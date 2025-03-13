SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Yeşilçam aşıkları! Şevket Altuğ’un yarım asrı devirdiği eşi bakın kim! Meğer Süt Kardeşler'in güzeliyle...

Öyle Olsun, Tokatçı, Yedi Bela Hüsnü, Aile Şerefi, Kapıcılar Kralı, Perihan Abla, Süper Baba... Rol aldığı yapımlar ve canlandırdığı birbirinden farklı karakterlerle hafızalara kazınan Şevket Altuğ, başarılı kariyeriyle sık sık adından söz ettirdi. Şimdilerde 82 yaşında olan usta oyuncu, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Yeşilçam yıldızı hakkındaki bir gerçek ilk kez duyanları şaşkına çevirdi. Ünlü oyuncunun, 54 yıllık eşi Süt Kardeşler'in yıldızı çıktı. Bakın Şevket Altuğ hangi Yeşilçam yıldızıyla evliymiş...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :13 Mart 2025 , 16:17 Güncelleme Tarihi :13 Mart 2025 , 16:24
Yeşilçam aşıkları! Şevket Altuğ’un yarım asrı devirdiği eşi bakın kim! Meğer Süt Kardeşler’in güzeliyle...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

1962 yılında tiyatro hayatına başlayan Şevket Altuğ, kariyerinin ilerleyen yıllarında beyazperde de rol almaya başladı.

Yeşilçam aşıkları! Şevket Altuğ’un yarım asrı devirdiği eşi bakın kim! Meğer Süt Kardeşler’in güzeliyle...

Öyle Olsun, Tokatçı, Yedi Bela Hüsnü, Aile Şerefi, Kapıcılar Kralı gibi birçok sevilen filmde rol alan oyuncu, özellikle Perihan Abla dizisindeki Şakir ve Süper Baba'daki Fikret rolleri ile hafızalara kazındı.

Yeşilçam aşıkları! Şevket Altuğ’un yarım asrı devirdiği eşi bakın kim! Meğer Süt Kardeşler’in güzeliyle...

Başarılı kariyeriyle sık sık adından söz ettiren 82 yaşında olan usta oyuncu, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.

Yeşilçam aşıkları! Şevket Altuğ’un yarım asrı devirdiği eşi bakın kim! Meğer Süt Kardeşler’in güzeliyle...

Yeşilçam yıldızı hakkındaki bir gerçek ilk kez duyanları şaşkına çevirdi. Ünlü oyuncunun, 54 yıllık eşi Süt Kardeşler'in yıldızı çıktı.

Yeşilçam aşıkları! Şevket Altuğ’un yarım asrı devirdiği eşi bakın kim! Meğer Süt Kardeşler’in güzeliyle...

İşte Şevket Altuğ başta olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

Yeşilçam aşıkları! Şevket Altuğ’un yarım asrı devirdiği eşi bakın kim! Meğer Süt Kardeşler’in güzeliyle...

ZAFER ERGİN VE EŞİ BİNNAZ ERGİN

Yeşilçam aşıkları! Şevket Altuğ’un yarım asrı devirdiği eşi bakın kim! Meğer Süt Kardeşler’in güzeliyle...

SENAN KARA VE EŞİ SERHAT TUTUMLUER

Yeşilçam aşıkları! Şevket Altuğ’un yarım asrı devirdiği eşi bakın kim! Meğer Süt Kardeşler’in güzeliyle...

ERCAN KESAL VE EŞİ NAZAN KESAL

Yeşilçam aşıkları! Şevket Altuğ’un yarım asrı devirdiği eşi bakın kim! Meğer Süt Kardeşler’in güzeliyle...

AHU SUNGUR VE EŞİ SUAT SUNGUR

Yeşilçam aşıkları! Şevket Altuğ’un yarım asrı devirdiği eşi bakın kim! Meğer Süt Kardeşler’in güzeliyle...

TİMUR ACAR VE EŞİ EDA ÖZERKAN

Yeşilçam aşıkları! Şevket Altuğ’un yarım asrı devirdiği eşi bakın kim! Meğer Süt Kardeşler’in güzeliyle...

TİMUÇİN ESEN VE EŞİ BİLGE TÜRE

Yeşilçam aşıkları! Şevket Altuğ’un yarım asrı devirdiği eşi bakın kim! Meğer Süt Kardeşler’in güzeliyle...

TOLGA ÇEVİK VE EŞİ ÖZGE ÇEVİK

Yeşilçam aşıkları! Şevket Altuğ’un yarım asrı devirdiği eşi bakın kim! Meğer Süt Kardeşler’in güzeliyle...

