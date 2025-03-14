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Entübe edilmişti! Safiye Soyman’ın Tanyeli paylaşımı yürek burktu: Bir mucize olsun!

Karın ağrısıyla gittiği hastanede pankreas kanseri olduğunu öğrenen ve uzun bir süredir tedavi gören Tanyeli'nin dün entübe edildiği öğrenildi. Tedavi sürecinde Tanyeli'yi yalnız bırakmayan şarkıcı Safiye Soyman'dan ise duygu yüklü bir paylaşım geldi. İşte "Bir mucize olsun" diyen Safiye Soyman'ın o paylaşımı...

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Giriş Tarihi :14 Mart 2025 , 09:10 Güncelleme Tarihi :14 Mart 2025 , 09:19
Entübe edilmişti! Safiye Soyman’ın Tanyeli paylaşımı yürek burktu: Bir mucize olsun!

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Ünlü oryantal Tanyeli, karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede tesadüfen pankreas kanseri olduğunu öğrenmişti. Uzun süredir tedavi gören 54 yaşındaki Tanyeli, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sağlık durumu hakkında sık sık sevenlerini bilgilendirmişti.

Entübe edilmişti! Safiye Soyman’ın Tanyeli paylaşımı yürek burktu: Bir mucize olsun!

Bir süredir sosyal medyada paylaşımda bulunmayan Tanyeli'nin entübe edildiği öğrenildi.

Entübe edilmişti! Safiye Soyman’ın Tanyeli paylaşımı yürek burktu: Bir mucize olsun!

Dün entübe edilen ve durumu kritik olan Tanyeli'nin oğlu Taylan'dan duygusal bir paylaşım geldi.

Entübe edilmişti! Safiye Soyman’ın Tanyeli paylaşımı yürek burktu: Bir mucize olsun!

Sosyal medyada annesini öperken bir fotoğrafını paylaşan Taylan fotoğrafın altına, "Sonsuza kadar gülümseyebilir misin? Güçlü kal" notunu ekleyerek herkesi hüzne boğdu.

Entübe edilmişti! Safiye Soyman’ın Tanyeli paylaşımı yürek burktu: Bir mucize olsun!

Taylan'ın ardından Tanyeli'nin yakın arkadaşı şarkıcı Safiye Soyman da bir paylaşım yaptı.

Entübe edilmişti! Safiye Soyman’ın Tanyeli paylaşımı yürek burktu: Bir mucize olsun!

Safiye Soyman duygu yüklü paylaşımında, "Canım Tanyeli'm sen çok güçlüsün! Bu mübarek günde İnşallah bu entübeden de kurtulursun, bir mucize olsun! Yaşama hep sarıldın, ne olur bizi üzme tekrar eski günlere dönelim seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Entübe edilmişti! Safiye Soyman’ın Tanyeli paylaşımı yürek burktu: Bir mucize olsun!

İşte Safiye Soyman'ın o paylaşımı...

Entübe edilmişti! Safiye Soyman’ın Tanyeli paylaşımı yürek burktu: Bir mucize olsun!

"ALLAH'A EMANET OLUN"

Ünlü oryantal en son 27 Şubat'ta şu açıklamayı yapmıştı: "Hastanedeyim Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah. Genelde tedavi için aldığım ilaçlar uyku yapıyor ve uyuyorum.

Entübe edilmişti! Safiye Soyman’ın Tanyeli paylaşımı yürek burktu: Bir mucize olsun!

Mesajlara cevap verebilecek durumda olmuyorum, hakkınızı helal edin. Ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun. Bana en güzel hediye dualarınız"

Entübe edilmişti! Safiye Soyman’ın Tanyeli paylaşımı yürek burktu: Bir mucize olsun!

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