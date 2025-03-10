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Teşkilat dizisinde 4. başrol ayrılığı netleşti! 6. sezon başlamadan kadrodan sildiler

TRT 1 ekranlarında beş sezondur yayınlanan ve oyuncu kadrosundaki değişikliklerle sık sık gündeme gelen Teşkilat dizisinde yeni bir ayrılık yaşanıyor. Dizide Selen karakterine hayat veren Gizem Güneş 135. bölüm itibariyle projeye veda ediyor. Bu ayrılık dizinin gidişatında nasıl bir değişikliğe yol açacak sorusunu da beraberinde getirdi.

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Giriş Tarihi :10 Mart 2025 , 11:01 Güncelleme Tarihi :10 Mart 2025 , 11:01
Teşkilat dizisinde 4. başrol ayrılığı netleşti! 6. sezon başlamadan kadrodan sildiler

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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Teşkilat yayın hayatı boyunca ana karakterlerindeki değişikliklerle izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Daha önce Deniz Baysal Yurtcu, Çağlar Ertuğrul ve Murat Yıldırım gibi isimler diziden ayrılmış yerlerine Tolga Sarıtaş ve Aybüke Pusat gibi oyuncular dahil olmuştu. Son olarak Gizem Güneş'in de projeden ayrılması dizinin kadrosunda yaşanan hareketliliğin devam ettiğini gösteriyor.

(Kaynak: TRT 1)(Kaynak: TRT 1)

135. Bölümde Neler Olacak?

Dizinin son yayınlanan 134. bölümünde, Altay, kardeşi Selen'in ihanetini öğrenerek büyük bir hayal kırıklığına uğramıştı. 135. bölümde ise bu olayın yankıları devam edecek.

(Kaynak: TRT 1)(Kaynak: TRT 1)

Altay, kardeşine karşı nasıl bir tavır alacağı konusunda bocalarken, Neslihan onun dengesiz hareketlerinden endişeleniyor.

Gizem Güneş (Kaynak: Sosyal Medya)Gizem Güneş (Kaynak: Sosyal Medya)

Selen karakterinin hikayeden nasıl çıkarılacağı ve bu ayrılığın dizinin ilerleyen bölümlerinde ne gibi etkiler yaratacağı merak konusu.

Gizem Güneş'in Ayrılık Kararı

Genç oyuncu Gizem Güneş, Teşkilat dizisinde Altay'ın kardeşi Selen karakterine hayat veriyordu.

(Kaynak: TRT 1)(Kaynak: TRT 1)

Ancak edinilen bilgilere göre 6. sezon öncesinde oyuncu ekibinde yeniden bir düzenlemeye gidildi ve Güneş'in diziden ayrılması kararlaştırıldı.

(Kaynak: TRT 1)(Kaynak: TRT 1)

Bu kararın arkasında yapımcının senaryodaki yeni planlamalarının etkili olduğu belirtiliyor.

Yeni Kadro Sinyali

Dizinin 6. sezonu için hazırlıklar devam ederken, yeni oyuncuların ekibe dahil olacağı iddiaları da gündemde.

(Kaynak: TRT 1)(Kaynak: TRT 1)

Teşkilat, bugüne kadar kadrosunda sürekli olarak yeniliklere giderek izleyici ilgisini dinamik tutmaya çalışan bir yapım oldu.

(Kaynak: TRT 1)(Kaynak: TRT 1)

Gizem Güneş'in ayrılığının ardından dizinin yeni oyuncu transferleri yapıp yapmayacağı da merak edilen konular arasında.

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