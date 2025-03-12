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Meriç Aral hamilelik iddialarını doğruladı! Bebeğinin cinsiyetini ilk kez açıkladı

Meslektaşı Serkan Keskin ile mutlu bir evlilik sürdüren Meriç Aral’ın hamile olduğu ve bu nedenle rol aldığı diziden ayrıldığı öne sürülmüştü. Hamilelik iddialarını doğrulayan ünlü oyuncu, bebeğinin cinsiyetini ilk kez açıkladı.

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Giriş Tarihi :12 Mart 2025 , 10:42 Güncelleme Tarihi :12 Mart 2025 , 10:47
Meriç Aral hamilelik iddialarını doğruladı! Bebeğinin cinsiyetini ilk kez açıkladı

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Ünlü oyuncu Meriç Aral, Eylül 2024'te meslektaşı Serkan Keskin ile nikah masasına oturdu. Geçen günlerde Aral'ın hamile olduğu ve bu nedenle rol aldığı diziden ayrıldığı ileri sürüldü.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Ünlü oyuncu konuyla ilgili suskunluğunu bozdu. Gazete Magazin'de yer alan habere göre; Aral, hamile iddialarını doğruladı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Aral, "İyi geçiyor, dinleniyorum bu aralar. Setim bitti, senaryo gereği diziden ayrıldım, hamilelikle denk geldi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

BEBEĞİNİN CİNSİYETİNİ AÇIKLADI

"Tamamen sağlıklı olsun tek temennimiz bu" diyen Meriç Aral, bebeğinin cinsiyetini de açıkladı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

"Erkek olacağını öğrendik" diye mutluluğunu paylaşan ünlü oyuncu, isim üzerine düşündüklerini söyledi.

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