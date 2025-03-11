Kanseri yenen Şimal’den yeni paylaşım! Sevenlerini korkuttu: 2 haftadır anca toparladım!

Kaynak: Sosyal medya Eski sağlığına kavuşan Şimal paylaşımında saçlarının uzadığını belirterek, "Rutin kontroller. Beyin MR'ı çektiriyoruz. Bu arada saçlarım gelmeye başladı ne diyorsunuz? Bir daha beni terk etmesinler inşallah" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Sosyal medya Şimal daha sonra ise verdiği kilolara dikkat çekerek "Evet siz söylemeden ben söyleyeyim 45 kg'a düştüm. Yiyorum ama merak etmeyin" demişti.

Kaynak: Sosyal medya YENİ PAYLAŞIM Bir süredir sosyal medyadan paylaşım yapmayan Şimal'in nerede olduğu merak ediliyordu. Şimal, Instagram'dan yayınladığı mesajla salgına yakalandığını duyurdu.

Kaynak: Sosyal medya Instagram hesabından bir fotoğrafını paylaşan Şimal "Salgın var. Fena hastaydım 2 haftadır anca toparladım. Çok dikkat edin" ifadelerini kullandı.