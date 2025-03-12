Kuruluş Osman’ın Esenbike’si Ayça İnci Yeşilçam yıldızının torunu çıktı! Kardeşi ve halası da çok ünlü...

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'a Moğol Hükümdarı Olcayto'nun kızı Esenbike karakteriyle dahil olan Ayça İnci'nin hayatı merak konusu oldu.
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'a Moğol Hükümdarı Olcayto'nun kızı Esenbike karakteriyle dahil olan Ayça İnci'nin hayatı merak konusu oldu.
Ayça İnci Kimdir?
30 Nisan 1978 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Ayça İnci, oyunculuk kariyerine genç yaşlarda adım attı. Oyunculuğa lise yıllarında reklam filmleri ve müzik kliplerinde rol alarak başlayan İnci, 16 yaşındayken Kartal Tibet'in yönettiği Borsa dizisiyle ekranlara adım attı.
Üniversite döneminde resim eğitimi almak isterken fikir değiştirerek oyunculuğa yönelen İnci, 1997 yılında Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda kurs aldı. Daha sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde dört yıl boyunca sinema, müzikal ve tiyatro eğitimi gördü.
Sanat kariyerinde Uğur Yücel ile tanışması dönüm noktası oldu ve Alacakaranlık dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
Birçok önemli projede rol alan ünlü oyuncunun ailesi de dikkat çekti.
İnci'nin Yeşilçam yıldızının torunu olduğu öğrenilirken ünlü ismin kardeşi ve halası da kendisi gibi oyuncu çıktı.
AYÇA İNCİ'NİN DEDESİ BİLAL İNCİ
Yeşilçam'da hayat verdiği 'kötü' karakterlerle tanınan emektar oyuncu Bilal İnci, 15 Ekim 2005 tarihinde aramızdan ayrıldı.
ELİF İNCİ
Elif İnci, Selvi Boylum Al Yazmalım filminde Türkan Şoray'ın canlandırdığı Asya karakterinin oğlu Samet rolüyle kamera karşısına geçerek küçük yaşta sinemayla tanıştı.
Oyunculuk kariyerine devam eden Elif İnci, şimdilerde ATV'nin sevilen dizisi Zembilli'de rol alıyor.
KARDEŞİ BAKIN KİM!
Ayça İnci'nin dedesi ve halası gibi kardeşi de ünlü bir oyuncu çıktı. İşte Ayça İnci başta olmak üzere ünlülerin kardeşleri...
Burak Özçivit ve kardeşi Burçun Özçivit
Özge Törer ve kardeşi
İpek Filiz Yazıcı ve kardeşi Duru Yazıcı
Hülya Avşar ve kardeşi Helin Avşar
Çağla Şıkel ve kardeşi Berna Şıkel
Engin Akyürek ve kardeşi Eren Akürek
Nurgül Yeşilçay ve kardeşi