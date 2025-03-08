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Dilara Koçak ev sahibiyle davalık oldu! Alıcılar eve polis eşliğinde gidiyor!

Göktürk'te 3 dönüm orman arazisi içindeki lüks villada oturan ünlü diyetisyen Dilara Koçak, evin satışını önlemek için mal sahibiyle karşı karşıya geldi. 40 bin lira kira ödeyen Koçak mahkeme kararına rağmen ikamet ettiği villayı gelenlere göstermemekte direnince ev sahibi de çareyi alıcıları eve polis eşliğinde götürmekte buldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :08 Mart 2025 , 10:36 Güncelleme Tarihi :08 Mart 2025 , 10:36
Dilara Koçak ev sahibiyle davalık oldu! Alıcılar eve polis eşliğinde gidiyor!

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Göktürk'te 3 dönüm orman arazisi içindeki lüks villada oturan ünlü diyetisyen Dilara Koçak, evin satışını önlemek için mal sahibiyle karşı karşıya geldi.

Dilara Koçak ev sahibiyle davalık oldu! Alıcılar eve polis eşliğinde gidiyor!

Sabah'ta yer alan habere göre; ünlülerin diyetisyeni Dilara Koçak'ın ev sahibiyle anlaşmazlığı üst üste açılan davalarla devam ediyor.

Dilara Koçak ev sahibiyle davalık oldu! Alıcılar eve polis eşliğinde gidiyor!

Mal sahibi, geçtiğimiz aylarda Koçak'a tahliye davası açmıştı.

Dilara Koçak ev sahibiyle davalık oldu! Alıcılar eve polis eşliğinde gidiyor!

Göktürk'te 3 dönüm orman arazisi içindeki lüks villaya şu an 40 bin lira kira ödeyen Koçak'ın ev sahibi, evini satışa çıkarmak istedi.

Dilara Koçak ev sahibiyle davalık oldu! Alıcılar eve polis eşliğinde gidiyor!

Ancak ünlü diyetisyen evi görmeye gelen alıcıların eve giriş yapmasına izin vermedi.

Dilara Koçak ev sahibiyle davalık oldu! Alıcılar eve polis eşliğinde gidiyor!

Ev sahibi, Koçak'a evi alıcılara gösterebilmek için bir dava daha açtı.

Dilara Koçak ev sahibiyle davalık oldu! Alıcılar eve polis eşliğinde gidiyor!

Ancak Koçak, mahkeme kararına rağmen evi göstermemekte direnince, mal sahibi icra kanalıyla ve polis eşliğinde evini alıcılara göstermeye başladı.

Dilara Koçak ev sahibiyle davalık oldu! Alıcılar eve polis eşliğinde gidiyor!

Koçak ve eşi Baha Aslanoba, satışı engellemek amacıyla gelenlere evi kötüledi.

Dilara Koçak ev sahibiyle davalık oldu! Alıcılar eve polis eşliğinde gidiyor!

İddiaya göre Koçak, villaya giden emlakçı ve bir kişinin üzerine köpeklerini saldırttı.

Dilara Koçak ev sahibiyle davalık oldu! Alıcılar eve polis eşliğinde gidiyor!

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