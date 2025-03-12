Beste Açar yeni sevgilisiyle babası Kayahan’ın mezarını ziyaret etti!

Kayahan'ın kızı Beste Açar, ilk evliliğini Tayfun Duygulu ile yaptı ancak ikili bir yıl sonra boşandı.
Kayahan'ın kızı Beste Açar, ilk evliliğini Tayfun Duygulu ile yaptı ancak ikili bir yıl sonra boşandı.
Boşanmanın ardından Onur Berberoğlu ile nikah masasına oturan Açar'ın bir evladı oldu.
Bu evliliği bittikten sonra 2011 yılında Engin Havaron dünyaevine girdi ve ikinci çocuğunu kucağına aldı.
2022'de ise Evren Bölek ile evlenen Beste Açar, yaşadığı maddi sıkıntılarla gündeme geldi. Öyle ki Açar, eski eşinden kalan evini bile satmak zorunda kaldı.
Evliliğindeki sorunları aşamayan çift bir süre sonra evlerini ayırdı. Bölek'in telefonuna 'casus' programı yükleyen Açar, bunun üzerine bir de aldatıldığını öğrendi.
SEVGİLİSİNİ BABASININ MEZARINA GÖTÜRDÜ
Boşanmasının ardından şimdi de İsmail Aslan ile yeni bir aşka yelken açan Beste Açar, önceki gün yeni sevgilisini babası Kayahan'ın Kanlıca'daki mezarına ziyarete götürdü.
Açar, o anları sosyal medya hesabından 'Geldik' notuyla paylaştı.