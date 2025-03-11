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5 aylık evliliğinin perde arkasını anlatan Şeyma Subaşı eski eşi hakkında ilk kez konuştu: Adam deli!

Acun Ilıcalı'dan boşanmasının ardından Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile nikah masasına oturan ve evliliği 5 ay süren Şeyma Subaşı, konuk olduğu bir programda özel hayatı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İkinci eşi hakkında ilk kez konuşan Subaşı, bahsederek "Adam mesela deli, sosyopat bir şey ki mesela hani seni her şeyle kandırabiliyor" sözleriyle dikkat çekti. İşte Şeyma Subaşı'nın o açıklaması...

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Giriş Tarihi :11 Mart 2025 , 15:15 Güncelleme Tarihi :11 Mart 2025 , 15:53
5 aylık evliliğinin perde arkasını anlatan Şeyma Subaşı eski eşi hakkında ilk kez konuştu: Adam deli!

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Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'dan boşanmasının ardından Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile evlendi.

5 aylık evliliğinin perde arkasını anlatan Şeyma Subaşı eski eşi hakkında ilk kez konuştu: Adam deli!

3 Mayıs 2023 tarihinde evlenen çiftin evliliği yalnızca 5 ay sürdü. 29 Eylül'de Beykoz Adliyesindeki duruşmada tek celsede boşanan Subaşı, biten evliliğinin ardından ilk kez konuştu.

5 aylık evliliğinin perde arkasını anlatan Şeyma Subaşı eski eşi hakkında ilk kez konuştu: Adam deli!

Bir YouTube programında konuşan Subaşı, ikinci evliliğiyle ilgili şunları söyledi: "Benim bir dönemim var işte onu söylüyorum zaten herkes biliyor bu arada yani hani bu ikinci kocamla alakalı olan bir şey.

5 aylık evliliğinin perde arkasını anlatan Şeyma Subaşı eski eşi hakkında ilk kez konuştu: Adam deli!

Ben hayatımda aynaya baktığımda 'Ne yapıyorsun, nasıl ben kendi değerlerimi bu kadar düşürebilirim, nasıl bu adamın bana bunları söylemesine ve bunları yapmasına ben izin veririm nasıl oluyor?' dedim.

5 aylık evliliğinin perde arkasını anlatan Şeyma Subaşı eski eşi hakkında ilk kez konuştu: Adam deli!

'Allah'ım ne öğrenmem lazım bundan, ne öğrenmem lazım' diye düşündüm. O dönemi ben çok ağır yaşadım.

5 aylık evliliğinin perde arkasını anlatan Şeyma Subaşı eski eşi hakkında ilk kez konuştu: Adam deli!

"KENDİME SAYGIM KALMADI"

O karanlık dönemden o kadar güzel çıktım ki ama çok acıydı çok ağladım. Kendime saygım kalmadı"

5 aylık evliliğinin perde arkasını anlatan Şeyma Subaşı eski eşi hakkında ilk kez konuştu: Adam deli!

Subaşı eski eşi Mohammed Alsaloussi'den bahsederek "Adam mesela deli, sosyopat bir şey ki mesela hani seni her şeyle kandırabiliyor" dedi.

5 aylık evliliğinin perde arkasını anlatan Şeyma Subaşı eski eşi hakkında ilk kez konuştu: Adam deli!

"Şu an gerçekten çok daha güçlüyüm ve bu yaşadıklarımdan büyük dersler çıkardım" diyen Subaşı, toksik ilişkilerden uzak durmanın önemini vurguladı.

5 aylık evliliğinin perde arkasını anlatan Şeyma Subaşı eski eşi hakkında ilk kez konuştu: Adam deli!

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