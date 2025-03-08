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Kanser tedavisi gören İlhan Şeşen’in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama! “Durumu kritik” denilmişti

'Sarılınca Sana', 'Ellerimde Çiçekler' ve 'Neler Oluyor Bize' gibi dillerden düşmen şarkılarıyla tanınan İlhan Şeşen'in, akciğer kanserine yakalandığı ortaya çıkmıştı. Sanatçının sağlık durumuyla ilgili ise geçen günlerde “Durumu kritik” denilmişti. İlhan Şeşen'in sağlık durumunun kötüleştiği iddiaları üzerine usta sanatçının yeğeni Burhan Şeşen'den açıklama geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Mart 2025 , 16:58 Güncelleme Tarihi :08 Mart 2025 , 17:08
Kanser tedavisi gören İlhan Şeşen’in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama! Durumu kritik denilmişti

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Sarılınca Sana, Neler Oluyor Bize, Aşk Layık Olanda, Ellerimde Çiçekler ve daha nicesiyle hafızalara kazınan Türk müziğinin sevilen ismi İlhan Şeşen, 2023 yılında akciğer kanserine yakalandı.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

Önceki gün 'Gel Konuşalım' adlı magazin programına katılan gazeteci Mehmet Üstündağ, Şeşen'in sağlık durumuyla ilgili bir açıklamada bulundu.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

Yapılan açıklamada "Sağlık durumu ciddiyetini koruyormuş. Birkaç kişiyle görüşme yaptım. Hastane ve ev arası gidip geliyor tedavilerine. Ancak doktorlar durumun artık kritik boyuta ulaştığını belirtti" denildi.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

İlhan Şeşen'in sağlık durumunun kötüleştiği iddiaları üzerine usta sanatçının yeğeni Burhan Şeşen'den açıklama geldi.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

Usta sanatçının son durumunu kendisi gibi müzisyen olan Burhan Şeşen verdi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Şeşen, X hesabından yaptığı paylaşımda "Amcam gayet iyi, durumunda olumsuz bir seyir yok" ifadelerini kullandı.

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