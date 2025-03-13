Aleyna Tilki’nin özel bilgileri ele geçirilmişti! Şantaj davasında yeni gelişme: Instagram’dan attığı mesaj şoke etti

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık, "Aleyna Tilki'nin kişisel bilgilerinin çalındığını öğrendim. Öğrendikten sonra yardımcı olmak amacıyla ilk önce kendisine mesaj attım. Bilgilerinin çalındığını söyledim. Daha sonra babasına ve asistanına mesaj attım. Amacım yardımcı olmaktı" dedi.

"FOTOĞRAFI VE KİŞİSEL BİLGİLERİ VARDI" Mahkemede tanık olarak dinlenilen Asena Altınkanat Bayram, Aleyna Tilki'nin babasının tüm aile işleriyle ilgilenen asistanı olduğunu belirterek, "Şirket maillerine baktığımda kişisel bilgileriniz, kimlik numaralarınız elimde ve yayılacak, bana ulaşın şeklinde mesaj geldi. Bu ve benzeri mesajlar gördüğümüzde silip engelliyoruz.

Attığı mesajlardakişisel verilere ilişkin bir bilgi de yoktu. 'Bana ulaşın' deniyordu. Ancak Instagram'dan da aynı mesajı attığında Aleyna Tilki'nin 16-17 yaşlarına ait fotoğrafı ve kişisel bilgileri de bulunmaktaydı" şeklinde konuştu.

Mahkeme dosyayı Cumhuriyet Savcısına göndererek esas hakkındaki mütalaasını hazırlamasını istedi. Davada karar çıkması bekleniyor...