLAMIŞ

Öte yandan Pelin Yurtsever ile evli olan Şinasi Yurtsever evlilik yıl dönümünü, "Sevgilim,arkadaşım,dostum biricik eşimle 18 yılı doldurduk. Beraber büyüdük. Onsuz bir hayatı düşünemiyorum. Nice yıllarımız olsun sevgili karım. Allah seni başımdan eksik etmesin. Baş tacım" mesajıyla kutlamıştı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINDAN ŞİNASİ YURTSEVER İÇİN TAZİYE MESAJI

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 51 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Şinasi Yurtsever için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Tiyatro ve ekranların sevilen ismi Şinasi Yurtsever'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Rol aldığı projelerle izleyicilerin gönlünde yer edinen değerli sanatçıyı daima saygı ve sevgiyle hatırlayacağız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz."

Şinasi Yurtsever. (Instagram)Şinasi Yurtsever. (Instagram)

ŞİNASİ YURTSEVER KİMDİR?

Erzincan'da 16 Temmuz 1973'te dünyaya gelen Yurtsever, Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. Yurtsever televizyon ekranlarındaki oyunculuk kariyerine "Başka İstanbul Yok", "Hemşerim" ve "Küçük İbo" dizilerindeki rolleriyle adım attı.

Yurtsever, "Yılan Hikayesi", "Kınalı Kar", "Alacakaranlık", "Avrupa Yakası", "Yabancı Damat", "Bir Bulut Olsam", "Sen de Gitme", "İşler Güçler" ve "Kardeş Payı"nın aralarında olduğu birçok popüler dizide de oynadı.

Sinemaya 2003 yılında "Yazı Tura" filmindeki "Basri" karakteriyle adım atan Yurtsever, birçok sinema filminde de rol aldı. 2011'de "Çalgı Çengi" filminde nakliyatçı rolünü ve 2013'te "Düğün Dernek" filminde "Yılmaz" karakterini canlandırdı.

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