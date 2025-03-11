Kanseri yenen Şimal’den yeni paylaşım! Sevenlerini korkuttu: 2 haftadır anca toparladım!

2021 yılında meme kanserine yakalanan şarkıcı Şimal, kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gördükten sonra sağlığına kavuşmuştu.
2021 yılında meme kanserine yakalanan şarkıcı Şimal, kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gördükten sonra sağlığına kavuşmuştu.
Ancak meme kanserini yenen Şimal, rutin kontrolleri sırasında beyninde bir tümör olduğunu öğrenmişti. 38 yaşındaki şarkıcı, 17 Ocak'ta sekiz saat süren ciddi bir ameliyat geçirmişti.
Bu süreçte sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık takipçilerini bilgilendiren Şimal, sonunda mutlu haberi sevenlerine vermişti.
Eski sağlığına kavuşan Şimal paylaşımında saçlarının uzadığını belirterek, "Rutin kontroller. Beyin MR'ı çektiriyoruz. Bu arada saçlarım gelmeye başladı ne diyorsunuz? Bir daha beni terk etmesinler inşallah" ifadelerini kullanmıştı.
Şimal daha sonra ise verdiği kilolara dikkat çekerek "Evet siz söylemeden ben söyleyeyim 45 kg'a düştüm. Yiyorum ama merak etmeyin" demişti.
YENİ PAYLAŞIM
Bir süredir sosyal medyadan paylaşım yapmayan Şimal'in nerede olduğu merak ediliyordu. Şimal, Instagram'dan yayınladığı mesajla salgına yakalandığını duyurdu.
Instagram hesabından bir fotoğrafını paylaşan Şimal "Salgın var. Fena hastaydım 2 haftadır anca toparladım. Çok dikkat edin" ifadelerini kullandı.