Kıvanç Tatlıtuğ ilk kez açıkladı! Oyuncu olmasaydı bakın hangi mesleği tercih edermiş...

Hobi olarak aşçılıkla ve motor sporlarıyla ilgilendiğini dile getiren Kıvanç Tatlıtuğ, "Müsabaka sporlarıyla ilgilenirdim" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu, "Herhangi bir dalı olabilir ama motor sporları çok daha yakın geliyor bana. Ve yemek en büyük tutkularımdan bir tanesi, yani aşçı olabilirdim" dedi.

Öte yandan Tatlıtuğ, "Beni tanıyan yakın çevrem bilir. Kendimin dışında etrafımla çok fazla ilgilenen bir insan olmadım" diyerek kendini anlattı.

Tatlıtuğ sözlerine şöyle devam etti: "Ben her zaman önümdeki tabağı yedim. Önümdeki tabağa odaklandım. Herkesin de önünden yemesi gerektiğine inanan bir adamım"

Başarısının sırrını da açıklayan oyuncu, "Herkes önündeki yemeği yemeli. Başka birisinin tabağına baktığın zaman önündeki lezzet kaçıyor. Bu motivasyonum beni hep kendimle yarıştırdı" şeklinde konuştu.