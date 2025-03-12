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Beste Açar yeni sevgilisiyle babası Kayahan'ın mezarını ziyaret etti!

2015'te hayatını kaybeden müzisyen Kayahan'ın kızı Beste Açar, Evren Bölek ile yollarını ayırmasının ardından yeni bir aşka yelken açtı. Yeni sevgilisiyle babasının mezarına giden Açar, o anları sosyal medya hesabında paylaştı.

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Giriş Tarihi :12 Mart 2025 , 11:13 Güncelleme Tarihi :12 Mart 2025 , 11:13
Beste Açar yeni sevgilisiyle babası Kayahan’ın mezarını ziyaret etti!

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Kayahan'ın kızı Beste Açar, ilk evliliğini Tayfun Duygulu ile yaptı ancak ikili bir yıl sonra boşandı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Boşanmanın ardından Onur Berberoğlu ile nikah masasına oturan Açar'ın bir evladı oldu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Bu evliliği bittikten sonra 2011 yılında Engin Havaron dünyaevine girdi ve ikinci çocuğunu kucağına aldı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

2022'de ise Evren Bölek ile evlenen Beste Açar, yaşadığı maddi sıkıntılarla gündeme geldi. Öyle ki Açar, eski eşinden kalan evini bile satmak zorunda kaldı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Evliliğindeki sorunları aşamayan çift bir süre sonra evlerini ayırdı. Bölek'in telefonuna 'casus' programı yükleyen Açar, bunun üzerine bir de aldatıldığını öğrendi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

SEVGİLİSİNİ BABASININ MEZARINA GÖTÜRDÜ

Boşanmasının ardından şimdi de İsmail Aslan ile yeni bir aşka yelken açan Beste Açar, önceki gün yeni sevgilisini babası Kayahan'ın Kanlıca'daki mezarına ziyarete götürdü.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Açar, o anları sosyal medya hesabından 'Geldik' notuyla paylaştı.

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