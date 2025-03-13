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Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Aslıhan Malbora hangi dizilerde oynadı? Aslıhan Malbora kimdir, kaç yaşında, nereli?

Son olarak Gaddar dizisinde yer alan Çağatay Ulusoy, yeni Netflix projesi Kübra’da başrolü Aslıhan Malbora ile paylaşıyor. İkilinin set dışında da yakınlaştığı ve aşk yaşamaya başladığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Malbora, uzun süredir birlikte olduğu meslektaşı Çağatay Ulusoy’la ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Malbora gazetecilerin sorularını yanıtlarken mutlu bir birliktelik yaşadıklarını vurguladı.

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Giriş Tarihi :18 Aralık 2024 , 11:07 Güncelleme Tarihi :13 Mart 2025 , 10:27
Çağatay Ulusoy’un sevgilisi Aslıhan Malbora hangi dizilerde oynadı? Aslıhan Malbora kimdir, kaç yaşında, nereli?

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Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora bir süredir aşk yaşıyor.

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

Aslıhan Malbora, 10 Yıllık İlişkisini Noktaladı

Aslıhan Malbora, geçtiğimiz yaz 10 yıllık sevgilisi Metin Temel ile yollarını ayırmıştı. Bu ayrılığın ardından özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Malbora'nın, Ulusoy ile başlayan ilişkisi şimdiden dikkat çekiyor.

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

Çağatay Ulusoy'un Kalbi Yeniden Aşka Açık

Uzun süredir yalnız olduğu bilinen Çağatay Ulusoy, geçmiş ilişkilerinin ardından ilk kez yeni bir aşk iddiasıyla gündeme geldi. Yakışıklı oyuncunun, Aslıhan Malbora ile olan ilişkisi hakkında henüz bir açıklama yapmaması çiftin aşk dedikodularını daha da güçlendirdi.

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

ASLIHAN MALBORA KİMDİR?

27 Mart 1995 tarihinde Afyonkarahisar'da doğdu. İlkokul ve ortaokul eğitimlerini Afyonkarahisar'da tamamladı. Yükseköğrenimine devam etmek için 2012 yılında İstanbul'a giderek İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda ve Kimya Mühendisliği bölümlerinde öğrenim gördü. Gıda Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

Üniversite yıllarında oyunculuk eğitimi almaya başladı. Akademi 35.5 Sanat Evi'nde bir yıl temel oyunculuk, hareket ve sahne dersleri aldı.

ASLIHAN MALBORA KARİYERİ

Oyunculuğa 2017 yılında yayımlanan Seven Ne Yapmaz dizisinde canlandırdığı Zeynep rolü ile başladı. Kalbimin Sultanı (2018) Saliha Sultan karakterini, Her Yerde Sen (2019) dizisinde Ayda, Gel Dese Aşk dizisinde Derin rollerini canlandırdı. Yiğit Koçak eşlik etti. Daha sonra, Üç Kuruş (2021) dizisinde Leyla Çaka rolünde oynadı. Son olarak ise, Darmaduman dizisinde Ece Servet karakterini canlandırdı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Televizyon dizilerinin yanı sıra sinema filmlerinde rol aldı. Aile Hükûmeti (2020) adlı komedi filminde Zeynep karakterini canlandırdı.

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