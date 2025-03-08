Paris Moda Haftası’nda Tuba Büyüküstün rüzgarı! Güzelliğiyle büyüledi: Bir rüyanın içindeymişim gibi hissettim!

Zeytin Ağacı, Kara Para Aşk, Çemberimde Gül Oya gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Zeytin Ağacı, Kara Para Aşk, Çemberimde Gül Oya gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Onur Saylak ile yaptığı evlilikten iki kızı olan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, bu kez sosyal medya paylaşımıyla konuşuldu.
Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, geçtiğimiz günlerde Paris Moda Haftası kapsamında ünlü bir markanın defilesine katıldı.
Ünlü oyuncu, defileden karelerini Instagram hesabında peş peşe takipçilerinin beğenisine sundu.
Tuba Büyüküstün paylaştığı fotoğrafın altına, "Zaman yolculuğu yaptım. Sanki çağlar ve mevsimler arasında seyahat eden bir rüyanın içindeymişim gibi hissettim ve tabii ki duygular" notunu ekledi.
Siyahlar içinde göz kamaştıran oyuncu, hem tarzı hem güzelliğiyle beğeni topladı.
İşte Tuba Büyüksütün'ün o kareleri...
Tuba Büyüküstün