(Takvim.com.tr)

Acı haberi Zafer Algöz sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

"Yine ailemizden birini yitirdik…Çok üzgünüm…Başımız sağolsun..Allah rahmet eylesin.."

ŞİNASİ YURTSEVER KİMDİR?

Sinasi Yurtsever, 23 Mayıs 1977 tarihinde Malatya'da doğmuştur. İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. 1997 ile 2000 yılları arasında yayınlanan Küçük İbo isimli dizide Selçuk karakteriyle tanındı. Ardından Yılan Hikâyesi, Kınalı Kar, Avrupa Yakası, Yabancı

Damat, Bir Bulut Olsam ve Aşk ve Ceza gibi bir çok televizyon dizisinde rol aldı.

Sinasi Yurtsever, 2003 yapımı Yazı Tura filminde Basri karakteriyle İlk sinema tecrübesini yaşadı. Ardından Hayatımın Kadınısın, Hokkabaz ve Küçük Kıyamet isimli sinema filmlerinde rol aldı. 2011 yılında Çalgı Çengi filminde nakliyatçı rolünü canlandırdı. 2012 yılında başlayan İşler Güçler dizisinde yapımcı Hakkı karakteriyle ün kazandı. 2013 yapımı Düğün Dernek filminde Yılmaz karakterini canlandırdı.

2014 yılında başlayan "Kardeş Payı" dizisinde ise Hilmi karakterini canlandırırken Ahmet Kural, Murat Cemcir, Seda Bakan ile beraber oynadı.

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