2 yıl önce Levent Dörter ile evlenen Dilan Çıtak’tan boşanma sorusuna yanıt!

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile 23 yıl sonra kabul ettiği kızı Dilan Çıtak, 2 yıl önce evlendiği Levent Dörter ile boşanacağı yönündeki iddialarla gündeme geldi.
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile 23 yıl sonra kabul ettiği kızı Dilan Çıtak, 2 yıl önce evlendiği Levent Dörter ile boşanacağı yönündeki iddialarla gündeme geldi.
Geçen aylarda yaptığı paylaşımla taşındığını duyuran Çıtak, eşi Levent Dörter'in soyadını Instagram profilinden kaldırdı.
Ünlü şarkıcıdan gelen peş peşe hamleler ise boşanma iddialarını güçlendirirken Çıtak, "Öyle bir şey yok!" açıklamasında bulundu.
Ancak bu açıklamadan haftalar sonra Levent Dörter, "Sevdiğiniz birini bırakmak yapacağınız en zor şeydir ama aynı zamanda özgürleştiricidir" notuyla duygusal bir paylaşım yaparak kafa karıştırdı.
Çıtak ile olan pozlarını silen Dörter, "Sevdiğiniz birini bırakmak yapacağınız en zor şeydir ama aynı zamanda özgürleştiricidir. Bu hayatın birçok acımasız paradoksundan biridir. Kendinizi gerçekten bulmak için bazı insanları kaybetmeniz gerekir" ifadelerini kullandı.
Dilan Çıtak da paylaşımına "Uyan güzel kız seni yepyeni başlangıçlar bekliyor" yazarak dikkat çekti.
Cadde'de yer alan habere göre; son olarak spor çıkışı görüntülenen Dilan Çıtak, geçtiğimiz günlerde eşi Levent Dörter'le boşanacakları haberlerine ise yanıt verdi.
Şarkıcı, şunları söyledi: "Daha öncede, 'Hamileyim' diye haber çıkmıştı. Sosyal medyamda karnında kedi olan bir görsel paylaştım diye öyle düşünüp yazdılar.
Hayvanları çok sevdiğim için paylaştığımı anlamadıkları için, bu soruya cevap bile vermeye gerek duymuyorum"
Çıtak, yeni çıkardığı 'Güllere Sor Beni' şarkısından da olumlu tepkiler aldığını belirtti.