ŞEVKET ALTUĞ

Yeşilçam aşıkları! Şevket Altuğ’un yarım asrı devirdiği eşi bakın kim! Meğer Süt Kardeşler’in güzeliyle...

ŞEVKET ALTUĞ VE EŞİ JALE ALTUĞ

Jale Altuğ, Yeşilçam'ın efsane filmleri arasında yer alan Süt Kardeşler filminde canlandırdığı 'Afife' karakteriyle hafızalara kazındı.

Yeşilçam aşıkları! Şevket Altuğ’un yarım asrı devirdiği eşi bakın kim! Meğer Süt Kardeşler’in güzeliyle...

ŞEVKET ALTUĞ VE EŞİ JALE ALTUĞ

Jale Altuğ, Yeşilçam'ın efsane filmleri arasında yer alan Süt Kardeşler filminde canlandırdığı 'Afife' karakteriyle hafızalara kazındı.

Yeşilçam aşıkları! Şevket Altuğ’un yarım asrı devirdiği eşi bakın kim! Meğer Süt Kardeşler’in güzeliyle...

ŞEVKET ALTUĞ VE EŞİ JALE ALTUĞ

Yeşilçam aşıkları! Şevket Altuğ’un yarım asrı devirdiği eşi bakın kim! Meğer Süt Kardeşler’in güzeliyle...

DERYA KARADAŞ VE EŞİ HAKİ BİÇİCİ

Yeşilçam aşıkları! Şevket Altuğ’un yarım asrı devirdiği eşi bakın kim! Meğer Süt Kardeşler’in güzeliyle...

NESLİHAN ATAGÜL VE EŞİ KADİR DOĞULU

Yeşilçam aşıkları! Şevket Altuğ’un yarım asrı devirdiği eşi bakın kim! Meğer Süt Kardeşler’in güzeliyle...

FAHRİYE EVCEN VE EŞİ BURAK ÖZÇİVİT

Yeşilçam aşıkları! Şevket Altuğ’un yarım asrı devirdiği eşi bakın kim! Meğer Süt Kardeşler’in güzeliyle...

ALMEDA ABAZİ VE EŞİ TOLGAHAN SAYIŞMAN

Yeşilçam aşıkları! Şevket Altuğ’un yarım asrı devirdiği eşi bakın kim! Meğer Süt Kardeşler’in güzeliyle...

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan hayırda yarışmaya davet! Hattatların Reisi’ni unutmadı Gazzeli yiğitlere sahip çıktı: İyilik Ödülleri sahiplerini buldu
Emekliye 4 bin TL bayram ikramiyesi! Teklif komisyondan geçti: Ne zaman hesaplara yatacak?
Türk Telekom
Suriye’de İmralı ile paralel süreç! YPG ve PYD’den Teröristan paradigması çöktü itirafı... Ayrı devlet ve özerklik talebimiz yok
Azerbaycan ve Ermenistan’dan barış uzlaşısı! Tüm maddeler üzerinde anlaşma sağlandı
Hedef çeyrek final! Mourinho Rangers maçı 11’ini belirledi
Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’nun koruma zırhı oyununu ifşa etti! Adaylık için geri adım atmadı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan belediyelere Başıboş köpek uyarısı: 2 ayda bir denetim yapılacak!
Galatasaray’dan dev transfer! Şampiyon olunursa o gelecek
Ukrayna’da sıcak saatler! Putin askeri üniforma ile gitmişti: Kritik bölge Rusya’ya geçti
Okan Buruk’tan yıldız isme kesik! Antalya maçı 11’ini belirledi
CHP’li Yusuf Özcan yumruklarla kadın darbetti! Bel altı şüphe... Pantolonunun önü neden açıktı?
ABD çekiliyor Türkiye ilerliyor! Bloomberg’den çok konuşulacak analiz: Yükseliş Başkan Erdoğan’a bağlı
Jose Mourinho’dan Galatasaray’a olay gönderme! Saçmalık
Resmen açıklandı! Türkiye’de o yaş grubu patlama yaptı
MSB’den YPG/SDG-Şam anlaşmasına ilk yorum: Sahaya yansımalarına bakacağız | Eurofighter için teklif geldi
Ekrem İmamoğlu Özel jetten inmiyor: Çarçur edilen İstanbullunun parası mı?
Kandil simsarları yine pazarlık peşinde! Helin Ümit’ten süreci mayınlama girişimi: İmralı lağvedilmezse PKK lağvolmaz
Öyle Olsun’un Alev’i Müjde Ar’ın son haline bakın! Tarık Akan’ın partneri artık 70 yaşında...
Başka Bir Gün’ün Ayla’sı Nilgün Türksever bakın hangi oyuncuyla evli! Meğer Muhteşem Yüzyıl Kösem’de...