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Berdan Mardini'den evlilik itirafı! “Kendisi benim eşim zaten” 15 yaş küçük sevgilisiyle meğer...

İki çocuğunun annesi Fatoş Yelliler ile evliliğini 2021 yılında sonlandıran Berdan Mardini, bir süre önce kendisinden 15 yaş küçük Dilara Talay ile aşk yaşamaya başlamıştı. Şarkıcılığının yanı sıra kozmetik işine giren ve memleketi Mardin'de fabrika kuran Mardini, konuk olduğu bir programda hem iş hem özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Mardini'nin evlilik itirafı dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :11 Mart 2025 , 13:24 Güncelleme Tarihi :11 Mart 2025 , 13:38
Berdan Mardini’den evlilik itirafı! Kendisi benim eşim zaten 15 yaş küçük sevgilisiyle meğer...

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Berdan Mardini, 2010 yılında evlendiği iki çocuğunun annesi Fatoş Yelliler ile 2021'de boşandı. Mardini, boşanmanın ardından kendisinden 15 yaş küçük Dilara Talay ile aşk yaşamaya başladı.

Berdan Mardini’den evlilik itirafı! Kendisi benim eşim zaten 15 yaş küçük sevgilisiyle meğer...

Dilara Talay ile mutlu bir birliktelik sürdüren şarkıcı, son zamanlarda ise memleketi Mardin'e açtığı gül fabrikası ile adından söz ettirdi.

Berdan Mardini’den evlilik itirafı! Kendisi benim eşim zaten 15 yaş küçük sevgilisiyle meğer...

Hem iş hem özel hayatıyla dikkat çeken Mardini, son olarak açıklamalarıyla gündeme geldi.

Berdan Mardini’den evlilik itirafı! Kendisi benim eşim zaten 15 yaş küçük sevgilisiyle meğer...

Bir YouTube programına konuk olan şarkıcı, sevgilisiyle aralarındaki yaş farkın hakkında şunları söyledi: "Aramızdaki yaş farkı da konuşuluyor.

Berdan Mardini’den evlilik itirafı! Kendisi benim eşim zaten 15 yaş küçük sevgilisiyle meğer...

Aramızdaki yaş farkını ben dengeliyorum. Tartışmalarımız oluyor tabii ki. Sonrasında olayı düzeltiyoruz"

Berdan Mardini’den evlilik itirafı! Kendisi benim eşim zaten 15 yaş küçük sevgilisiyle meğer...

Berdan Mardini, evlilik hakkında ise şunları söyledi: "Kendisi benim eşim zaten. Dilara'yı hayatıma Allah soktu. Biz şu an beraber çalışıyoruz.

Berdan Mardini’den evlilik itirafı! Kendisi benim eşim zaten 15 yaş küçük sevgilisiyle meğer...

Düzenimizi kurduktan sonra zaten resmiyete dökeceğiz. Biraz zaman ve biraz para lazım. Bir kaosun içerisindeyken neden onu da o kaosun içine çekeyim.

Berdan Mardini’den evlilik itirafı! Kendisi benim eşim zaten 15 yaş küçük sevgilisiyle meğer...

Berdan Mardini markamız için yatırım yaptık, dünya çapında bir marka yapmak istiyoruz onu.

Berdan Mardini’den evlilik itirafı! Kendisi benim eşim zaten 15 yaş küçük sevgilisiyle meğer...

Bu yoğun sürecin içine onu da sokmak istemiyorum. Hep konuşuyoruz zaten bu durumu"

Berdan Mardini’den evlilik itirafı! Kendisi benim eşim zaten 15 yaş küçük sevgilisiyle meğer...

Berdan Mardini ve sevgilisi Dilara Talay

Berdan Mardini’den evlilik itirafı! Kendisi benim eşim zaten 15 yaş küçük sevgilisiyle meğer...

Berdan Mardini ve sevgilisi Dilara Talay

Berdan Mardini’den evlilik itirafı! Kendisi benim eşim zaten 15 yaş küçük sevgilisiyle meğer...

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