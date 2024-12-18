SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Kuruluş Osman'da tozu dumana katacak transfer: Altuga tam gaz geliyor! Yeni başrol...

ATV ekranlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman 18 Aralık Çarşamba akşamı saat 20.00’de yayınlanacak 175. bölümüyle izleyicileri yine aksiyon dolu anlarla buluşturuyor. Osman Bey, Akhisar’ı kuşatarak fetih yolunda önemli bir adım atarken Moğollar Türk obalarına saldırarak büyük bir yıkım yaratıyor. Ayrıca diziye katılan yeni karakter Altuga, Cerkutay’ın kardeşi olarak izleyicilere sürprizlerle dolu anlar yaşatacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Aralık 2024 , 09:13 Güncelleme Tarihi :18 Aralık 2024 , 09:13
Kuruluş Osman’da tozu dumana katacak transfer: Altuga tam gaz geliyor! Yeni başrol...

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman, 18 Aralık Çarşamba akşamı saat 20.00'de yayınlanacak 175. bölümüyle izleyicilerini yine ekran başına kilitleyecek. Ahmet Yılmaz'ın yönettiği dizinin altıncı sezonunda büyük bir takipçi kitlesine ulaşan yapım, her hafta olduğu gibi bu bölümde de aksiyon dolu sahnelerle izleyicilerin gönlünü kazanacak.

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    Yeni İsim Murat Göçmez Kadroya Dahil Oldu

    Diziye, son olarak Kötü Kan dizisinde izleyiciyle buluşan Murat Göçmez dahil oluyor. Göçmez, Kuruluş Osman'da Çağrı Şensoy'un hayat verdiği Cerkutay'ın kardeşi Altuga karakterine hayat verecek.

    (Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

    Bu yeni karakter, hikâyeye dinamizm katarken, izleyiciler için de heyecan verici gelişmeler vaat ediyor.

    (Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

    Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı dizinin kadrosuna katılan bu yeni isim, izleyicilere merak dolu anlar yaşatacak.

    Kuruluş Osman'da Osman Bey ve Moğollar Arasındaki Çatışma Derinleşiyor

    bölümde Osman Bey, Akhisar Kalesi'ni kuşatarak surları dövmeye başlarken, Uçlara doğru hareket eden Moğollar, Türk obalarını yakıp yıkıyor. Osman Bey'den intikam almak için yemin eden Sofia, tuzak kurmak amacıyla Moğol Elçisi'nin gelişini fırsat bilerek yeni bir plan yapacak.

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    Moğol Elçisinin Zorlayıcı Talepleri

    Moğolların baş komutanı Ulugan'ın elçisi, Osman Bey'e vergi talep etmek için obaya gelir. Osman Bey, Moğol Elçisi'ne karşı kesin bir tavır sergileyerek vergi vermeyi reddeder. Bu karşılık, Moğol Elçisini öfkelendirirken, elçi Ulugan'a hakaret edildiğini düşünerek Türk obalarına saldırmaya başlar. Osman Bey, bu kıyıma karşı nasıl bir adım atacak?

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    Akhisar'ın Fethi İçin İlk Hamle

    Osman Bey, Moğolların baskılarına rağmen fütuhatından geri durmaz. Hedefi, Akhisar'ı fethetmektir. Akhisar'ı kuşatan Osman Bey, bölgedeki tüm engelleri aşmak için ilk hamlesini yapacak. Moğolların etkisi altında kalan Türkler, Osman Bey'in liderliğinde bu zorlu kuşatmayı nasıl geçecekler? Akhisar'ın fethiyle ilgili ipuçları, izleyicilere büyük bir merak uyandıracak.

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    Lucas ve Sofia'nın Yeni Planları

    Sofia ve Lucas, Osman Bey'in Akhisar'ı fethetme planını öğrenir. Bu bilgiye sahip olan ikili, Osman Bey'i durdurmak için yeni bir oyun kuracak. Moğolların desteğini alarak bir tuzak hazırlayan Sofia, Osman Bey'in planlarını bozmaya çalışacak. Peki, Sofia'nın bu yeni tuzağı başarılı olacak mı?

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    Sofia'nın Yeni Tuzağı: Poena'nın Rolü

    Poena, Sofia ile buluşarak obada olan biten her şeyi anlatır. Bu sırada, Sofia Osman Bey'e karşı nasıl bir oyun kuracağını planlayacak. Moğol Elçisinin gelişini fırsat bilen Sofia, Osman Bey için büyük bir tuzak hazırlayacak. Bu tuzağın nasıl bir etkisi olacak?

    Kuruluş Osman dizisi, her hafta olduğu gibi 175. bölümde de büyük bir aksiyon ve heyecan vaat ediyor. Yeni karakterler, sürükleyici senaryo ve baştan sona yüksek tempolu sahnelerle ATV ekranlarında izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam edecek.

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Devlet 25 yıl önce SGK borçlarını ödemeyen belediyelere balyoz indiriyordu
    Ahmet Özer soruşturmasında yeni gelişme | Talimat Kandil’den! O isim ile dikkat çeken para trafiği! Belgeler bulundu
    Nihat Özçelik tutuklanmıştı | Borsa şantajından CHP’li isim de çıktı! Rüşvet tehdit ne ararsan var
    ERKEN EMEKLİ OLMAK İSTEYENLER DİKKAT | Çabuk davran az öde: Borçlanma, ihya ve bedelliye yeni tarife
    Esad rejiminin devrilmesi 2009’da rafa kaldırılan projeyi gündeme getirdi! Sakarya doğal gazıyla Katar gazı birleşecek mi?
    Külliye’de kritik zirve! Başkan Recep Tayyip Erdoğan Katar Emiri Al Sani’yi kabul etti: Suriye’deki istikrarsızlık acilen son bulmalı
    Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması! 3. toplantı tarihi belli oldu | İşte masadaki rakamlar
    Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Fırtına, kuvvetli yağış ve çığ tehlikesi... 18 Aralık bugün İstanbul’da hava nasıl? 2 ila 4 derece birden...
    Galatasaray’dan Dries Mertens kararı! Trabzonspor maçı sonrası düğmeye basıldı
    Esad sonrası Yunanistan’ı Mavi Vatan korkusu sardı
    İsrail adım adım işgal planını uyguluyor: Netanyahu Suriye’de işgal ettiği Hermon Dağı’nda poz verdi
    Denizlere Türk imzası! Türkiye’den AB ve NATO üyesi ülkeye ilk kez askeri gemi ihracatı! İşte özellikleri: 90 gün kesintisiz görev...
    CIA ajanı Michael Rubin’den Başkan Erdoğan ve Mehmetçik’e küstah tehdit: ABD Suriye’de Türkleri öldürmeye hazırlanmalı
    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Suriye mesajı
    Süper Lig’deki tartışmalı pozisyonların VAR kayıtları açıklandı! Fenerbahçe - Başakşehir, Galatasaray - Trabzonspor