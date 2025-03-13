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Aleyna Tilki'nin özel bilgileri ele geçirilmişti! Şantaj davasında yeni gelişme: Instagram’dan attığı mesaj şoke etti

Şarkıcı Aleyna Tilki'nin kimlik ve özel bilgilerini ele geçirip bilgileri 3. kişilere yayacağını söyleyerek şantaj yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık İbrahim Y.,'nin davasında yeni bir gelişme yaşandı. Tilki ailesinin asistanı Asena Altınkanat Bayram, ifade vererek Instagram'da gelen mesajın içeriğindne bahsetti.

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Giriş Tarihi :13 Mart 2025 , 13:54 Güncelleme Tarihi :13 Mart 2025 , 13:54
Aleyna Tilki’nin özel bilgileri ele geçirilmişti! Şantaj davasında yeni gelişme: Instagram’dan attığı mesaj şoke etti

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Şarkıcı Aleyna Tilki'nin kimlik ve özel bilgilerini ele geçiren İbrahim Y., Aleyna'nın babası ve menajerine mesaj atarak bilgileri 3'üncü kişilere yaymakla tehdit etti. Durumdan haberdar olan Tilki, avukatı aracılığıyla savcılığa başvurdu.

Aleyna Tilki’nin özel bilgileri ele geçirilmişti! Şantaj davasında yeni gelişme: Instagram’dan attığı mesaj şoke etti

Sabah'ta yer alan habere göre; Aleyna Tilki'nin kişisel bilgilerini ele geçiren İbrahim Y.,'nin "kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada Tilki ailesinin asistanı ifade verdi.

Aleyna Tilki’nin özel bilgileri ele geçirilmişti! Şantaj davasında yeni gelişme: Instagram’dan attığı mesaj şoke etti

KİŞİSEL BİLGİ ŞANTAJI

İddiaya göre Aleyna Tilki'nin kimlik bilgileri, yalnızca adli makamlarca ulaşılabilen kişisel verileri, ev adresi, TC kimlik bilgisi, nüfus kaydı gibi birçok kişisel bilgisini ele geçiren İbrahim Y., sosyal medya üzerinden ünlü şarkıcının babası ve asistanına ulaştı. Bilgileri 3. kişilere yayacağını söyleyerek şantaj yaptı. Sonrasında da yine sosyal medya üzerindeki farklı hesaplardan yaydı.

Aleyna Tilki’nin özel bilgileri ele geçirilmişti! Şantaj davasında yeni gelişme: Instagram’dan attığı mesaj şoke etti

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık, "Aleyna Tilki'nin kişisel bilgilerinin çalındığını öğrendim. Öğrendikten sonra yardımcı olmak amacıyla ilk önce kendisine mesaj attım. Bilgilerinin çalındığını söyledim. Daha sonra babasına ve asistanına mesaj attım. Amacım yardımcı olmaktı" dedi.

Aleyna Tilki’nin özel bilgileri ele geçirilmişti! Şantaj davasında yeni gelişme: Instagram’dan attığı mesaj şoke etti

"FOTOĞRAFI VE KİŞİSEL BİLGİLERİ VARDI"

Mahkemede tanık olarak dinlenilen Asena Altınkanat Bayram, Aleyna Tilki'nin babasının tüm aile işleriyle ilgilenen asistanı olduğunu belirterek, "Şirket maillerine baktığımda kişisel bilgileriniz, kimlik numaralarınız elimde ve yayılacak, bana ulaşın şeklinde mesaj geldi. Bu ve benzeri mesajlar gördüğümüzde silip engelliyoruz.

Aleyna Tilki’nin özel bilgileri ele geçirilmişti! Şantaj davasında yeni gelişme: Instagram’dan attığı mesaj şoke etti

Attığı mesajlardakişisel verilere ilişkin bir bilgi de yoktu. 'Bana ulaşın' deniyordu. Ancak Instagram'dan da aynı mesajı attığında Aleyna Tilki'nin 16-17 yaşlarına ait fotoğrafı ve kişisel bilgileri de bulunmaktaydı" şeklinde konuştu.

Aleyna Tilki’nin özel bilgileri ele geçirilmişti! Şantaj davasında yeni gelişme: Instagram’dan attığı mesaj şoke etti

Mahkeme dosyayı Cumhuriyet Savcısına göndererek esas hakkındaki mütalaasını hazırlamasını istedi. Davada karar çıkması bekleniyor...

Aleyna Tilki’nin özel bilgileri ele geçirilmişti! Şantaj davasında yeni gelişme: Instagram’dan attığı mesaj şoke etti

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