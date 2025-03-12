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2 yıl önce Levent Dörter ile evlenen Dilan Çıtak’tan boşanma sorusuna yanıt!

Babası İbrahim Tatlıses ile yaşadığı sorunlarla uzun süre konuşulan Dilan Çıtak, son günlerde boşanma haberleriyle gündem oldu. Çıtak ile 2 yıl önce evlendiği eşi Levent Dörter'in boşanacağı öne sürüldü. Spor salonundan çıkarken görüntülenen Çıtak, çıkan haberler hakkında konuştu.

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Giriş Tarihi :12 Mart 2025 , 09:15 Güncelleme Tarihi :12 Mart 2025 , 09:15
2 yıl önce Levent Dörter ile evlenen Dilan Çıtak’tan boşanma sorusuna yanıt!

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Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile 23 yıl sonra kabul ettiği kızı Dilan Çıtak, 2 yıl önce evlendiği Levent Dörter ile boşanacağı yönündeki iddialarla gündeme geldi.

2 yıl önce Levent Dörter ile evlenen Dilan Çıtak’tan boşanma sorusuna yanıt!

Geçen aylarda yaptığı paylaşımla taşındığını duyuran Çıtak, eşi Levent Dörter'in soyadını Instagram profilinden kaldırdı.

2 yıl önce Levent Dörter ile evlenen Dilan Çıtak’tan boşanma sorusuna yanıt!

Ünlü şarkıcıdan gelen peş peşe hamleler ise boşanma iddialarını güçlendirirken Çıtak, "Öyle bir şey yok!" açıklamasında bulundu.

2 yıl önce Levent Dörter ile evlenen Dilan Çıtak’tan boşanma sorusuna yanıt!

Ancak bu açıklamadan haftalar sonra Levent Dörter, "Sevdiğiniz birini bırakmak yapacağınız en zor şeydir ama aynı zamanda özgürleştiricidir" notuyla duygusal bir paylaşım yaparak kafa karıştırdı.

2 yıl önce Levent Dörter ile evlenen Dilan Çıtak’tan boşanma sorusuna yanıt!

Çıtak ile olan pozlarını silen Dörter, "Sevdiğiniz birini bırakmak yapacağınız en zor şeydir ama aynı zamanda özgürleştiricidir. Bu hayatın birçok acımasız paradoksundan biridir. Kendinizi gerçekten bulmak için bazı insanları kaybetmeniz gerekir" ifadelerini kullandı.

2 yıl önce Levent Dörter ile evlenen Dilan Çıtak’tan boşanma sorusuna yanıt!

Dilan Çıtak da paylaşımına "Uyan güzel kız seni yepyeni başlangıçlar bekliyor" yazarak dikkat çekti.

2 yıl önce Levent Dörter ile evlenen Dilan Çıtak’tan boşanma sorusuna yanıt!

Cadde'de yer alan habere göre; son olarak spor çıkışı görüntülenen Dilan Çıtak, geçtiğimiz günlerde eşi Levent Dörter'le boşanacakları haberlerine ise yanıt verdi.

2 yıl önce Levent Dörter ile evlenen Dilan Çıtak’tan boşanma sorusuna yanıt!

Şarkıcı, şunları söyledi: "Daha öncede, 'Hamileyim' diye haber çıkmıştı. Sosyal medyamda karnında kedi olan bir görsel paylaştım diye öyle düşünüp yazdılar.

2 yıl önce Levent Dörter ile evlenen Dilan Çıtak’tan boşanma sorusuna yanıt!

Hayvanları çok sevdiğim için paylaştığımı anlamadıkları için, bu soruya cevap bile vermeye gerek duymuyorum"

2 yıl önce Levent Dörter ile evlenen Dilan Çıtak’tan boşanma sorusuna yanıt!

Çıtak, yeni çıkardığı 'Güllere Sor Beni' şarkısından da olumlu tepkiler aldığını belirtti.

2 yıl önce Levent Dörter ile evlenen Dilan Çıtak’tan boşanma sorusuna yanıt!

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