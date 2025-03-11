Pelin Akil ve Anıl Altan boşanıyor mu? 9 yıllık evliliğin bitme nedeni...

Kaynak: Sosyal medya Pelin Akil ve Anıl Altan, ayrılık nedenleriyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Kaynak: Sosyal medya Gel Konuşalım programında Mehmet Üstündağ, çiftin evliliğiyle ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sosyal medya AYRILIK NEDENİ ORTAYA ÇIKTI Üstündağ, basında çıkan boşanma haberleri ile ilgili şunları söyledi: "Pelin Akil ve Anıl Altan kesin ve kesin boşanma kararı alınmış. Bir ay önce evlerini ayırmışlardı.

Kaynak: Sosyal medya Yakın çevresinden edindiğim bilgilere göre konuşuyorum, neden böyle bir karar aldılar diye sorduğumda çok ilginç bir cevap aldım: Tahammülsüzlük.

Kaynak: Sosyal medya Aldatma ya da herhangi bir durum yok. Altını çiziyorum aldatma yok. 4 kişi bana bu cevabı verdi. Çok yakın dostlarıyla konuşarak bilgi alışverişi yapıyorlarmış, boşanma süreciyle ilgili"