Nurgül Yeşilçay Turkish Delight akımına dahil oldu! Türkan Şoray makyajıyla çok konuşuldu

TikTok ve Instagram'daki influencer'ların 'Turkish Delight Make Up' adıyla Türkan Şoray makyajını yaptığı akıma dahil olan Yeşilçay, sevenlerinden tam not aldı.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, Instagram'da hızla yayıldı.

Türkan Şoray, tüm dünyada gündem olan akımla ilgili şunları söylemişti:

"Tabii ki çok hoşuma gidiyor, tebessümle seyrediyorum hepsini ama ben filmlerim gereği o makyajları yapıyordum.