5 aylık evliliğinin perde arkasını anlatan Şeyma Subaşı eski eşi hakkında ilk kez konuştu: Adam deli!

Ben hayatımda aynaya baktığımda 'Ne yapıyorsun, nasıl ben kendi değerlerimi bu kadar düşürebilirim, nasıl bu adamın bana bunları söylemesine ve bunları yapmasına ben izin veririm nasıl oluyor?' dedim.

'Allah'ım ne öğrenmem lazım bundan, ne öğrenmem lazım' diye düşündüm. O dönemi ben çok ağır yaşadım.

"KENDİME SAYGIM KALMADI" O karanlık dönemden o kadar güzel çıktım ki ama çok acıydı çok ağladım. Kendime saygım kalmadı"

Subaşı eski eşi Mohammed Alsaloussi'den bahsederek "Adam mesela deli, sosyopat bir şey ki mesela hani seni her şeyle kandırabiliyor" dedi.

"Şu an gerçekten çok daha güçlüyüm ve bu yaşadıklarımdan büyük dersler çıkardım" diyen Subaşı, toksik ilişkilerden uzak durmanın önemini vurguladı.