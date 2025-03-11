Berdan Mardini'den evlilik itirafı! “Kendisi benim eşim zaten” 15 yaş küçük sevgilisiyle meğer...

Bir YouTube programına konuk olan şarkıcı, sevgilisiyle aralarındaki yaş farkın hakkında şunları söyledi: "Aramızdaki yaş farkı da konuşuluyor.

Aramızdaki yaş farkını ben dengeliyorum. Tartışmalarımız oluyor tabii ki. Sonrasında olayı düzeltiyoruz"

Berdan Mardini, evlilik hakkında ise şunları söyledi: "Kendisi benim eşim zaten. Dilara'yı hayatıma Allah soktu. Biz şu an beraber çalışıyoruz.

Düzenimizi kurduktan sonra zaten resmiyete dökeceğiz. Biraz zaman ve biraz para lazım. Bir kaosun içerisindeyken neden onu da o kaosun içine çekeyim.