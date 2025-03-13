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Öyle Olsun’un Alev’i Müjde Ar’ın son haline bakın! Tarık Akan’ın partneri artık 70 yaşında...

Öyle Olsun'un Alev'i Müjde Ar'ın son haline bakın! Tarık Akan, Müjde Ar, Ayşen Gruda, Hulusi Kentmen gibi isimleri bir araya getiren 1976 yapımı Öyle Olsun filmi, televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu. Filmde Tarık Akan ile başrolü paylaşan Müjde Ar'ın son hali ise merak edilip araştırılmaya başlandı. Şimdilerde 70 yaşında olan Yeşilçam yıldızını görenlerin ağızları açık kaldı. İşte Yeşilçam yıldızı Müjde Ar'ın son hali...

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Giriş Tarihi :13 Mart 2025 , 15:45 Güncelleme Tarihi :13 Mart 2025 , 16:09
Öyle Olsun’un Alev’i Müjde Ar’ın son haline bakın! Tarık Akan’ın partneri artık 70 yaşında...

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Senaryosunu Sadık Şendil ve Suphi Tekniker'in yazdığı filmin yapımcılığını Nahit Ataman, yönetmenliğini Orhan Aksoy üstlendiği 1976 yapımı Öyle Olsun filmi, televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu.

Öyle Olsun’un Alev’i Müjde Ar’ın son haline bakın! Tarık Akan’ın partneri artık 70 yaşında...

Bunun üzerine Tarık Akan, Ayşen Gruda, Hulusi Kentmen gibi isimleri bir araya getiren filmde Alev karakterini canlandıran Müjde Ar'ın son hali ise merak edildi.

Öyle Olsun’un Alev’i Müjde Ar’ın son haline bakın! Tarık Akan’ın partneri artık 70 yaşında...

Şimdilerde 70 yaşında olan ünlü oyuncunun sosyal medya paylaşımları birçok kişinin dikkatini çekerken Yeşilçam yıldızının son hali takipçilerini ikiye böldü.

Öyle Olsun’un Alev’i Müjde Ar’ın son haline bakın! Tarık Akan’ın partneri artık 70 yaşında...

Bazı sosyal medya kullanıcıları "Tanıyamadım" ifadelerini kullanırken bazıları "Hala çok güzel" yorumunda bulundu.

Öyle Olsun’un Alev’i Müjde Ar’ın son haline bakın! Tarık Akan’ın partneri artık 70 yaşında...

İşte Müjde Ar başta olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

Öyle Olsun’un Alev’i Müjde Ar’ın son haline bakın! Tarık Akan’ın partneri artık 70 yaşında...

SEVDA AKTOLGA

Öyle Olsun’un Alev’i Müjde Ar’ın son haline bakın! Tarık Akan’ın partneri artık 70 yaşında...

LALE BELKIS

Öyle Olsun’un Alev’i Müjde Ar’ın son haline bakın! Tarık Akan’ın partneri artık 70 yaşında...

TÜRKAN ŞORAY

Öyle Olsun’un Alev’i Müjde Ar’ın son haline bakın! Tarık Akan’ın partneri artık 70 yaşında...

ITIR ESEN

Öyle Olsun’un Alev’i Müjde Ar’ın son haline bakın! Tarık Akan’ın partneri artık 70 yaşında...

GÜLŞEN BUBİKOĞLU

Öyle Olsun’un Alev’i Müjde Ar’ın son haline bakın! Tarık Akan’ın partneri artık 70 yaşında...

HÜLYA KOÇYİĞİT

Öyle Olsun’un Alev’i Müjde Ar’ın son haline bakın! Tarık Akan’ın partneri artık 70 yaşında...

SERPİL NUR

Öyle Olsun’un Alev’i Müjde Ar’ın son haline bakın! Tarık Akan’ın partneri artık 70 yaşında...

MÜJDE AR

Öyle Olsun’un Alev’i Müjde Ar’ın son haline bakın! Tarık Akan’ın partneri artık 70 yaşında...

MÜJDE AR

Öyle Olsun’un Alev’i Müjde Ar’ın son haline bakın! Tarık Akan’ın partneri artık 70 yaşında...

MÜJDE AR

Öyle Olsun’un Alev’i Müjde Ar’ın son haline bakın! Tarık Akan’ın partneri artık 70 yaşında...

MÜJDE AR

Öyle Olsun’un Alev’i Müjde Ar’ın son haline bakın! Tarık Akan’ın partneri artık 70 yaşında...

MÜJDE AR

Öyle Olsun’un Alev’i Müjde Ar’ın son haline bakın! Tarık Akan’ın partneri artık 70 yaşında...

FİLİZ AKIN

Öyle Olsun’un Alev’i Müjde Ar’ın son haline bakın! Tarık Akan’ın partneri artık 70 yaşında...

PEMBE MUTLU

Öyle Olsun’un Alev’i Müjde Ar’ın son haline bakın! Tarık Akan’ın partneri artık 70 yaşında...

MERAL ZEREN

Öyle Olsun’un Alev’i Müjde Ar’ın son haline bakın! Tarık Akan’ın partneri artık 70 yaşında...

YAPRAK ÖZDEMİROĞLU

Öyle Olsun’un Alev’i Müjde Ar’ın son haline bakın! Tarık Akan’ın partneri artık 70 yaşında...

PERİHAN SAVAŞ

Öyle Olsun’un Alev’i Müjde Ar’ın son haline bakın! Tarık Akan’ın partneri artık 70 yaşında...

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Öyle Olsun’un Alev’i Müjde Ar’ın son haline bakın! Tarık Akan’ın partneri artık 70 yaşında...
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