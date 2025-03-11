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Nurgül Yeşilçay Turkish Delight akımına dahil oldu! Türkan Şoray makyajıyla çok konuşuldu

Asmalı Konak, Belalı Baldız, Kefaret, Paramparça ve daha birçok yapımda rol alan Nurgül Yeşilçay, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Uzun bir süredir Necati Kocabay ile aşk yaşayan ünlü oyuncu, son dönemlerde ise sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuldu. Oyuncu, son olarak Turkish Delight akımına dahil oldu ve Türkan Şoray makyajıyla çok konuşuldu.

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Giriş Tarihi :11 Mart 2025 , 08:54 Güncelleme Tarihi :11 Mart 2025 , 08:54
Nurgül Yeşilçay Turkish Delight akımına dahil oldu! Türkan Şoray makyajıyla çok konuşuldu

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Asmalı Konak, Belalı Baldız, Kefaret, Paramparça ve daha birçok yapımda rol alan Nurgül Yeşilçay, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.

Nurgül Yeşilçay Turkish Delight akımına dahil oldu! Türkan Şoray makyajıyla çok konuşuldu

Uzun bir süredir Necati Kocabay ile aşk yaşayan ünlü oyuncu, son dönemlerde ise sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuldu.

Nurgül Yeşilçay Turkish Delight akımına dahil oldu! Türkan Şoray makyajıyla çok konuşuldu

Esprili paylaşımlarıyla büyük beğeni toplayan Yeşilçay, son olarak Turkish Delight akımına dahil oldu ve Türkan Şoray makyajıyla çok konuşuldu.

Nurgül Yeşilçay Turkish Delight akımına dahil oldu! Türkan Şoray makyajıyla çok konuşuldu

TikTok ve Instagram'daki influencer'ların 'Turkish Delight Make Up' adıyla Türkan Şoray makyajını yaptığı akıma dahil olan Yeşilçay, sevenlerinden tam not aldı.

Nurgül Yeşilçay Turkish Delight akımına dahil oldu! Türkan Şoray makyajıyla çok konuşuldu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, Instagram'da hızla yayıldı.

Nurgül Yeşilçay Turkish Delight akımına dahil oldu! Türkan Şoray makyajıyla çok konuşuldu

İşte Nurgül Yeşilçay'ın o paylaşımı...

Nurgül Yeşilçay Turkish Delight akımına dahil oldu! Türkan Şoray makyajıyla çok konuşuldu

Türkan Şoray, tüm dünyada gündem olan akımla ilgili şunları söylemişti:

"Tabii ki çok hoşuma gidiyor, tebessümle seyrediyorum hepsini ama ben filmlerim gereği o makyajları yapıyordum.

Nurgül Yeşilçay Turkish Delight akımına dahil oldu! Türkan Şoray makyajıyla çok konuşuldu

Gençlere tavsiyem, olabildiğince doğal olmaları, az makyaj yapmaları"

Nurgül Yeşilçay Turkish Delight akımına dahil oldu! Türkan Şoray makyajıyla çok konuşuldu

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