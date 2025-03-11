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Pelin Akil ve Anıl Altan boşanıyor mu? 9 yıllık evliliğin bitme nedeni...

2016 yılında dünyaevine giren Pelin Akil ile Anıl Altan’ın bu evlilikten Alin ve Lina adlarında ikiz kızları oldu. Sosyal medya paylaşımlarında sık sık aile paylaşımlarında bulunan ünlü çiftin bir süre önce boşanacakları iddia edildi. Evleri de ayırdıkları öne sürülen Pelin Akil ve Anıl Altan, ayrılık nedenleriyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :11 Mart 2025 , 12:36 Güncelleme Tarihi :11 Mart 2025 , 12:36
Pelin Akil ve Anıl Altan boşanıyor mu? 9 yıllık evliliğin bitme nedeni...

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Pelin Akil ve Anıl Altan çifti 2016 yılında dünyaevine girdi. Ünlü çiftin 2019 senesinde Lina ve Alin adlarında ikizleri oldu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Sosyal medya paylaşımlarında sık sık aile paylaşımlarında bulunan ünlü çiftin bir süre önce boşanacakları iddia edildi. Çiftin evleri ayırdığı haberleri kulaktan kulağa yayıldı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Geçtiğimiz günlerde bir etkinlikte görüntülenen çift, 'Ayrılık' sorusuna ise net bir yanıt vermekten kaçındı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Pelin Akil ve Anıl Altan, ayrılık nedenleriyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Gel Konuşalım programında Mehmet Üstündağ, çiftin evliliğiyle ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

AYRILIK NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Üstündağ, basında çıkan boşanma haberleri ile ilgili şunları söyledi: "Pelin Akil ve Anıl Altan kesin ve kesin boşanma kararı alınmış. Bir ay önce evlerini ayırmışlardı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Yakın çevresinden edindiğim bilgilere göre konuşuyorum, neden böyle bir karar aldılar diye sorduğumda çok ilginç bir cevap aldım: Tahammülsüzlük.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Aldatma ya da herhangi bir durum yok. Altını çiziyorum aldatma yok. 4 kişi bana bu cevabı verdi. Çok yakın dostlarıyla konuşarak bilgi alışverişi yapıyorlarmış, boşanma süreciyle ilgili"

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