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Kıvanç Tatlıtuğ ilk kez açıkladı! Oyuncu olmasaydı bakın hangi mesleği tercih edermiş...

Başak Dizer ile 2016 senesinde dünyaevine giren ve bu evlilikten Kurt Efe adında bir oğlu olan Kıvanç Tatlıtuğ, kariyeri ve özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, şimdi ise açıklamalarıyla gündem oldu. Tatlıtuğ, oyuncu olmasaydı hangi mesleği yapacağını ilk kez açıkladı. İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un o açıklaması...

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Giriş Tarihi :12 Mart 2025 , 12:28 Güncelleme Tarihi :12 Mart 2025 , 12:54
Kıvanç Tatlıtuğ ilk kez açıkladı! Oyuncu olmasaydı bakın hangi mesleği tercih edermiş...

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Aşk-ı Memnu, Kuzey Güney, Gümüş, Aile gibi dizilerde rol alan Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 senesinde Başak Dizer ile evlendi. Ünlü oyuncu, oğlu Kurt Efe'nin dünyaya gelmesiyle ise ilk kez babalık heyecanını yaşadı.

Kıvanç Tatlıtuğ ilk kez açıkladı! Oyuncu olmasaydı bakın hangi mesleği tercih edermiş...

Kariyeri ve özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu, bu kez açıklamalarıyla gündeme geldi. Tatlıtuğ'un katıldığı bir yayında yaptığı açıklamalar ise büyük ilgi uyandırdı.

Kıvanç Tatlıtuğ ilk kez açıkladı! Oyuncu olmasaydı bakın hangi mesleği tercih edermiş...

Sinema ve televizyona gönül verdiğini söyleyen ünlü oyuncu, eğer bu mesleği yapmıyor olsaydı hangi mesleği yapacağını açıkladı.

Kıvanç Tatlıtuğ ilk kez açıkladı! Oyuncu olmasaydı bakın hangi mesleği tercih edermiş...

Hobi olarak aşçılıkla ve motor sporlarıyla ilgilendiğini dile getiren Kıvanç Tatlıtuğ, "Müsabaka sporlarıyla ilgilenirdim" ifadelerini kullandı.

Kıvanç Tatlıtuğ ilk kez açıkladı! Oyuncu olmasaydı bakın hangi mesleği tercih edermiş...

Ünlü oyuncu, "Herhangi bir dalı olabilir ama motor sporları çok daha yakın geliyor bana. Ve yemek en büyük tutkularımdan bir tanesi, yani aşçı olabilirdim" dedi.

Kıvanç Tatlıtuğ ilk kez açıkladı! Oyuncu olmasaydı bakın hangi mesleği tercih edermiş...

Öte yandan Tatlıtuğ, "Beni tanıyan yakın çevrem bilir. Kendimin dışında etrafımla çok fazla ilgilenen bir insan olmadım" diyerek kendini anlattı.

Kıvanç Tatlıtuğ ilk kez açıkladı! Oyuncu olmasaydı bakın hangi mesleği tercih edermiş...

Tatlıtuğ sözlerine şöyle devam etti: "Ben her zaman önümdeki tabağı yedim. Önümdeki tabağa odaklandım. Herkesin de önünden yemesi gerektiğine inanan bir adamım"

Kıvanç Tatlıtuğ ilk kez açıkladı! Oyuncu olmasaydı bakın hangi mesleği tercih edermiş...

Başarısının sırrını da açıklayan oyuncu, "Herkes önündeki yemeği yemeli. Başka birisinin tabağına baktığın zaman önündeki lezzet kaçıyor. Bu motivasyonum beni hep kendimle yarıştırdı" şeklinde konuştu.

Kıvanç Tatlıtuğ ilk kez açıkladı! Oyuncu olmasaydı bakın hangi mesleği tercih edermiş...

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