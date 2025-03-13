Öyle Olsun’un Alev’i Müjde Ar’ın son haline bakın! Tarık Akan’ın partneri artık 70 yaşında...

Senaryosunu Sadık Şendil ve Suphi Tekniker'in yazdığı filmin yapımcılığını Nahit Ataman, yönetmenliğini Orhan Aksoy üstlendiği 1976 yapımı Öyle Olsun filmi, televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu.
Senaryosunu Sadık Şendil ve Suphi Tekniker'in yazdığı filmin yapımcılığını Nahit Ataman, yönetmenliğini Orhan Aksoy üstlendiği 1976 yapımı Öyle Olsun filmi, televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu.
Bunun üzerine Tarık Akan, Ayşen Gruda, Hulusi Kentmen gibi isimleri bir araya getiren filmde Alev karakterini canlandıran Müjde Ar'ın son hali ise merak edildi.
Şimdilerde 70 yaşında olan ünlü oyuncunun sosyal medya paylaşımları birçok kişinin dikkatini çekerken Yeşilçam yıldızının son hali takipçilerini ikiye böldü.