Meriç Aral hamilelik iddialarını doğruladı! Bebeğinin cinsiyetini ilk kez açıkladı

Ünlü oyuncu Meriç Aral, Eylül 2024'te meslektaşı Serkan Keskin ile nikah masasına oturdu. Geçen günlerde Aral'ın hamile olduğu ve bu nedenle rol aldığı diziden ayrıldığı ileri sürüldü.
Ünlü oyuncu Meriç Aral, Eylül 2024'te meslektaşı Serkan Keskin ile nikah masasına oturdu. Geçen günlerde Aral'ın hamile olduğu ve bu nedenle rol aldığı diziden ayrıldığı ileri sürüldü.
Ünlü oyuncu konuyla ilgili suskunluğunu bozdu. Gazete Magazin'de yer alan habere göre; Aral, hamile iddialarını doğruladı.
Aral, "İyi geçiyor, dinleniyorum bu aralar. Setim bitti, senaryo gereği diziden ayrıldım, hamilelikle denk geldi" ifadelerini kullandı.
BEBEĞİNİN CİNSİYETİNİ AÇIKLADI
"Tamamen sağlıklı olsun tek temennimiz bu" diyen Meriç Aral, bebeğinin cinsiyetini de açıkladı.
"Erkek olacağını öğrendik" diye mutluluğunu paylaşan ünlü oyuncu, isim üzerine düşündüklerini söyledi.