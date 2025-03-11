6 hafta yürüyemeyecek! Didem Uzel sargılı ayaklarını göstererek son sağlık durumunu paylaştı!

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Ayaklarından ameliyat olan Uzel, ilk olarak oğlu Aslan'ın tekerlekli bir sandalyeyi tutarken çektiği fotoğrafı yayınlayarak şunları söyledi: "Mesela ayaklarınızın topuğuna dahi basamadığınız bir bandajlama sistemiyle şu sandalyeye bile üç kişi ile oturabilirken çektiğim eziyeti size anlatamam ve dibimde hiperaktif, hiç söz dinlemeyen biri varken"