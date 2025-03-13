Yeşilçam aşıkları! Şevket Altuğ’un yarım asrı devirdiği eşi bakın kim! Meğer Süt Kardeşler’in güzeliyle...

Öyle Olsun, Tokatçı, Yedi Bela Hüsnü, Aile Şerefi, Kapıcılar Kralı gibi birçok sevilen filmde rol alan oyuncu, özellikle Perihan Abla dizisindeki Şakir ve Süper Baba'daki Fikret rolleri ile hafızalara kazındı.