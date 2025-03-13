Yeşilçam aşıkları! Şevket Altuğ’un yarım asrı devirdiği eşi bakın kim! Meğer Süt Kardeşler’in güzeliyle...

1962 yılında tiyatro hayatına başlayan Şevket Altuğ, kariyerinin ilerleyen yıllarında beyazperde de rol almaya başladı.
1962 yılında tiyatro hayatına başlayan Şevket Altuğ, kariyerinin ilerleyen yıllarında beyazperde de rol almaya başladı.
Öyle Olsun, Tokatçı, Yedi Bela Hüsnü, Aile Şerefi, Kapıcılar Kralı gibi birçok sevilen filmde rol alan oyuncu, özellikle Perihan Abla dizisindeki Şakir ve Süper Baba'daki Fikret rolleri ile hafızalara kazındı.
Başarılı kariyeriyle sık sık adından söz ettiren 82 yaşında olan usta oyuncu, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.
Yeşilçam yıldızı hakkındaki bir gerçek ilk kez duyanları şaşkına çevirdi. Ünlü oyuncunun, 54 yıllık eşi Süt Kardeşler'in yıldızı çıktı.
İşte Şevket Altuğ başta olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...
ZAFER ERGİN VE EŞİ BİNNAZ ERGİN
SENAN KARA VE EŞİ SERHAT TUTUMLUER
ERCAN KESAL VE EŞİ NAZAN KESAL
ŞEVKET ALTUĞ VE EŞİ JALE ALTUĞ
Jale Altuğ, Yeşilçam'ın efsane filmleri arasında yer alan Süt Kardeşler filminde canlandırdığı 'Afife' karakteriyle hafızalara kazındı.
ŞEVKET ALTUĞ VE EŞİ JALE ALTUĞ
Jale Altuğ, Yeşilçam'ın efsane filmleri arasında yer alan Süt Kardeşler filminde canlandırdığı 'Afife' karakteriyle hafızalara kazındı.
ŞEVKET ALTUĞ VE EŞİ JALE ALTUĞ
DERYA KARADAŞ VE EŞİ HAKİ BİÇİCİ
NESLİHAN ATAGÜL VE EŞİ KADİR DOĞULU
FAHRİYE EVCEN VE EŞİ BURAK ÖZÇİVİT
ALMEDA ABAZİ VE EŞİ TOLGAHAN SAYIŞMAN