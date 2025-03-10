Teşkilat dizisinde 4. başrol ayrılığı netleşti! 6. sezon başlamadan kadrodan sildiler

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Teşkilat yayın hayatı boyunca ana karakterlerindeki değişikliklerle izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Daha önce Deniz Baysal Yurtcu, Çağlar Ertuğrul ve Murat Yıldırım gibi isimler diziden ayrılmış yerlerine Tolga Sarıtaş ve Aybüke Pusat gibi oyuncular dahil olmuştu. Son olarak Gizem Güneş'in de projeden ayrılması dizinin kadrosunda yaşanan hareketliliğin devam ettiğini gösteriyor.