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Dudak dudağa öpüşmüşlerdi! Rezil görüntülerin sahibi Dilan Polat ve Sıla Doğu'ya 1 yıl hapis talebi!

İstanbul Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında dudak dudağa öpüşen Dilan Polat ve ablası Sinem Sıla Doğu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheliler Polat ve Doğu'yu "hayasızca hareketler" suçlamasıyla 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talebiyle mahkemeye sevk etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Aralık 2024 , 21:31 Güncelleme Tarihi :18 Aralık 2024 , 22:01
Dudak dudağa öpüşmüşlerdi! Rezil görüntülerin sahibi Dilan Polat ve Sıla Doğu’ya 1 yıl hapis talebi!

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    İstanbul Beşiktaş'ta 17 Ekim 2024'de bir eğlence mekanında dans ederken dudak dudağa öpüşen ve bu anları sosyal medyada yayınlanan Dilan Polat ve ablası Sinem Sıla Doğu'ya yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

    Öpüşme videosu viral olan Dilan Polat ile Sıla Doğu'ya hapis talebi!

    Dilan Polat ve kız kardeşi Sıla Doğu dudak dudağa öpüşerek sapkınlığa imza attı ( Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Dilan Polat ve kız kardeşi Sıla Doğu dudak dudağa öpüşerek sapkınlığa imza attı ( Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Dilan Polat ve Sinem Sıla Doğu 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

    Dilan Polat ve Sıla Doğu'ya 1 yıl hapis talebi! (Takvim.com.tr foto arşiv)Dilan Polat ve Sıla Doğu'ya 1 yıl hapis talebi! (Takvim.com.tr foto arşiv)

    "YANAĞINDAN ÖPECEĞİM SIRADA BİR ANDA DÖNÜNCE BÖYLE BİR DURUM OLUŞTU"
    Şüpheli Dilan Polat'ın ifadesine yer verilen iddianamede, olay günü yakın bir arkadaşının doğum gününü kutladıklarını söyleyerek, "Ablam Sıla bana annelik ve babalık yaptı. Cezaevinde bulunduğumuz dönemde de sürekli birlikteydik. Orada kendisinin yanağından öpeceğim sırada bir anda dönünce böyle bir durum oluştu. Aramızda abla kardeş ilişkisi dışında farklı bir şey düşünülemez. Eğlence yerinde arkadaşlarımız video çekmişler. Muhtemelen bu durumu fark etmeden sosyal medyada yayınladılar. Bunun sonucunda da haber oldu. Ben sabah uyandığımda bu durumu fark edince toplum nezdinde herkesten özür diledim. Ben de sosyal medyada paylaşımlar yaptım ancak böyle bir paylaşım yaptığımı hatırlamıyorum. Zaten böyle bir şey paylaşmam mümkün değildir. Ablam benim annem gibidir, paylaşılan videoyu yavaşlatarak farklı anlamlara gelebilecek şekilde haber yapmışlardır" dediği aktarıldı.

    Dilan Polat ve Sıla Doğu'ya 1 yıl hapis talebi! (Takvim.com.tr foto arşiv)Dilan Polat ve Sıla Doğu'ya 1 yıl hapis talebi! (Takvim.com.tr foto arşiv)

    Şüpheli Doğu ise iddianamede yer alan ifadesinde, refleks olarak 2 saniye boyunca öpüştüklerini, bu durumun kardeş olmalarının ve atlattıkları zor süreçler sonrası sevinme nedeniyle masum bir öpme olduğunu ve böyle bir suçtan dolayı buraya geldiği için çok utandığını söylediği kaydedildi.

    Dilan Polat ve Sıla Doğu'ya 1 yıl hapis talebi! (Takvim.com.tr foto arşiv)Dilan Polat ve Sıla Doğu'ya 1 yıl hapis talebi! (Takvim.com.tr foto arşiv)

    1'ER YILA KADAR HAPİS TALEBİ
    Hazırlanan iddianamede şüpheliler Dilan Polat ve Sinem Sıla Doğu'nun 'hayasızca hareketler' suçundan 6'şar aydan 1'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildiği takdirde şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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