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Kanseri yenen Şimal'den yeni paylaşım! Sevenlerini korkuttu: 2 haftadır anca toparladım!

2021 yılında meme kanserine yakalanana ve gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuşan Şimal, rutin kontrolleri sırasında beyninde bir tümör olduğunu öğrenmişti. Uzun bir süre tedavi gören ve geçtiğimiz aylarda tamamen sağlığına kavuştuğunun müjdesini veren Şimal, son paylaşımıyla sevenlerini korkuttu. Bir süredir sosyal medyadan paylaşım yapmayan Şimal, “2 haftadır anca toparladım” diyerek bunun nedenini açıkladı.

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Giriş Tarihi :11 Mart 2025 , 16:25 Güncelleme Tarihi :11 Mart 2025 , 16:25
Kanseri yenen Şimal’den yeni paylaşım! Sevenlerini korkuttu: 2 haftadır anca toparladım!

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2021 yılında meme kanserine yakalanan şarkıcı Şimal, kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gördükten sonra sağlığına kavuşmuştu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Ancak meme kanserini yenen Şimal, rutin kontrolleri sırasında beyninde bir tümör olduğunu öğrenmişti. 38 yaşındaki şarkıcı, 17 Ocak'ta sekiz saat süren ciddi bir ameliyat geçirmişti.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Bu süreçte sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık takipçilerini bilgilendiren Şimal, sonunda mutlu haberi sevenlerine vermişti.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Eski sağlığına kavuşan Şimal paylaşımında saçlarının uzadığını belirterek, "Rutin kontroller. Beyin MR'ı çektiriyoruz. Bu arada saçlarım gelmeye başladı ne diyorsunuz? Bir daha beni terk etmesinler inşallah" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Şimal daha sonra ise verdiği kilolara dikkat çekerek "Evet siz söylemeden ben söyleyeyim 45 kg'a düştüm. Yiyorum ama merak etmeyin" demişti.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

YENİ PAYLAŞIM

Bir süredir sosyal medyadan paylaşım yapmayan Şimal'in nerede olduğu merak ediliyordu. Şimal, Instagram'dan yayınladığı mesajla salgına yakalandığını duyurdu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Instagram hesabından bir fotoğrafını paylaşan Şimal "Salgın var. Fena hastaydım 2 haftadır anca toparladım. Çok dikkat edin" ifadelerini kullandı.

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