Kuruluş Osman’da tozu dumana katacak transfer: Altuga tam gaz geliyor! Yeni başrol...

bölümde Osman Bey , Akhisar Kalesi 'ni kuşatarak surları dövmeye başlarken, Uçlara doğru hareket eden Moğollar, Türk obalarını yakıp yıkıyor. Osman Bey'den intikam almak için yemin eden Sofia, tuzak kurmak amacıyla Moğol Elçisi'nin gelişini fırsat bilerek yeni bir plan yapacak.

Moğolların baş komutanı Ulugan'ın elçisi, Osman Bey 'e vergi talep etmek için obaya gelir. Osman Bey, Moğol Elçisi'ne karşı kesin bir tavır sergileyerek vergi vermeyi reddeder. Bu karşılık, Moğol Elçisini öfkelendirirken, elçi Ulugan'a hakaret edildiğini düşünerek Türk obalarına saldırmaya başlar. Osman Bey, bu kıyıma karşı nasıl bir adım atacak?

Osman Bey , Moğolların baskılarına rağmen fütuhatından geri durmaz. Hedefi, Akhisar'ı fethetmektir. Akhisar'ı kuşatan Osman Bey, bölgedeki tüm engelleri aşmak için ilk hamlesini yapacak. Moğolların etkisi altında kalan Türkler, Osman Bey'in liderliğinde bu zorlu kuşatmayı nasıl geçecekler? Akhisar'ın fethiyle ilgili ipuçları, izleyicilere büyük bir merak uyandıracak.

Sofia ve Lucas, Osman Bey 'in Akhisar'ı fethetme planını öğrenir. Bu bilgiye sahip olan ikili, Osman Bey'i durdurmak için yeni bir oyun kuracak. Moğolların desteğini alarak bir tuzak hazırlayan Sofia, Osman Bey'in planlarını bozmaya çalışacak. Peki, Sofia'nın bu yeni tuzağı başarılı olacak mı?

(Kaynak: ATV)

Sofia'nın Yeni Tuzağı: Poena'nın Rolü

Poena, Sofia ile buluşarak obada olan biten her şeyi anlatır. Bu sırada, Sofia Osman Bey'e karşı nasıl bir oyun kuracağını planlayacak. Moğol Elçisinin gelişini fırsat bilen Sofia, Osman Bey için büyük bir tuzak hazırlayacak. Bu tuzağın nasıl bir etkisi olacak?

Kuruluş Osman dizisi, her hafta olduğu gibi 175. bölümde de büyük bir aksiyon ve heyecan vaat ediyor. Yeni karakterler, sürükleyici senaryo ve baştan sona yüksek tempolu sahnelerle ATV ekranlarında izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam edecek.