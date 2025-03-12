SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Estetik sorusuna kızan Hande Erçel’den güzellik itirafı geldi! “Beğenmediğim yerlerim var” deyip açıkladı

Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel, kariyeri ve özel hayatının yanı sıra geçirdiği estetik operasyonlarıyla da sık sık adından söz ettirdi. Attığı her adımla dikkat çeken Erçel, bu kez güzellik itirafıyla gündem oldu. Önceki akşam görüntülenen Erçel, "Beğenmediğim yerlerim var" ifadelerini kullandı. İşte Hande Erçel'in o açıklamaları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Mart 2025 , 11:33 Güncelleme Tarihi :12 Mart 2025 , 11:44
Estetik sorusuna kızan Hande Erçel’den güzellik itirafı geldi! Beğenmediğim yerlerim var deyip açıkladı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ünlü oyuncu Hande Erçel, kariyeri ve aşk hayatının yanı sıra yıllar içinde yaptırdığı estetik ameliyatlarla da sık sık gündem olmuştu.

Estetik sorusuna kızan Hande Erçel’den güzellik itirafı geldi! Beğenmediğim yerlerim var deyip açıkladı

Uzun süredir Hakan Sabancı ile aşk yaşayan ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda muhabirlerle sohbeti sırasında gerginlik yaşamıştı.

Estetik sorusuna kızan Hande Erçel’den güzellik itirafı geldi! Beğenmediğim yerlerim var deyip açıkladı

Doğum gününü arkadaşlarıyla birlikte kutlayan Erçel, mekan çıkışı soruları yanıtlamıştı. "Yeni yaşımı kutladım" diyen Hande Erçel, "Bu özel günümde dostlarımla yeni yaşımı kutladık. Yeni yaşımda sağlık, huzur, mutluluk ve bol bol proje olsun inşallah" diye konuşmuştu.

Estetik sorusuna kızan Hande Erçel’den güzellik itirafı geldi! Beğenmediğim yerlerim var deyip açıkladı

Muhabirlerin "Estetikleriniz çok konuşuluyor, çok mu yaptırdınız?" sorusuna sinirlenerek "Yapmayın Allah aşkına ya! Bu nasıl saçma soru! Ne güzel sohbet ediyorduk" yanıtını vermişti.

Estetik sorusuna kızan Hande Erçel’den güzellik itirafı geldi! Beğenmediğim yerlerim var deyip açıkladı

2. Sayfa'da yer alan habere göre; Hande Erçel'e bu kez "Güzelliğiniz çok konuşuluyor. Hande Erçel'in kendinde beğenmediği, değiştirmek istediği bir şey var mı" sorusu yöneltildi.

Estetik sorusuna kızan Hande Erçel’den güzellik itirafı geldi! Beğenmediğim yerlerim var deyip açıkladı

Ünlü oyuncu söz konusu soruya gülümseyerek "Değiştirmek istediğim var tabi ki. Çok şey var ama özel spesifik bir şey söylemeyeyim ki başlık olmasın" karşılığını verdi.

Estetik sorusuna kızan Hande Erçel’den güzellik itirafı geldi! Beğenmediğim yerlerim var deyip açıkladı

''HER ŞEY YOLUNDA''

Sevgilisi Hakan Sabancı ile ilgili sorulara da "Her şey yolunda. O Şampiyonlar Ligi'ni izliyor. Kız kıza yemekteyiz" şeklinde cevap verdi.

Estetik sorusuna kızan Hande Erçel’den güzellik itirafı geldi! Beğenmediğim yerlerim var deyip açıkladı

Yeni projeleri hakkında da konuşan Hande Erçel, "Nisan mayıs, tam olarak tarihi bilmiyorum, yakında film yayına girecek. Onun dışında da var, bir filme başlayacağım. Ondan sonra da var duyarsınız zaten" ifadelerini kullandı.

Estetik sorusuna kızan Hande Erçel’den güzellik itirafı geldi! Beğenmediğim yerlerim var deyip açıkladı

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İmamoğlu’nun ANAP torpilli yapay geçişinde usulsüzlük sanılandan daha büyük! Dekan istifa etti... Tipeksle isim silip yenileri yazılmış
Ankara Suriye ile YPG-SDG arasındaki imzaya nasıl bakıyor? Mehmetçik Suriye’de kalmaya devam edecek
Takas Bank
Elektrikli taşıt kredilerinde yeni dönem! BDDK açıkladı: Tutarlar değişti
CHP kurultayına tele-dizayn! Takvim yazdı CHP’ye yakın isim bombanın pimini çekti... Delegelere verilen 1200 lüks telefonu Medya AŞ ödedi
Ece Gürel’in eşi Sezer Gürel Müge Anlı’da! Cadılık iddialarına yanıt verdi! Telefonu açıldı mı?
Ece Gürel neyin kurbanı oldu? TAKVİM cadı kazanına el attı: Gözler şarlatanlara çevrildi!
CHP’li belediyelere DHKP-C soruşturması! Terör örgütüne ihalelerle para akışı... İmamoğlu’nun en yakını ve çok sayıda kişi gözaltında
Fenerbahçe’den dev transfer! Aynı takımdan 2 imza
USAID’de delil yok etme mesaisi! CIA’in kara kutusuna emir geldi: Belgeleri tek tek yakıyorlar
Milyonlara ikramiye zamanı: Emekliler dikkat! Kim, ne kadar alacak? TAKVİM merak edilen tüm detayları açıklıyor
İstanbul’da yağmurla birlikte çöl tozu alarmı: Meteoroloji saat verdi! Göz, cilt ve solunumu etkileyecek
Ukrayna’da 30 gün ateşkes! Kiev Hazırız dedi: Top Rusya’da
Galatasaray’dan sürpriz transfer! Rota değişti
Ölümden dönmüşlerdi! Vuslat Doğan Sabancı affetmedi! Ali Sabancı ile boşanıyorlar
Başkan Erdoğan’dan Şam-YPG mutabakatı açıklaması: Kazanan Suriye olacak
Sözde büyücüler tespit edildi! Fiyatları şoke etti! Akılalmaz yöntemleri deşifre oldu! Korkunç sözler...
Ekrem İmamoğlu yatay geçişte usulsüzlük iddialarına cevap veremedi!
Tantunide eşek eti skandalı! Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni tağşiş listesinde yok yok
Kuruluş Osman’ın Esenbike’si Ayça İnci Yeşilçam yıldızının torunu çıktı! Kardeşi ve halası da çok ünlü...