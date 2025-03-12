Beste Açar yeni sevgilisiyle babası Kayahan’ın mezarını ziyaret etti!

Kaynak: Sosyal medya 2022'de ise Evren Bölek ile evlenen Beste Açar, yaşadığı maddi sıkıntılarla gündeme geldi. Öyle ki Açar, eski eşinden kalan evini bile satmak zorunda kaldı.

Kaynak: Sosyal medya Evliliğindeki sorunları aşamayan çift bir süre sonra evlerini ayırdı. Bölek'in telefonuna 'casus' programı yükleyen Açar, bunun üzerine bir de aldatıldığını öğrendi.

Kaynak: Sosyal medya SEVGİLİSİNİ BABASININ MEZARINA GÖTÜRDÜ Boşanmasının ardından şimdi de İsmail Aslan ile yeni bir aşka yelken açan Beste Açar, önceki gün yeni sevgilisini babası Kayahan'ın Kanlıca'daki mezarına ziyarete götürdü.

Kaynak: Sosyal medya Açar, o anları sosyal medya hesabından 'Geldik' notuyla paylaştı.