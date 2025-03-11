Pelin Akil ve Anıl Altan boşanıyor mu? 9 yıllık evliliğin bitme nedeni...

Pelin Akil ve Anıl Altan çifti 2016 yılında dünyaevine girdi. Ünlü çiftin 2019 senesinde Lina ve Alin adlarında ikizleri oldu.
Pelin Akil ve Anıl Altan çifti 2016 yılında dünyaevine girdi. Ünlü çiftin 2019 senesinde Lina ve Alin adlarında ikizleri oldu.
Sosyal medya paylaşımlarında sık sık aile paylaşımlarında bulunan ünlü çiftin bir süre önce boşanacakları iddia edildi. Çiftin evleri ayırdığı haberleri kulaktan kulağa yayıldı.
Geçtiğimiz günlerde bir etkinlikte görüntülenen çift, 'Ayrılık' sorusuna ise net bir yanıt vermekten kaçındı.
Pelin Akil ve Anıl Altan, ayrılık nedenleriyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Gel Konuşalım programında Mehmet Üstündağ, çiftin evliliğiyle ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
AYRILIK NEDENİ ORTAYA ÇIKTI
Üstündağ, basında çıkan boşanma haberleri ile ilgili şunları söyledi: "Pelin Akil ve Anıl Altan kesin ve kesin boşanma kararı alınmış. Bir ay önce evlerini ayırmışlardı.
Yakın çevresinden edindiğim bilgilere göre konuşuyorum, neden böyle bir karar aldılar diye sorduğumda çok ilginç bir cevap aldım: Tahammülsüzlük.
Aldatma ya da herhangi bir durum yok. Altını çiziyorum aldatma yok. 4 kişi bana bu cevabı verdi. Çok yakın dostlarıyla konuşarak bilgi alışverişi yapıyorlarmış, boşanma süreciyle ilgili"