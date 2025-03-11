Berdan Mardini'den evlilik itirafı! “Kendisi benim eşim zaten” 15 yaş küçük sevgilisiyle meğer...

Berdan Mardini, 2010 yılında evlendiği iki çocuğunun annesi Fatoş Yelliler ile 2021'de boşandı. Mardini, boşanmanın ardından kendisinden 15 yaş küçük Dilara Talay ile aşk yaşamaya başladı.
Berdan Mardini, 2010 yılında evlendiği iki çocuğunun annesi Fatoş Yelliler ile 2021'de boşandı. Mardini, boşanmanın ardından kendisinden 15 yaş küçük Dilara Talay ile aşk yaşamaya başladı.
Dilara Talay ile mutlu bir birliktelik sürdüren şarkıcı, son zamanlarda ise memleketi Mardin'e açtığı gül fabrikası ile adından söz ettirdi.
Hem iş hem özel hayatıyla dikkat çeken Mardini, son olarak açıklamalarıyla gündeme geldi.
Bir YouTube programına konuk olan şarkıcı, sevgilisiyle aralarındaki yaş farkın hakkında şunları söyledi: "Aramızdaki yaş farkı da konuşuluyor.
Aramızdaki yaş farkını ben dengeliyorum. Tartışmalarımız oluyor tabii ki. Sonrasında olayı düzeltiyoruz"
Berdan Mardini, evlilik hakkında ise şunları söyledi: "Kendisi benim eşim zaten. Dilara'yı hayatıma Allah soktu. Biz şu an beraber çalışıyoruz.
Düzenimizi kurduktan sonra zaten resmiyete dökeceğiz. Biraz zaman ve biraz para lazım. Bir kaosun içerisindeyken neden onu da o kaosun içine çekeyim.
Berdan Mardini markamız için yatırım yaptık, dünya çapında bir marka yapmak istiyoruz onu.
Bu yoğun sürecin içine onu da sokmak istemiyorum. Hep konuşuyoruz zaten bu durumu"
Berdan Mardini ve sevgilisi Dilara Talay
Berdan Mardini ve sevgilisi Dilara Talay