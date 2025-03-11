Kısmetse Olur Cansel Ayanoğlu hastaneden paylaştı! Sağlık durumunu açıklayıp takipçilerini uyardı

Kısmetse Olur yarışmasına katıldıktan sonra adını geniş kitlelere duyuran Cansel Ayanoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.
Kısmetse Olur yarışmasına katıldıktan sonra adını geniş kitlelere duyuran Cansel Ayanoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.
Hastane odasında çekilen bir karesini Instagram sayfasında yayınlayan ünlü isim, ameliyat olduğunu duyurarak son sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Göğsünde kitle bulunması nedeniyle ameliyat olan Cansel Ayanoğlu yaşadıklarını paylaştı.
Kadın takipçilerini uyaran ve sürekli kontrole gitmelerine dikkat çeken ünlü Ayanoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Bu sefer diğer ameliyatlarım gibi değildi diyorum. Göğsümde kitle tespit etmiştim, ameliyatla alındı. Çok güzel geçti. Alınan kitle patolojiye gitti ve ailemde meme kanseri öyküsü olması beni korkutan oldu"
TAKİPÇİLERİNİ UYARDI
Sözlerini şöyle sürdürdü: "Lütfen kadınlarımız yılda 1 kez doktora gidip muayene olun. Özellikle 40 yaş üstü kadınlarda risk daha fazla. Erken tanı önemli"
İşte o paylaşım...