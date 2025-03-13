Çağatay Ulusoy’un sevgilisi Aslıhan Malbora hangi dizilerde oynadı? Aslıhan Malbora kimdir, kaç yaşında, nereli?

Aslıhan Malbora , geçtiğimiz yaz 10 yıllık sevgilisi Metin Temel ile yollarını ayırmıştı. Bu ayrılığın ardından özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Malbora'nın, Ulusoy ile başlayan ilişkisi şimdiden dikkat çekiyor.

(Kaynak: Sosyal Medya)

Çağatay Ulusoy'un Kalbi Yeniden Aşka Açık

Uzun süredir yalnız olduğu bilinen Çağatay Ulusoy, geçmiş ilişkilerinin ardından ilk kez yeni bir aşk iddiasıyla gündeme geldi. Yakışıklı oyuncunun, Aslıhan Malbora ile olan ilişkisi hakkında henüz bir açıklama yapmaması çiftin aşk dedikodularını daha da güçlendirdi.

(Kaynak: Sosyal Medya)

ASLIHAN MALBORA KİMDİR?

27 Mart 1995 tarihinde Afyonkarahisar'da doğdu. İlkokul ve ortaokul eğitimlerini Afyonkarahisar'da tamamladı. Yükseköğrenimine devam etmek için 2012 yılında İstanbul'a giderek İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda ve Kimya Mühendisliği bölümlerinde öğrenim gördü. Gıda Mühendisliği bölümünden mezun oldu.