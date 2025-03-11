SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

6 hafta yürüyemeyecek! Didem Uzel sargılı ayaklarını göstererek son sağlık durumunu paylaştı!

Ünlü oyuncu Didem Uzel, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Ameliyat olan Uzel, sargılı ayaklarını paylaşarak son sağlık durumu hakkında bilgi verdi. İşte 6 hafta yürüyemeyeceğini söyleyen oyuncunun o paylaşımı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Mart 2025 , 15:51 Güncelleme Tarihi :11 Mart 2025 , 15:51
6 hafta yürüyemeyecek! Didem Uzel sargılı ayaklarını göstererek son sağlık durumunu paylaştı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İki Aile, Avrupa Yakası, Dadı ve Doktorlar gibi yapımlarda rol alan Didem Uzel, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarla dikkat çekti.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Ayaklarındaki sıkıntı nedeniyle uzun süredir ağrı çeken ve yürümekte zorlanan oyuncu, çareyi ameliyat olmakta buldu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Ayaklarından ameliyat olan Uzel, ilk olarak oğlu Aslan'ın tekerlekli bir sandalyeyi tutarken çektiği fotoğrafı yayınlayarak şunları söyledi: "Mesela ayaklarınızın topuğuna dahi basamadığınız bir bandajlama sistemiyle şu sandalyeye bile üç kişi ile oturabilirken çektiğim eziyeti size anlatamam ve dibimde hiperaktif, hiç söz dinlemeyen biri varken"

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Daha sonra ayaklarının kalın bir bandajla sarıldığını gösteren bir fotoğraf yayımlayan Didem Uzel "1 numara küçük kar botu giymişim hissiyle uykuya gidiyorum. Yarın çıkarılıp nasipse normal sürece geçeceğim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

6 hafta yürüyemeyeceğini söyleyen oyuncu, ateller çıktıktan sonra da bir paylaşımda bulunarak doktoruna teşekkür etti.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

NE OLMUŞTU?

Didem Uzel "Doktorum sıralı operasyon önerdi ama ben aynı anda iki ayağımdaki sorundan da kurtulmak istedim" demişti.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Özerklik mözerklik yok! YPG elebaşı Abdi tek ordu, bayrak, başkent deyip teslim bayrağı çekti: Suriye’nin yeni gerçekliğine uyacağız
CHP’li belediyelere DHKP-C soruşturması! Kim bu Kazova Tekstil?
Takas Bank
Trabzonspor’da Fatih Tekke dönemi! İşte ilk sözler
CHP’li belediyelere DHKP-C soruşturması! Terör örgütüne ihalelerle para akışı... İmamoğlu’nun danışmanı ve çok sayıda kişi gözaltında
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan belediyelere başıboş köpek uyarısı: Hukuki ve cezai işlemler uygulanacaktır
Türk Telekom
Galatasaray’dan sürpriz transfer! Rota değişti
Ece Gürel neyin kurbanı oldu? Cadı kazanı! Enerji diyerek vatandaşı soyuyorlar | Aynı yerden şok görüntü!
YPG teslim oldu teröristan isteyen İsrail kaybetti! Derin Amerika, CIA ve MOSSAD Suriye’de tokat yedi... Ankara kantonculuk oynatmadı
Galatasaray’da Osimhen’den şoke eden talep!
Kate Middleton’dan gizli mesaj! Aylar sonra kamuoyuna çıktı: Hayranları elbisesinde fark etti
Ukrayna ve ABD Cidde’de masaya oturdu Kiev Moskova’yı vurdu
Mansur Yavaş’tan Ekrem İmamoğlu’na gönderme: Günü belli olmayan seçim için hizmet aksatılmaz | Adaylıktan vazgeçmedi
Dengeli tabak şart! Diyetisyen açıkladı: Ramazan’da kas kaybını önlemek için nasıl beslenmeli?
EMEKLİ İKRAMİYESİ ARTIRILABİLİR Mİ? Faruk Erdem 27 bin TL formülünü açıkladı! Düşük maaş alan SSK, BAĞKUR’lular...
İngilizlerden dikkat çeken analiz! NATO’dan AB liderlerine çağrı: Türkiye’ye ihtiyacımız var!
Fenerbahçe’den 18’lik yıldıza kanca! Transferde dev rakip var
Kutu Bebek Ebrar Demirbilek’ten yeni pozlar! Son hali Afra Saraçoğlu’na benzetildi: Ne ara bu kadar büyüdün!
Bir Gece Masalı’nın Kürşat’ı Gürkan Uygun’un 17 yıllık eşi bakın kim çıktı! Meğer BBG programında...