Kanser tedavisi gören İlhan Şeşen’in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama! “Durumu kritik” denilmişti

Sarılınca Sana, Neler Oluyor Bize, Aşk Layık Olanda, Ellerimde Çiçekler ve daha nicesiyle hafızalara kazınan Türk müziğinin sevilen ismi İlhan Şeşen, 2023 yılında akciğer kanserine yakalandı.
Sarılınca Sana, Neler Oluyor Bize, Aşk Layık Olanda, Ellerimde Çiçekler ve daha nicesiyle hafızalara kazınan Türk müziğinin sevilen ismi İlhan Şeşen, 2023 yılında akciğer kanserine yakalandı.
Önceki gün 'Gel Konuşalım' adlı magazin programına katılan gazeteci Mehmet Üstündağ, Şeşen'in sağlık durumuyla ilgili bir açıklamada bulundu.
Yapılan açıklamada "Sağlık durumu ciddiyetini koruyormuş. Birkaç kişiyle görüşme yaptım. Hastane ve ev arası gidip geliyor tedavilerine. Ancak doktorlar durumun artık kritik boyuta ulaştığını belirtti" denildi.
İlhan Şeşen'in sağlık durumunun kötüleştiği iddiaları üzerine usta sanatçının yeğeni Burhan Şeşen'den açıklama geldi.
Usta sanatçının son durumunu kendisi gibi müzisyen olan Burhan Şeşen verdi.
Şeşen, X hesabından yaptığı paylaşımda "Amcam gayet iyi, durumunda olumsuz bir seyir yok" ifadelerini kullandı.