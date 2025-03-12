Şarkıcı Atiye’den dans şov! Annesi ve kızıyla sosyal medyayı salladı: 3 kuşak 1 şarkı!

Salla, Kal, Ya Habibi, Don't Think gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Atiye, 2018 yılında ünlü prodüktör ve müzik yönetmeni olan Erol Sebebci ile dünyaevine girdi.
Salla, Kal, Ya Habibi, Don't Think gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Atiye, 2018 yılında ünlü prodüktör ve müzik yönetmeni olan Erol Sebebci ile dünyaevine girdi.
Mutlu evliliğinden 2 kızı olan Atiye, geçen aylarda Rumi adını verdiği bebeğini kucağına alarak üçüncü kez annelik heyecanını yaşadı.
Üç kız annesi Atiye, ailesiyle yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve bu kez annesi ile kızıyla kamera karşısına geçti.
Ünlü şarkıcı, annesi ve kızıyla dans ettiği eğlenceli anları kayıt altına alarak Instagram sayfasında "3 kuşak 1 şarkı" notuyla yayınladı.
Kısa sürede sosyal medyada gündem olan paylaşıma yüzlerce yorum ve beğeni geldi.
Sosyal medya kullanıcıları, "Kızlar harikasınız", "Çok tatlısınız" yorumlarında bulundu.
İşte Atiye'nin o paylaşımı...