PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Kuruluş Osman’ın Esenbike’si Ayça İnci Yeşilçam yıldızının torunu çıktı! Kardeşi ve halası da çok ünlü...

Ünlü oyuncu Ayça İnci, ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'a Moğol Hükümdarı Olcayto'nun kızı Esenbike karakteriyle dahil oldu. Yeni bölüm öncesi yayınlanana fragmanlarda dikkat çeken ünlü oyuncunun hayatı da merak edildi. 46 yaşındaki Ayça İnci'nin özellikle ailesi dikkat çekti. İnci'nin Yeşilçam yıldızının torunu olduğu öğrenilirken ünlü ismin kardeşi ve halası da kendisi gibi oyuncu çıktı. İşte Ayça İnci'nin "Maaile oyuncular" dedirten ailesi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Mart 2025 , 10:05 Güncelleme Tarihi :12 Mart 2025 , 10:47
Kuruluş Osman’ın Esenbike’si Ayça İnci Yeşilçam yıldızının torunu çıktı! Kardeşi ve halası da çok ünlü...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'a Moğol Hükümdarı Olcayto'nun kızı Esenbike karakteriyle dahil olan Ayça İnci'nin hayatı merak konusu oldu.

Kuruluş Osman’ın Esenbike’si Ayça İnci Yeşilçam yıldızının torunu çıktı! Kardeşi ve halası da çok ünlü...

Ayça İnci Kimdir?

30 Nisan 1978 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Ayça İnci, oyunculuk kariyerine genç yaşlarda adım attı. Oyunculuğa lise yıllarında reklam filmleri ve müzik kliplerinde rol alarak başlayan İnci, 16 yaşındayken Kartal Tibet'in yönettiği Borsa dizisiyle ekranlara adım attı.

Kuruluş Osman’ın Esenbike’si Ayça İnci Yeşilçam yıldızının torunu çıktı! Kardeşi ve halası da çok ünlü...

Üniversite döneminde resim eğitimi almak isterken fikir değiştirerek oyunculuğa yönelen İnci, 1997 yılında Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda kurs aldı. Daha sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde dört yıl boyunca sinema, müzikal ve tiyatro eğitimi gördü.

Kuruluş Osman’ın Esenbike’si Ayça İnci Yeşilçam yıldızının torunu çıktı! Kardeşi ve halası da çok ünlü...

Sanat kariyerinde Uğur Yücel ile tanışması dönüm noktası oldu ve Alacakaranlık dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Kuruluş Osman’ın Esenbike’si Ayça İnci Yeşilçam yıldızının torunu çıktı! Kardeşi ve halası da çok ünlü...

Birçok önemli projede rol alan ünlü oyuncunun ailesi de dikkat çekti.

Kuruluş Osman’ın Esenbike’si Ayça İnci Yeşilçam yıldızının torunu çıktı! Kardeşi ve halası da çok ünlü...

İnci'nin Yeşilçam yıldızının torunu olduğu öğrenilirken ünlü ismin kardeşi ve halası da kendisi gibi oyuncu çıktı.

Kuruluş Osman’ın Esenbike’si Ayça İnci Yeşilçam yıldızının torunu çıktı! Kardeşi ve halası da çok ünlü...

AYÇA İNCİ'NİN DEDESİ BİLAL İNCİ

Yeşilçam'da hayat verdiği 'kötü' karakterlerle tanınan emektar oyuncu Bilal İnci, 15 Ekim 2005 tarihinde aramızdan ayrıldı.

Kuruluş Osman’ın Esenbike’si Ayça İnci Yeşilçam yıldızının torunu çıktı! Kardeşi ve halası da çok ünlü...

ELİF İNCİ

Elif İnci, Selvi Boylum Al Yazmalım filminde Türkan Şoray'ın canlandırdığı Asya karakterinin oğlu Samet rolüyle kamera karşısına geçerek küçük yaşta sinemayla tanıştı.

Kuruluş Osman’ın Esenbike’si Ayça İnci Yeşilçam yıldızının torunu çıktı! Kardeşi ve halası da çok ünlü...

Oyunculuk kariyerine devam eden Elif İnci, şimdilerde ATV'nin sevilen dizisi Zembilli'de rol alıyor.

Kuruluş Osman’ın Esenbike’si Ayça İnci Yeşilçam yıldızının torunu çıktı! Kardeşi ve halası da çok ünlü...

KARDEŞİ BAKIN KİM!

Ayça İnci'nin dedesi ve halası gibi kardeşi de ünlü bir oyuncu çıktı. İşte Ayça İnci başta olmak üzere ünlülerin kardeşleri...

Kuruluş Osman’ın Esenbike’si Ayça İnci Yeşilçam yıldızının torunu çıktı! Kardeşi ve halası da çok ünlü...

Burak Özçivit ve kardeşi Burçun Özçivit

Kuruluş Osman’ın Esenbike’si Ayça İnci Yeşilçam yıldızının torunu çıktı! Kardeşi ve halası da çok ünlü...

Özge Törer ve kardeşi

Kuruluş Osman’ın Esenbike’si Ayça İnci Yeşilçam yıldızının torunu çıktı! Kardeşi ve halası da çok ünlü...

İpek Filiz Yazıcı ve kardeşi Duru Yazıcı

Kuruluş Osman’ın Esenbike’si Ayça İnci Yeşilçam yıldızının torunu çıktı! Kardeşi ve halası da çok ünlü...

