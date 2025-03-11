Kısmetse Olur Cansel Ayanoğlu hastaneden paylaştı! Sağlık durumunu açıklayıp takipçilerini uyardı

Kaynak: Sosyal medya

Kadın takipçilerini uyaran ve sürekli kontrole gitmelerine dikkat çeken ünlü Ayanoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Bu sefer diğer ameliyatlarım gibi değildi diyorum. Göğsümde kitle tespit etmiştim, ameliyatla alındı. Çok güzel geçti. Alınan kitle patolojiye gitti ve ailemde meme kanseri öyküsü olması beni korkutan oldu"