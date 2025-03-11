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Kısmetse Olur Cansel Ayanoğlu hastaneden paylaştı! Sağlık durumunu açıklayıp takipçilerini uyardı

Kısmetse Olur adlı programla adını duyuran Cansel Ayanoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla ameliyat olduğunu duyurarak son sağlık durumu hakkında bilgi verdi. “Göğsümde kitle tespit etmiştim, ameliyatla alındı” diyen Ayanoğlu, paylaşımında kadın takipçilerini uyarmayı da ihmal etmedi.

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Giriş Tarihi :11 Mart 2025 , 15:26 Güncelleme Tarihi :11 Mart 2025 , 15:28
Kısmetse Olur Cansel Ayanoğlu hastaneden paylaştı! Sağlık durumunu açıklayıp takipçilerini uyardı

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Kısmetse Olur yarışmasına katıldıktan sonra adını geniş kitlelere duyuran Cansel Ayanoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Hastane odasında çekilen bir karesini Instagram sayfasında yayınlayan ünlü isim, ameliyat olduğunu duyurarak son sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Göğsünde kitle bulunması nedeniyle ameliyat olan Cansel Ayanoğlu yaşadıklarını paylaştı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Kadın takipçilerini uyaran ve sürekli kontrole gitmelerine dikkat çeken ünlü Ayanoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Bu sefer diğer ameliyatlarım gibi değildi diyorum. Göğsümde kitle tespit etmiştim, ameliyatla alındı. Çok güzel geçti. Alınan kitle patolojiye gitti ve ailemde meme kanseri öyküsü olması beni korkutan oldu"

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

TAKİPÇİLERİNİ UYARDI

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Lütfen kadınlarımız yılda 1 kez doktora gidip muayene olun. Özellikle 40 yaş üstü kadınlarda risk daha fazla. Erken tanı önemli"

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

İşte o paylaşım...

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