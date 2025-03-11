Nurgül Yeşilçay Turkish Delight akımına dahil oldu! Türkan Şoray makyajıyla çok konuşuldu

Asmalı Konak, Belalı Baldız, Kefaret, Paramparça ve daha birçok yapımda rol alan Nurgül Yeşilçay, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.
Asmalı Konak, Belalı Baldız, Kefaret, Paramparça ve daha birçok yapımda rol alan Nurgül Yeşilçay, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.
Uzun bir süredir Necati Kocabay ile aşk yaşayan ünlü oyuncu, son dönemlerde ise sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuldu.
Esprili paylaşımlarıyla büyük beğeni toplayan Yeşilçay, son olarak Turkish Delight akımına dahil oldu ve Türkan Şoray makyajıyla çok konuşuldu.
TikTok ve Instagram'daki influencer'ların 'Turkish Delight Make Up' adıyla Türkan Şoray makyajını yaptığı akıma dahil olan Yeşilçay, sevenlerinden tam not aldı.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, Instagram'da hızla yayıldı.
İşte Nurgül Yeşilçay'ın o paylaşımı...
Türkan Şoray, tüm dünyada gündem olan akımla ilgili şunları söylemişti:
"Tabii ki çok hoşuma gidiyor, tebessümle seyrediyorum hepsini ama ben filmlerim gereği o makyajları yapıyordum.
Gençlere tavsiyem, olabildiğince doğal olmaları, az makyaj yapmaları"