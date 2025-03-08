Dilara Koçak ev sahibiyle davalık oldu! Alıcılar eve polis eşliğinde gidiyor!

Göktürk'te 3 dönüm orman arazisi içindeki lüks villaya şu an 40 bin lira kira ödeyen Koçak'ın ev sahibi, evini satışa çıkarmak istedi.

Ancak ünlü diyetisyen evi görmeye gelen alıcıların eve giriş yapmasına izin vermedi.

Ev sahibi, Koçak'a evi alıcılara gösterebilmek için bir dava daha açtı.