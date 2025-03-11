6 hafta yürüyemeyecek! Didem Uzel sargılı ayaklarını göstererek son sağlık durumunu paylaştı!

İki Aile, Avrupa Yakası, Dadı ve Doktorlar gibi yapımlarda rol alan Didem Uzel, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarla dikkat çekti.
İki Aile, Avrupa Yakası, Dadı ve Doktorlar gibi yapımlarda rol alan Didem Uzel, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarla dikkat çekti.
Ayaklarındaki sıkıntı nedeniyle uzun süredir ağrı çeken ve yürümekte zorlanan oyuncu, çareyi ameliyat olmakta buldu.
Ayaklarından ameliyat olan Uzel, ilk olarak oğlu Aslan'ın tekerlekli bir sandalyeyi tutarken çektiği fotoğrafı yayınlayarak şunları söyledi: "Mesela ayaklarınızın topuğuna dahi basamadığınız bir bandajlama sistemiyle şu sandalyeye bile üç kişi ile oturabilirken çektiğim eziyeti size anlatamam ve dibimde hiperaktif, hiç söz dinlemeyen biri varken"
Daha sonra ayaklarının kalın bir bandajla sarıldığını gösteren bir fotoğraf yayımlayan Didem Uzel "1 numara küçük kar botu giymişim hissiyle uykuya gidiyorum. Yarın çıkarılıp nasipse normal sürece geçeceğim" ifadelerini kullandı.
6 hafta yürüyemeyeceğini söyleyen oyuncu, ateller çıktıktan sonra da bir paylaşımda bulunarak doktoruna teşekkür etti.
NE OLMUŞTU?
Didem Uzel "Doktorum sıralı operasyon önerdi ama ben aynı anda iki ayağımdaki sorundan da kurtulmak istedim" demişti.