Rıza Kocaoğlu ve kardeşi Gözde Kocaoğlu

Kuruluş Osman’ın Esenbike’si Ayça İnci Yeşilçam yıldızının torunu çıktı! Kardeşi ve halası da çok ünlü...

Naz Elmas ve kardeşi Açelya Elmas

Kuruluş Osman’ın Esenbike’si Ayça İnci Yeşilçam yıldızının torunu çıktı! Kardeşi ve halası da çok ünlü...

Barış Arduç ve kardeşleri

Kuruluş Osman’ın Esenbike’si Ayça İnci Yeşilçam yıldızının torunu çıktı! Kardeşi ve halası da çok ünlü...

AYÇA İNCİ

Kuruluş Osman’ın Esenbike’si Ayça İnci Yeşilçam yıldızının torunu çıktı! Kardeşi ve halası da çok ünlü...

AYÇA İNCİ VE KARDEŞİ AYÇİN İNCİ

Kuruluş Osman’ın Esenbike’si Ayça İnci Yeşilçam yıldızının torunu çıktı! Kardeşi ve halası da çok ünlü...

AYÇA İNCİ VE KARDEŞİ AYÇİN İNCİ

Kuruluş Osman’ın Esenbike’si Ayça İnci Yeşilçam yıldızının torunu çıktı! Kardeşi ve halası da çok ünlü...

AYÇA İNCİ VE KARDEŞİ AYÇİN İNCİ

Kuruluş Osman’ın Esenbike’si Ayça İnci Yeşilçam yıldızının torunu çıktı! Kardeşi ve halası da çok ünlü...

Gürkan Uygun ve kardeşi Volkan Uygun

Kuruluş Osman’ın Esenbike’si Ayça İnci Yeşilçam yıldızının torunu çıktı! Kardeşi ve halası da çok ünlü...

Miray Daner ve ablası İpek Daner

Kuruluş Osman’ın Esenbike’si Ayça İnci Yeşilçam yıldızının torunu çıktı! Kardeşi ve halası da çok ünlü...

Burcu Biricik ve kardeşi Bekir Biricik

Kuruluş Osman’ın Esenbike’si Ayça İnci Yeşilçam yıldızının torunu çıktı! Kardeşi ve halası da çok ünlü...

Hülya Avşar ve kardeşi Helin Avşar

Kuruluş Osman’ın Esenbike’si Ayça İnci Yeşilçam yıldızının torunu çıktı! Kardeşi ve halası da çok ünlü...

Çağla Şıkel ve kardeşi Berna Şıkel

Kuruluş Osman’ın Esenbike’si Ayça İnci Yeşilçam yıldızının torunu çıktı! Kardeşi ve halası da çok ünlü...

Engin Akyürek ve kardeşi Eren Akürek

Kuruluş Osman’ın Esenbike’si Ayça İnci Yeşilçam yıldızının torunu çıktı! Kardeşi ve halası da çok ünlü...

Nurgül Yeşilçay ve kardeşi

Kuruluş Osman’ın Esenbike’si Ayça İnci Yeşilçam yıldızının torunu çıktı! Kardeşi ve halası da çok ünlü...

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ankara Suriye ile YPG-SDG arasındaki imzaya nasıl bakıyor? Mehmetçik Suriye’de kalmaya devam edecek
CHP kurultayına tele-dizayn! Takvim yazdı CHP’ye yakın isim bombanın pimini çekti... Delegelere verilen 1200 lüks telefonu Medya AŞ ödedi
Takas Bank
Ece Gürel neyin kurbanı oldu? TAKVİM cadı kazanına el attı: Gözler şarlatanlara çevrildi!
CHP’li belediyelere DHKP-C soruşturması! Terör örgütüne ihalelerle para akışı... İmamoğlu’nun en yakını ve çok sayıda kişi gözaltında
Fenerbahçe’den dev transfer! Aynı takımdan 2 imza
USAID’de delil yok etme mesaisi! CIA’in kara kutusuna emir geldi: Belgeleri tek tek yakıyorlar
Milyonlara ikramiye zamanı: Emekliler dikkat! Kim, ne kadar alacak? TAKVİM merak edilen tüm detayları açıklıyor
İstanbul’da yağmurla birlikte çöl tozu alarmı: Meteoroloji saat verdi! Göz, cilt ve solunumu etkileyecek
Ukrayna’da 30 gün ateşkes! Kiev Hazırız dedi: Top Rusya’da
Galatasaray’dan sürpriz transfer! Rota değişti
Ölümden dönmüşlerdi! Vuslat Doğan Sabancı affetmedi! Ali Sabancı ile boşanıyorlar
Başkan Erdoğan’dan Şam-YPG mutabakatı açıklaması: Kazanan Suriye olacak
Sözde büyücüler tespit edildi! Fiyatları şoke etti! Akılalmaz yöntemleri deşifre oldu! Korkunç sözler...
Ekrem İmamoğlu yatay geçişte usulsüzlük iddialarına cevap veremedi!
Pezeşkiyan’dan Trump’a rest: Ne istersen onu yap! Tehdit altında müzakere yok
Trabzonspor’da Fatih Tekke dönemi! İşte ilk sözler
Tantunide eşek eti skandalı! Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni tağşiş listesinde yok yok
CHP’li belediyelere DHKP-C soruşturması! Kim bu Kazova Tekstil?
Kuruluş Osman’ın Esenbike’si Ayça İnci Yeşilçam yıldızının torunu çıktı! Kardeşi ve halası da çok ünlü...