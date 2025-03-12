Estetik sorusuna kızan Hande Erçel’den güzellik itirafı geldi! “Beğenmediğim yerlerim var” deyip açıkladı

Muhabirlerin "Estetikleriniz çok konuşuluyor, çok mu yaptırdınız?" sorusuna sinirlenerek "Yapmayın Allah aşkına ya! Bu nasıl saçma soru! Ne güzel sohbet ediyorduk" yanıtını vermişti.

2. Sayfa'da yer alan habere göre; Hande Erçel'e bu kez "Güzelliğiniz çok konuşuluyor. Hande Erçel'in kendinde beğenmediği, değiştirmek istediği bir şey var mı" sorusu yöneltildi.

Ünlü oyuncu söz konusu soruya gülümseyerek "Değiştirmek istediğim var tabi ki. Çok şey var ama özel spesifik bir şey söylemeyeyim ki başlık olmasın" karşılığını verdi.

''HER ŞEY YOLUNDA'' Sevgilisi Hakan Sabancı ile ilgili sorulara da "Her şey yolunda. O Şampiyonlar Ligi'ni izliyor. Kız kıza yemekteyiz" şeklinde cevap verdi.

Yeni projeleri hakkında da konuşan Hande Erçel, "Nisan mayıs, tam olarak tarihi bilmiyorum, yakında film yayına girecek. Onun dışında da var, bir filme başlayacağım. Ondan sonra da var duyarsınız zaten" ifadelerini kullandı.