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Şarkıcı Atiye’den dans şov! Annesi ve kızıyla sosyal medyayı salladı: 3 kuşak 1 şarkı!

2018 yılında ünlü prodüktör ve müzik yönetmeni olan Erol Sebebci ile evlenen üç çocuk annesi Atiye, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, annesi ve kızıyla dans ettiği eğlenceli anları kayıt altına alarak Instagram sayfasında “3 kuşak 1 şarkı” notuyla yayınladı. İşte Atiye’nin sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...

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Giriş Tarihi :12 Mart 2025 , 08:55 Güncelleme Tarihi :12 Mart 2025 , 09:00
Şarkıcı Atiye’den dans şov! Annesi ve kızıyla sosyal medyayı salladı: 3 kuşak 1 şarkı!

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Salla, Kal, Ya Habibi, Don't Think gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Atiye, 2018 yılında ünlü prodüktör ve müzik yönetmeni olan Erol Sebebci ile dünyaevine girdi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Mutlu evliliğinden 2 kızı olan Atiye, geçen aylarda Rumi adını verdiği bebeğini kucağına alarak üçüncü kez annelik heyecanını yaşadı.

Şarkıcı Atiye'den dans şov!

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Üç kız annesi Atiye, ailesiyle yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve bu kez annesi ile kızıyla kamera karşısına geçti.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Ünlü şarkıcı, annesi ve kızıyla dans ettiği eğlenceli anları kayıt altına alarak Instagram sayfasında "3 kuşak 1 şarkı" notuyla yayınladı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan paylaşıma yüzlerce yorum ve beğeni geldi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Sosyal medya kullanıcıları, "Kızlar harikasınız", "Çok tatlısınız" yorumlarında bulundu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

İşte Atiye'nin o paylaşımı...

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