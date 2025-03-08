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Paris Moda Haftası’nda Tuba Büyüküstün rüzgarı! Güzelliğiyle büyüledi: Bir rüyanın içindeymişim gibi hissettim!

Onur Saylak ile yaptığı evlilikten iki kızı olan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, Paris Moda Haftası kapsamında ünlü bir markanın defilesine katıldı. Defileden çekilen karelerini sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncu, "Bir rüyanın içindeymişim gibi hissettim" ifadelerini kullandı. Siyahlar içinde göz kamaştıran oyuncu, hem tarzı hem güzelliğiyle beğeni topladı.

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Giriş Tarihi :08 Mart 2025 , 10:48 Güncelleme Tarihi :08 Mart 2025 , 11:07
Paris Moda Haftası’nda Tuba Büyüküstün rüzgarı! Güzelliğiyle büyüledi: Bir rüyanın içindeymişim gibi hissettim!

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Zeytin Ağacı, Kara Para Aşk, Çemberimde Gül Oya gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

Paris Moda Haftası’nda Tuba Büyüküstün rüzgarı! Güzelliğiyle büyüledi: Bir rüyanın içindeymişim gibi hissettim!

Onur Saylak ile yaptığı evlilikten iki kızı olan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, bu kez sosyal medya paylaşımıyla konuşuldu.

Paris Moda Haftası’nda Tuba Büyüküstün rüzgarı! Güzelliğiyle büyüledi: Bir rüyanın içindeymişim gibi hissettim!

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, geçtiğimiz günlerde Paris Moda Haftası kapsamında ünlü bir markanın defilesine katıldı.

Paris Moda Haftası’nda Tuba Büyüküstün rüzgarı! Güzelliğiyle büyüledi: Bir rüyanın içindeymişim gibi hissettim!

Ünlü oyuncu, defileden karelerini Instagram hesabında peş peşe takipçilerinin beğenisine sundu.

Paris Moda Haftası’nda Tuba Büyüküstün rüzgarı! Güzelliğiyle büyüledi: Bir rüyanın içindeymişim gibi hissettim!

Tuba Büyüküstün paylaştığı fotoğrafın altına, "Zaman yolculuğu yaptım. Sanki çağlar ve mevsimler arasında seyahat eden bir rüyanın içindeymişim gibi hissettim ve tabii ki duygular" notunu ekledi.

Paris Moda Haftası’nda Tuba Büyüküstün rüzgarı! Güzelliğiyle büyüledi: Bir rüyanın içindeymişim gibi hissettim!

Siyahlar içinde göz kamaştıran oyuncu, hem tarzı hem güzelliğiyle beğeni topladı.

Paris Moda Haftası’nda Tuba Büyüküstün rüzgarı! Güzelliğiyle büyüledi: Bir rüyanın içindeymişim gibi hissettim!

İşte Tuba Büyüksütün'ün o kareleri...

Paris Moda Haftası’nda Tuba Büyüküstün rüzgarı! Güzelliğiyle büyüledi: Bir rüyanın içindeymişim gibi hissettim!

Tuba Büyüküstün

Paris Moda Haftası’nda Tuba Büyüküstün rüzgarı! Güzelliğiyle büyüledi: Bir rüyanın içindeymişim gibi hissettim!

Tuba Büyüküstün

Paris Moda Haftası’nda Tuba Büyüküstün rüzgarı! Güzelliğiyle büyüledi: Bir rüyanın içindeymişim gibi hissettim!

Tuba Büyüküstün

Paris Moda Haftası’nda Tuba Büyüküstün rüzgarı! Güzelliğiyle büyüledi: Bir rüyanın içindeymişim gibi hissettim!

Tuba Büyüküstün

Paris Moda Haftası’nda Tuba Büyüküstün rüzgarı! Güzelliğiyle büyüledi: Bir rüyanın içindeymişim gibi hissettim!

Tuba Büyüküstün

Paris Moda Haftası’nda Tuba Büyüküstün rüzgarı! Güzelliğiyle büyüledi: Bir rüyanın içindeymişim gibi hissettim!

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