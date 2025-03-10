Teşkilat dizisinde 4. başrol ayrılığı netleşti! 6. sezon başlamadan kadrodan sildiler

Gizem Güneş (Kaynak: Sosyal Medya)
Selen karakterinin hikayeden nasıl çıkarılacağı ve bu ayrılığın dizinin ilerleyen bölümlerinde ne gibi etkiler yaratacağı merak konusu.
Gizem Güneş'in Ayrılık Kararı
Genç oyuncu Gizem Güneş, Teşkilat dizisinde Altay'ın kardeşi Selen karakterine hayat veriyordu.
(Kaynak: TRT 1)
Ancak edinilen bilgilere göre 6. sezon öncesinde oyuncu ekibinde yeniden bir düzenlemeye gidildi ve Güneş'in diziden ayrılması kararlaştırıldı.
(Kaynak: TRT 1)
Bu kararın arkasında yapımcının senaryodaki yeni planlamalarının etkili olduğu belirtiliyor.
Yeni Kadro Sinyali
Dizinin 6. sezonu için hazırlıklar devam ederken, yeni oyuncuların ekibe dahil olacağı iddiaları da gündemde.
(Kaynak: TRT 1)
Teşkilat, bugüne kadar kadrosunda sürekli olarak yeniliklere giderek izleyici ilgisini dinamik tutmaya çalışan bir yapım oldu.
(Kaynak: TRT 1)
Gizem Güneş'in ayrılığının ardından dizinin yeni oyuncu transferleri yapıp yapmayacağı da merak edilen konular arasında.