2 yıl önce Levent Dörter ile evlenen Dilan Çıtak’tan boşanma sorusuna yanıt!

Ancak bu açıklamadan haftalar sonra Levent Dörter, "Sevdiğiniz birini bırakmak yapacağınız en zor şeydir ama aynı zamanda özgürleştiricidir" notuyla duygusal bir paylaşım yaparak kafa karıştırdı.

Çıtak ile olan pozlarını silen Dörter, "Sevdiğiniz birini bırakmak yapacağınız en zor şeydir ama aynı zamanda özgürleştiricidir. Bu hayatın birçok acımasız paradoksundan biridir. Kendinizi gerçekten bulmak için bazı insanları kaybetmeniz gerekir" ifadelerini kullandı.

Dilan Çıtak da paylaşımına "Uyan güzel kız seni yepyeni başlangıçlar bekliyor" yazarak dikkat çekti.

Cadde'de yer alan habere göre; son olarak spor çıkışı görüntülenen Dilan Çıtak, geçtiğimiz günlerde eşi Levent Dörter'le boşanacakları haberlerine ise yanıt verdi.