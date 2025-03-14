Entübe edilmişti! Safiye Soyman’ın Tanyeli paylaşımı yürek burktu: Bir mucize olsun!

Sosyal medyada annesini öperken bir fotoğrafını paylaşan Taylan fotoğrafın altına, "Sonsuza kadar gülümseyebilir misin? Güçlü kal" notunu ekleyerek herkesi hüzne boğdu.
Taylan'ın ardından Tanyeli'nin yakın arkadaşı şarkıcı Safiye Soyman da bir paylaşım yaptı.
Safiye Soyman duygu yüklü paylaşımında, "Canım Tanyeli'm sen çok güçlüsün! Bu mübarek günde İnşallah bu entübeden de kurtulursun, bir mucize olsun! Yaşama hep sarıldın, ne olur bizi üzme tekrar eski günlere dönelim seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.
İşte Safiye Soyman'ın o paylaşımı...
"ALLAH'A EMANET OLUN"
Ünlü oryantal en son 27 Şubat'ta şu açıklamayı yapmıştı: "Hastanedeyim Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah. Genelde tedavi için aldığım ilaçlar uyku yapıyor ve uyuyorum.