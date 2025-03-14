Entübe edilmişti! Safiye Soyman’ın Tanyeli paylaşımı yürek burktu: Bir mucize olsun!

Safiye Soyman duygu yüklü paylaşımında, "Canım Tanyeli'm sen çok güçlüsün! Bu mübarek günde İnşallah bu entübeden de kurtulursun, bir mucize olsun! Yaşama hep sarıldın, ne olur bizi üzme tekrar eski günlere dönelim seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.